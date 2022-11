Sistemas de energia: Dr. Yasam Ayavefe explica benefícios e desvantagens

Dr. Yasam Ayavefe (foto: Divulgação)

O mercado de energia solar térmica na Europa, ou seja, a nova capacidade instalada a cada ano, diminuiu em média 8,7% no período 2008-2013. A nova capacidade instalada, que era de 28 na Europa, atingiu 2,14 GW em 2013, um total de 30,2 GW, uma queda de 11,8% em relação a 2012. 21 TWh de energia solar térmica são produzidos anualmente. Apenas a Alemanha tem uma capacidade instalada de 11,9 GW.





Em 2013, a Bélgica tinha uma capacidade solar de 310 MW, com 41,3 MW recém-instalados, uma queda de 5% em relação a 2012. Vemos uma melhora nessas taxas à medida que chegamos à década de 2020 já que os investimentos em sistemas de energia solar estão aumentando a cada dia.





Enquanto o mercado de aquecedores solares de água está parado, as instalações em massa estão indo muito bem. Em geral, seja na Bélgica ou outro país na Europa, o setor solar luta para reduzir os custos de instalação e enfrenta um menor envolvimento das autoridades públicas mais focadas em outros setores.





Com base nos sistemas de energia solar, os de energia renovável têm sido aplicados em diferentes áreas. Vamos ver com mais detalhes.





Energia geotérmica





A energia geotérmica utiliza o calor natural emitido pelos aquíferos no solo para fornecer um sistema de aquecimento sustentável para edifícios (residências, empresas, etc).





Se essa energia pudesse ser uma fonte de calor, também possibilitaria a geração de eletricidade por meio de turbinas. Cerca de vinte países, principalmente na América do Norte e na Ásia, produzem eletricidade geotérmica.





Na Europa, a Itália é o que melhor produz. A energia total (calor e eletricidade) proveniente da energia geotérmica em todo o mundo representaria 167 TWh, pouco menos da metade para geração de eletricidade.





Quanto à componente térmica, a água quente proveniente do solo é utilizada para alimentar o aquecimento em circuito fechado. É uma fonte de energia que não depende de riscos climáticos, mas requer um potencial geológico favorável. A água é extraída daqui por bombeamento a uma temperatura de 72°C até uma profundidade de 2.400 metros.





No entanto, o investimento é importante. Isso significa que a lucratividade de tal infraestrutura deve ser ótima. Geologicamente, este não é o caso em todos os lugares.

No entanto, a questão do financiamento continua sensível, com unidades de produção que podem atingir os 35 milhões de euros. A energia geotérmica também pode se beneficiar da água localizada em uma profundidade menor (10 a 400 metros abaixo da superfície terrestre).





Ou seja, uma temperatura igualmente mais baixa com menos de 30°C. Este processo é utilizado para aquecimento ou climatização através de uma bomba de calor que aumenta a temperatura da água extraída. Também encontra aplicação no setor de agricultura e horticultura (aquecimento e ventilação em estufas).



Hidráulico





A energia hidrelétrica usa a energia da corrente que flui de uma usina para girar uma turbina e aciona um gerador elétrico que injeta eletricidade na rede.





Ao contrário da energia eólica e solar, a hidrelétrica é relativamente independente das condições climáticas. Dependendo da época, os caudais registados nas centrais são muito diferentes.





Embora pouco se fale deste tipo de energia na Europa, a sua utilização é menos recente do que a eólica e a solar, mas ainda representa 16% da energia total. Assim, está se revela importante à escala Mundial.



Estações de energia das marés





Até o momento, existem várias usinas de energia das marés: uma em Rance, na França, outra em Annapolis, no Canadá, e uma terceira na Coréia do Sul. Uma segunda foi inaugurada na Coréia do Sul em 2015 e existem outros projetos em particular para a Rússia, Inglaterra, Escócia, Portugal, Espanha e Escandinávia.





A Comissão Europeia quer fazer um balanço do setor na Europa para 2016 e divulgar metas para melhorá-la. As desvantagens deste tipo de energia são ainda custos de produção muito elevados e as dificuldades de ligação à rede.



Biomassa





A biomassa diz respeito a todos os materiais orgânicos que podem produzir energia após a combustão ou qualquer outro processo de transformação. Portanto, pode ser obtido em todas as formas de madeira (troncos, pellets, etc) e derivados.





Mas também visa o processamento de resíduos da indústria agroalimentar e domésticos. Com efeito, o biogás é obtido através da fermentação de resíduos orgânicos e a sua combustão produz calor e eletricidade através da cogeração.





Embora as energias eólica e solar sejam regularmente apresentadas na mídia, é o setor de biomassa menos conhecido que constitui a fonte de energia renovável mais importante para eletricidade, calor ou combustível.





A principal razão que explica a importância da biomassa em escala global é que uma parte significativa do planeta ainda usa madeira para aquecimento ou cozimento.





A biomassa (incluindo resíduos orgânicos) forneceu energia para 68% do consumo de energia renovável. A maior parte dessa bioenergia (47,8%) vem da queima ou beneficiamento da madeira.





A biomassa forneceu 96,0% do consumo de calor renovável e 38,0% da geração de eletricidade renovável. Esse setor inclui três subsetores: energia de madeira, biogás e biocombustíveis.





