Apps de pagamento móvel: como Nubank, Lanistar e Ualá se internacionalizam

Lanistar (foto: Divulgação)

Há muitas razões pelas quais os neobanks e outras plataformas semelhantes lutam para se internacionalizar, no entanto, o principal problema é que seus aplicativos atendem apenas às necessidades e hábitos de gastos de um único país. As plataformas sediadas no Reino Unido, por exemplo, raramente oferecem soluções de pagamento PIX para seus clientes, tornando incrivelmente difícil a portabilidade para um país como o Brasil, onde essa tecnologia é uma necessidade.





É por isso que essas três soluções de pagamento móvel devem ser observadas, pois continuam suas missões para o sucesso internacional.





Nubank - Simples e Específico para Você





Como uma das startups mais bem-sucedidas do Brasil, o Nubank certamente vem trabalhando duro para alcançar o nível de sucesso com que se encontra atualmente.





Com 50 milhões de clientes no Brasil e mais 15 milhões de clientes em territórios como México e Colômbia, o lançamento internacional do Nubank foi extremamente bem-sucedido. No final de 2012 a empresa já era avaliada em cerca de US$ 45 bilhões.





Pode-se deduzir que a principal maneira pela qual o Nubank conseguiu ter tanto sucesso na América Latina é graças à simplicidade de seu aplicativo, que foi aperfeiçoado ao longo dos vários anos em que está ativo. Ter os recursos mais significativos em seus próprios widgets de atalho na página inicial, por exemplo, torna a navegação extremamente rápida e permite que o aplicativo seja personalizado com base nas necessidades de usuários de diferentes países.





Com a empresa tendo escritórios em territórios tão distantes quanto a Alemanha, o futuro internacional do Nubank parece brilhante. No entanto, ainda não se sabe para onde a empresa pretende ir.



Neobank argentino Ualá assume a Latam





Ualá é outro neobanco latino-americano no caminho para o engajamento internacional, tendo seu lançamento anunciando recentemente na Colômbia. Este é o terceiro território que a Ualá conseguiu entrar, após seu país de origem, a Argentina, e seu lançamento no México em 2019.

Ualá (foto: uala.com)



Um dos maiores atrativos que o público internacional tem para se cadastrar na Ualá é o fato de a inscrição ser totalmente gratuita, ou seja, não há custos envolvidos na abertura, manutenção ou fechamento de uma conta. Isso significa que se envolver com o Ualá apenas para testá-lo, não tem desvantagens negativas e dá aos usuários poucas razões para não experimentar o neobanco.





Com esta filial na Colômbia sugerindo um futuro brilhante para Ualá, só pode ser previsto para onde o neobanco irá em seguida. O Brasil está na lista? Teremos que esperar para ver.



Lanistar se prepara para lançamento internacional em tempo recorde





Embora as conquistas do Nubank e da Ualá sejam certamente dignas de elogios, é preciso lembrar que a internacionalização desses neobancos levou muitos anos. Foram seis e dois anos, respectivamente, para que essas startups fossem lançadas no primeiro país fora do seu.





Compare com a Lanistar, que planeja levar a fintech internacional até o final de 2022, apesar de ter se lançado publicamente há apenas menos de dois anos.

Banco (foto: Divulgação)



A empresa foi lançada oficialmente em novembro de 2020. No Brasil, seu lançamento aconteceu em outubro de 2021 onde a marca está sendo desenvolvida e os influenciadores de mídia social a estão impulsionam para o público Millennial e Gen Z. Durante este tempo, Lanistar conseguiu formar uma maior compreensão dos desejos e necessidades dos consumidores em diferentes regiões, para criar um produto sob medida para cada região.





No Brasil, por exemplo, um dos maiores impulsos da Lanistar foi a implantação de um sistema de pagamento PIX. Isso foi feito com o conhecimento da importância dessa tecnologia para o país e que sem ela o aplicativo provavelmente falharia.





Apesar das diferenças internacionais, também haverá recursos na Lanistar que permanecem universais, como a próxima exchange de criptomoedas que a startup pretende criar dentro do aplicativo. Como moeda internacional, isso faz sentido, continuando o espírito de ausência de fronteiras em que o movimento criptográfico foi construído.





