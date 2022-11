Neon vs Lanistar: qual solução de pagamento móvel é perfeita para você?

Banco (foto: Divulgação)

À medida que cresce a necessidade de soluções de pagamento móvel, cresce também o número de empresas que prestam esses serviços. De Neon a Lanistar, as opções são infinitas, o que pode intimidar um pouco. Por isso, é importante comparar os serviços e encontrar a solução certa para você.





Neste artigo, iremos comparar Neon e Lanistar, para saber o que os tornam únicos e ajudá-lo a encontrar a melhor forma de fazer pagamentos.





Neon ilumina o caminho para o mobile banking





Neon é um dos maiores serviços neobancários do Brasil e tem muito a oferecer aos clientes em potencial. Com cartões de débito e crédito disponíveis, os usuários dessa marca têm a opção de usar o que melhor se adapta aos seus hábitos de consumo, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens, ideais para diferentes estilos de vida. Além disso, a Neon também oferece serviços que vão desde investimentos e empréstimos até contas projetadas, especificamente, para empresas que desejam expandir.





A empresa é uma ótima opção para quem busca digitalizar aspectos de sua vida financeira, pois por meio do aplicativo os usuários podem acessar uma infinidade de serviços, mantendo tudo em um único lugar. O aplicativo em si é simples e fácil de entender, o que significa que mesmo aqueles com pouca ou nenhuma experiência com mobile banking devem ter poucos problemas para navegar e encontrar o que precisam.





Fundado em 2016, o Banco Neon teve mais de meia década para construir sua base de clientes e serviços, dando ao negócio um histórico claro e legado entre outros neobancos.





De acordo com as estatísticas mais recentes de junho de 2022, ele está atualmente avaliado em cerca de US$ 1,6 bilhão, com mais de 15 milhões de clientes atualmente inscritos - The Fintech Times.





Portanto, para uma opção segura de neobanking com uma grande variedade de utilitários, considere experimentar o Neon.

New Kid Lanistar desafia o status quo





Para aqueles que procuram algo diferente, confira o recém-chegado Lanistar, cuja criatividade e imagem da marca permitiram que esta fintech se tornasse uma concorrente significativa no mercado de soluções de pagamento móvel da atualidade.

A Lanistar tem se destacado entre o público da geração Y e Z, pois este percebeu que centanas de influenciadores em todo mundo trabalham para a marca. Esse marketing nas mídias sociais, tem ajudado consideravelmente a empresa a se sobressair. Para citar alguns nomes famosos: Diego Grossi, Elvisa Dedi%u0107 e Tábata Chang, cujos milhões de seguidores unidos com plataformas como o Instagram permitiram que a Lanistar alcançasse um número enorme de indivíduos.

Seu aplicativo é simples de usar e apresenta todos os serviços que um indivíduo precisará para uso diário, incluindo pagamentos PIX e Boleto, transferências entre cartões e um histórico de transações ao vivo. Todos esses elementos ajudam os membros a controlar suas finanças no dia a dia, além de tornar esses pagamentos mais fáceis do que nunca.





O cartão virtual da Lanistar também será compatível com o Google Pay muito em breve, dando ainda mais versatilidade ao app.

Para aqueles que desejam participar de uma solução de pagamento digital que os destaque da multidão, Lanistar é certamente uma opção interessante e digna de mais pesquisas. Para mais informações sobre o projeto, confira os links abaixo: