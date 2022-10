Futebol americano: confira os favoritos para chegar ao Super Bowl 2023

Futebol americano. (foto: football wife)

A NFL mais uma vez nos trouxe uma nova temporada e as expectativas dos fãs estão ficando cada vez maiores, já que há algumas mudanças vindas de toda a liga e várias equipes estão chegando com uma atitude de rolo compressor nestes primeiros jogos. Além disso, as casas de apostas esportivas já estão começando a antecipar os favoritos, o que significa que haverá muito mais ação nesta temporada.





Portanto, se você estiver interessado em saber com mais detalhes como as equipes estão se preparando para esta nova temporada da NFL e quem são os candidatos ao Super Bowl, aqui está tudo o que você precisa saber. Também lhe diremos como estão se configurando os playoffs da NFL em relação às circunstâncias que surgiram.



Os Buffalo Bills são os grandes favoritos desta temporada





Liderados por Josh Allen, que é considerado o quarterback do momento, mesmo acima do famoso Tom Brady, porque ele é uma jovem promessa, os Buffalo Bills of New York State são os principais favoritos para vencer o Super Bowl deste ano. Além disso, há muitos comentários positivos de analistas especializados que consideram principalmente a situação e o momento esportivo pelo qual esta equipe está passando.





Embora tenham tido uma dura derrota na pré-temporada contra os Panthers, em um jogo eles perderam 21-0, conseguiram se recuperar e mostraram sua hierarquia novamente. Agora, com uma partida importante contra os Baltimore Ravens no domingo, 2 de outubro, as apostas esportivas estão bastante equilibradas, embora haja uma clara tendência a favor dos Buffalo Bills.





Outro fator que tornou esta franquia uma das favoritas para os picks NFL é que todos os fãs adoram uma boa história heróica com uma grande carga épica. Foi isso que começou a tomar conta depois que foram eliminados da última temporada pelos Kansas City Chiefs por 42-36 pontos em um dos jogos mais emocionantes da história, tanto que foi chamado o maior jogo de playoff da história.





Portanto, agora eles estão procurando se redimir por essa derrota e ganhar seu primeiro Super Bowl na história da equipe, o que seria uma grande conquista para eles.



Tampa Bay Buccaneers busca a sua terceira Super Bowl





Este é o time do famoso Tom Brady, que, aos 45 anos de idade, está chegando ao fim de sua carreira. No entanto, os fãs acreditam que ele ainda tem muito a dar e que pode ter uma grande temporada este ano, por isso há grandes expectativas sobre como a franquia pode se apresentar no Super Bowl deste ano.





Quanto ao desempenho atlético da equipe, eles têm se saído muito bem até agora, sentados no topo da classificação da NFC South. No entanto, eles ainda têm alguns jogos importantes para jogar que poderiam mudar o futuro.





Portanto, Tom Brady , junto com o novo head coach Todd Bowles, vai jogar uma última partida e decidiu colocar todas as fichas em cima da mesa para esta temporada.



Kansas City Chiefs





Com as mudanças que fizeram no plantel e as variações de jogadores, esta franquia perdeu força na defesa e terá que se reorganizar para poder continuar no nível que tinha anteriormente. Eles também venderam Tyreek Hill, que era uma figura muito importante na equipe.





Entretanto, eles ainda têm o talento de Patrick Mahomes, que, segundo alguns especialistas, é um dos mais talentosos e completos quarterbacks de hoje. Portanto, se eles conseguirem fazer a abordagem tática correta com os novos nomes que trouxeram, podem começar bem.



Los Angeles Rams





Para alguns especialistas, esta é a equipe com mais talento em seu plantel, não tanto pelo peso individual de grandes nomes que podem fazer a diferença, mas porque há uma integração muito eficaz do jogo na abordagem técnica que tem sido feita até agora. É por esta razão que pode parecer um pouco estranho que eles estejam, no momento, a +1100 em termos de jogos NFL e expectativas de casas de jogo.





Portanto, acreditamos que os rapazes de Sean McVay, juntamente com a demonstração de talento de Matthew Strafford, têm muito a dar nesta temporada. Assim, ainda há muito potencial para ser visto, como muito para se esperar em termos de cruzamentos com outras equipes que concorrem a ganhar o Super Bowl 2023.



Green Bay Packers





Antes que a continuidade de Aaron Rodgers fosse confirmada, a especulação da casa de jogo nem mesmo colocou esta franquia entre os 15 melhores candidatos. Entretanto, uma vez que o quarterback confirmou sua permanência com os Packers, eles rapidamente passaram para o top cinco dos candidatos a vencer o Super Bowl na próxima temporada. Isto fala claramente do carinho que os fãs têm por este atleta, mas também das expectativas que ele gera nos analistas profissionais, à medida que ele move o jogo da equipe.





Entretanto, um inconveniente que eles terão que superar e acomodar sua lista é a perda de Davante Adams entre seus jogadores, que era o melhor WR que eles tinham. Portanto, será difícil para eles se recuperarem deste golpe.



Um futuro incerto com muitos candidatos





As previsões que temos analisado se baseiam principalmente nas expectativas geradas pelos picks das casas de apostas. Entretanto, quase tudo pode acontecer ao longo da temporada, portanto não há que confiar a respeito sobre qual será o resultado.





No momento, podemos ver uma clara tendência de contraste entre aqueles que querem apostar em opções mais arriscadas (como os Buffalo Bills, que são a nova estrela em ascensão), e, por outro lado, uma tendência mais conservadora dos fãs que preferem apostar em opções mais conhecidas e confiáveis, como os Buccaneers de Tom Brady.





Portanto, dependendo de sua posição e do que sua intuição possa lhe dizer, você também terá várias oportunidades para encontrar seu candidato favorito. Também é possível buscar novas alternativas dependendo do desempenho e do desenvolvimento dos eventos, conforme o modo como eles se desdobram.

Entretanto, é importante ter em mente que as posições atuais estão pagando mais do que nunca e, portanto, se você estiver certo em suas previsões, você ganhará mais dinheiro no futuro. No final do dia, tudo se resume a uma simples equação, quanto maior for o risco, maior será a recompensa. E se você não quiser correr um risco, também não terá um grande lucro.