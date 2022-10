Indústria de jogos e apostas está apreensiva com o resultado das eleições

Eleições presidenciais. (foto: Clauber Cleber Caetano/Ricardo Stuckert)

As eleições presidenciais brasileiras irão para um segundo turno entre Lula da Silva e Bolsonaro. A corrida foi mais próxima do que as pesquisas haviam previsto, com Lula assegurando 48,4% dos votos e Bolsonaro 43,2%.





A nova composição do Congresso Nacional, especialmente dado o sucesso do PL em ganhar 99 cadeiras na Câmara e 8 no Senado, é muito preocupante para as empresas de jogos.





O Centrão, ou grupo de apoiadores do presidente, conta agora com 235 representantes federais. No Senado, onde atualmente se encontra o PL 442/91, um projeto de lei que legaliza todas as formas de jogos de azar, tais como bingo, cassinos e apostas esportivas - um terço das cadeiras disputadas foram conquistadas por membros do PL. O PL é um partido conservador que apoia a agenda aduaneira de Bolsonaro.





Mais de 20 bilhões de reais seriam movimentados anualmente no Brasil se o jogo e as apostas fossem devidamente regulamentados, conforme as estimativas atuais. Este número se baseia na situação atual, que prevê uma diferença de 100 milhões de reais na arrecadação.





Damares Alves, republicano, e Alan Rick (União Brasil), entre outros, juntaram-se às fileiras conservadoras do Senado. O Magno Malta, que sempre se opôs à atividade, também está incluído. De todas as cadeiras em disputa no Senado, 14 foram conquistadas por apoiadores do Presidente Bolsonaro. Por sua vez, Davi Alcolumbre, reeleito senador com influência significativa entre seus pares, pode ser um incentivo para o setor, apoiando a iniciativa.





Na Internet, muitos cassinos on-line já aceitam jogadores brasileiros, e oferecem opções de depósito locais como PIX e transferência bancária. Por exemplo, o site brasilvegas.com já conta com mais de 200 cassinos on-line brasileiros listados e avaliados; entretanto, estas plataformas não pagam impostos ao Estado brasileiro devido à falta de regulamentação.





Espera-se que o Senado discuta e debata os prós e os contras do projeto que legalizaria o jogo no Brasil. Sem dúvidas, os deputados federais reeleitos que compuseram o Grupo de Trabalho do marco regulatório dos jogos terão muito trabalho pela frente para convencer a nova bancada, no Senado, a votar pelo segmento, demonstrando a eles todo o entendimento que tiveram sobre o setor. Vermelho, Felipe Carreras, Bacelar e Eduardo Bismark, todos eles com um desempenho admirável à frente do GT no passado, continuam a mostrar seu apoio à atividade.





Se o Senado brasileiro aprovar o PL 442/91, o Presidente Bolsonaro declarou que vetará o PL 442/91. Entretanto, com a atual composição do Congresso, seria mais fácil para eles revogarem seu veto. Se o Congresso aprovar o projeto de lei, ele terá que ser aprovado por ambas as câmaras antes do final do ano. Se for adiado para a próxima sessão, a nova composição do Senado pode dificultar a aprovação do projeto, com ou sem Bolsonaro no poder. E a revogação do veto será ainda mais difícil se o atual presidente vencer o segundo turno.