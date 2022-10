Lanistar: CEO Jeremy Baber discute fintech, criptomoedas e futuro da marca

Jeremy Baber (foto: Divulgação)

A carreira de mais de 30 anos de Jeremy Baber fala por si só. Após trabalhar em cargos de gerenciamento sênior na GE Capital, Aldermore Bank PLC e Link Financial, Jeremy ingressou na Lanistar em janeiro de 2021 e se tornou CEO em janeiro de 2022.





Em relação a essência da Lanistar, Jeremy disse que a marca é muito ambiciosa e empreendedora. Certamente, o crescimento da Lanistar pode ser identificado a partir de lançamentos no Reino Unido e no Brasil, além de outros planos na Argentina, Colômbia, França, Espanha e Portugal em 2022. Porém, esta fintech é mais do que uma presença mundial. O produto da Lanistar é inovador e ousado, atendendo às necessidades e desejos dos clientes e resolvendo problemas financeiros modernos. O cartão da Lanistar é simples e fácil de usar. A interface de usuário do aplicativo foi projetada de forma que a navegação entre os recursos seja fácil. Além disso, a simplicidade do produto Lanistar vem acompanhada de um excelente atendimento ao cliente.





Fintech: uma revolução digital

Digital (foto: Divulgação)



Depois de 2020, o mundo viu um crescimento exponencial nos cadastros de fintech. Parte do motivo, como Jeremy acredita, é a população jovem. Os Millennials e a Geração Z cresceu entre o celular e a internet, o que oferecem a eles um gostinho de liberdade, autonomia e lazer.





Os serviços financeiros on-line, principalmente Lanistar, fornece um cartão on-line, suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana e transações seguras. À primeira vista, Lanistar é um cartão de pagamento tradicional, mas as ambições da marca e a abordagem estrutural deram asas a ele, tornando-o mais acessível e desejável. Os recursos do cartão incluem: conta eBank, cartão de débito, recurso de POS para transações mais rápidas etc.





Os clientes também podem recarregar seus telefones e pagar suas contas através do método de pagamento Boletos. O cartão Lanistar oferece segurança 3DS, tornando as transações on-line muito seguras e, ainda, um recurso que permite que os clientes alterem facilmente seu PIN. Visando esse grupo de pessoas, ela também oferece opções de cartões multicoloridos - no aplicativo e físico (lista de espera). Com novos recursos empolgantes a serem lançados este ano, a Lanistar busca um futuro brilhante. A marca adotou uma abordagem controlada em sua gestão e operações.



Carteira de criptografia: A USP

Criptomoeda (foto: Divulgação)



Ao explicar a integração planejada de criptomoedas no aplicativo Lanistar, Jeremy disse entusiasticamente que, em primeiro lugar, a simplicidade é fundamental e que a empresa fez parceria com uma exchange de criptomoedas regulamentada para atender o mercado do Reino Unido e está finalizando sua própria licença de criptomoedas europeia para atender a Europa e a América Latina. Uma vez testada e lançada (no final de 2022), a marca estará pronta para fazer sucesso na próspera economia do Brasil.





“Não vamos complicar com gráficos e números. A interface do usuário será simples e fácil de usar porque, no final, é isso que o cliente exige”, disse Jeremy quando questionado sobre como a carteira se diferenciaria da de seus concorrentes.





Muitas exchanges de criptomoedas são complicadas de manusear. A abordagem da Lanistar em relação à carteira criptográfica é simples: você escolhe a moeda, faz o pagamento e o ativo é seu. Além disso, com a crescente indústria de NFT, a Lanistar pode ser sua grande aposta!





A integração de uma carteira criptográfica no aplicativo é um recurso inovador e interessante. A maioria das bolsas opera como entidades separadas. A Lanistar está preenchendo a lacuna entre centralização e descentralização, mantendo a credibilidade e a criptografia.



Brasil: um mercado impressionante

Lanistar (foto: Divulgação)



Lanistar já colaborou com mais de 400 influenciadores no Brasil. Todos eles vêm de diferentes setores da indústria – jogos, streaming, moda e esportes. Matheus Lustofa, o famoso ator e cantor, usou os stories do Instagram para falar sobre as características do cartão Lanistar. Tábata Chang, a empresária fitness com mais de 1 milhão de seguidores, também elogiou o cartão.





“O marketing de influenciadores é novo nos serviços financeiros, mas os resultados até agora são surpreendentes”, disse Jeremy. Millennials e Geração Z seguem personalidades da internet dia após dia e ter uma associação com esses influenciadores deu à Lanistar um forte avanço no Brasil.





Atualmente, a Lanistar oferece transferências PIX (usadas por 90% no Brasil) e em breve lançará a opção Google Pay.



O Futuro: Brilhante, Seguro e Mundial

Fintech (foto: Divulgação)







Com uma população de mais de 220 milhões e uma geração que aceitou de todo o coração os serviços de pagamento on-line, a Lanistar está otimista em relação ao Brasil.





“Serviços financeiros tradicionais integrados com criptomoedas oferecem um produto que é único. Os clientes não precisam ir a nenhum outro lugar”, disse Jeremy.





O mundo está on-line. As pessoas estão comprando mais a arte NFT do que as físicas. Muitas pessoas preferem o conforto de suas casas a viajar quando se trata de serviços financeiros e investimentos cotidianos.





A Lanistar foi lançada no Brasil no início deste ano e com recursos interessantes alinhados ao futuro, a marca fintech simplesmente brilhará e se tornará cada vez maior.





