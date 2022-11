Fintech: Lanistar aposta em recompensas para conquistar os brasileiros

(foto: Lanistar/Divulgação)



O mundo está ficando mais digitalizado a cada dia. A Internet e os smartphones oferecem infinitas possibilidades de crescimento — financeiras e pessoais. Só no Brasil, a ascensão da indústria de fintech é uma prova do crescente interesse em sistemas de pagamento on-line. Os bancos tradicionais estão lutando para encontrar novos clientes à medida que as pessoas estão migrando para o Nubank, o Neon e, mais recentemente, a Lanistar.





As fintechs possibilitaram que muitos brasileiros abram sua primeira conta em uma instituição financeira ou tenham acesso ao crédito pela primeira vez. Especialmente com o lançamento do PIX no Brasil, quando o sistema de transações financeiras foi revolucionado. Mais de 90% dos pagamentos on-line são realizados por meio do PIX, já que menos pessoas agora dependem do pagamento on-line tradicional com boletos.





A Lanistar criou um burburinho significativo no país com a colaboração de influenciadores e o posicionamento da marca. Atualmente, a fintech está mais forte do que nunca para dominar o mercado, já que conta com uma oferta de inscrição imperdível.





O que é o cartão polimórfico de Lanistar?

De maneira simples, o polimorfismo é definido como o fenômeno de ter características diferentes ao mesmo tempo. É exatamente isso que o cartão Lanistar representa — uma solução única para todas as suas necessidades financeiras. Com uma conta bancária eletrônica e suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Lanistar oferece a seus clientes utilitários e um suporte superior.





Se você estiver viajando para o exterior e não quiser gastar em um cartão de viagem, o cartão digital da Lanistar oferece cobertura, pois suporta várias moedas que podem ser usadas em 338 milhões de pontos de venda em todo o mundo.





Com a tecnologia 3DS, o cartão fintech oferece segurança extra nas transações financeiras, pois é necessário um PIN de autenticação na página de destino. Com vários bancos tradicionais sem medidas de segurança modernas, a marca oferece maior proteção para seu dinheiro suado.





Muitos cartões vêm com um arredondamento do pote de poupança onde a transação é arredondada e a diferença é transferida para uma categoria de economias separada. Embora os cartões Lanistar do Reino Unido e da UE tenham esse recurso, em breve será lançado para os cidadãos brasileiros.

PIX ou Boletos: Você Escolhe





A Lanistar possui um cartão digital lindamente projetado e com muitas opções de cores. Além disso, também dispõe de dois dos métodos de pagamento on-line favoritos do Brasil: PIX e Boletos. Ambos são fáceis de usar e podem ser acessados %u200B%u200Bcom apenas alguns toques.





Competidores x Lanistar





O Nubank tem sido dominante em toda a América Latina, pois oferece opções de crédito fáceis e atendimento extraordinário ao cliente. Com uma base de 70 milhões de usuários, esse neobanco é a fintech de hoje e sempre. No entanto, com a entrada da Lanistar no Brasil, os clientes estão propensos a migrar para ela.





Além disso, com a carteira única de criptomoedas, a nova startup Lanistar está elevando seu nível. A marca vai disponibilizar uma exchange registrada para lançar uma carteira de criptomoedas totalmente integrada que permitirá aos seus clientes comprarem e venderem moedas digitais com facilidade.





Oferta de inscrição





Para comemorar seu lançamento no Brasil, a Lanistar recompensará R$ 12 cada para os primeiros 100 mil clientes que se cadastrarem. O processo de inscrição será realizado em duas fases, nas quais os clientes sortudos também têm a chance de ganhar mais!





Clique nos links abaixo para instalar o aplicativo hoje:

