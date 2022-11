Assuma o controle total de suas finanças com recursos do Nubank e Lanistar

Lanistar (foto: Divulgação)

Mas qual dessas soluções de pagamento móvel atenderá melhor às suas necessidades? Neste artigo, veremos o Nubank e a Lanistar, com foco em alguns dos mais novos recursos introduzidos em seus aplicativos para saber qual tem mais potencial para economizar dinheiro à medida que nos aproximamos do novo ano.





Nubank torna o investimento muito fácil para usuários preocupados com dinheiro





Como o neobanco mais popular do Brasil, não é surpresa ver o Nubank em uma lista de opções que podem ajudar você a economizar antes do final do ano.





O Nubank acumulou mais de 45 milhões de clientes em toda a América Latina, graças ao seu aplicativo simples de usar, grande variedade de recursos e várias opções de cartões que dão aos clientes a chance de controlar suas finanças da maneira que melhor lhes convier.





De contas digitais a seguro de celular e cartões de crédito para empresas, há algo para todos no aplicativo do Nubank. No entanto, apesar de tudo isso, o aplicativo ainda recebe rotineiramente novas atualizações e recursos, sendo que um deles oferece aos usuários uma ótima maneira de controlar suas finanças.





Para quem quer fazer seu dinheiro render ainda mais em 2023, considere pesquisar o potencial de investimento, que foi viabilizado recentemente por meio do Nubank. A partir do conforto familiar do aplicativo, os usuários podem dar seus primeiros passos no mercado de investimentos, pois ele fornece todas as ferramentas necessárias para educar e informar aqueles que entram no mercado pela primeira vez.





Parece interessante? Então não perca o Nubank.



Lanistar Crypto Exchange leva o controle financeiro para a era digital





A Lanistar, apoiada por influenciadores, é a mais recente solução de pagamento a chegar ao mercado, com a fintech fazendo um grande sucesso nos últimos tempos graças às suas extensas campanhas de marketing de mídia social.





Como uma empresa de fintech, a Lanistar foi projetada com uma sólida compreensão de finanças na atualidade. Como um aspecto importante desse mercado, não é surpresa que a criptomoeda tenha chegado ao aplicativo, que deve dar aos usuários uma oportunidade única de aproveitar ao máximo seu dinheiro em um aplicativo único.





A criptomoeda é descentralizada e anônima, o que significa que não se reporta a nenhum banco e pode ser trocada sem a necessidade de anexar dados pessoais. Em vez disso, é monitorado comunitariamente, tornando-se um tipo de moeda de propriedade do individuo, para o individuo. É por isso que tantos adotaram a criptomoeda recentemente, à medida que a conscientização sobre a corrupção governamental e empresarial se torna mais conhecida.





É também um mercado em constante evolução, o que lhe confere um enorme potencial para obter grandes retornos para os investidores.





O mercado de criptomoedas recebeu muita atenção nos últimos anos, graças a uma variedade de fatores, como o apoio de celebridades, o boom da NFT e a conectividade cada vez maior do mundo com a Internet. É uma tecnologia especialmente popular entre os jovens, tornando-se um aspecto essencial a ser incluído no aplicativo Lanistar.

Banco (foto: Divulgação)



A exchange de criptomoedas Lanistar deve ser integrada ao aplicativo em novembro, apresentando inicialmente maneiras de comprar, vender e mantê-las. As opções de envio e recebimento de criptomoedas devem ser implementadas logo depois, para uma troca expansiva e imersiva que os entusiastas e os recém-chegados vão adorar.





Outros aspectos do aplicativo Lanistar incluem pagamentos PIX e Boleto, transferências entre usuários, assim como usuários de outros bancos e um histórico de pagamentos em tempo real que permite aos membros saber exatamente como e quando estão gastando.





Parece interessante? Então confira os links abaixo para saber mais sobre Lanistar: