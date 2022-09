Confira o palpite para a primeira partida da Copa entre Catar e Equador

Copa. (foto: Divulgação)

Já podemos começar a contar os dias para o grande início da Copa do Mundo que acontecerá no Catar, este que é o maior evento esportivo do mundo e acontece apenas de quatro em quatro anos sempre deixa a todos muito apreensivos e ansiosos para o seu início, afinal, todos estão interessados em ver os embates memoráveis entre os melhores atletas de futebol do planeta.





No dia 20 de novembro de 2022, o apito para o primeiro jogo da Copa no Catar irá ressoar em todos os cantos do mundo, a partida entre a seleção anfitriã Catar contra o Equador irá marcar o início histórico para os dois lados em uma partida que promete marcar a memória de todos os que tiverem assistindo, ainda mais do que a própria apresentação de abertura que nunca decepciona.





Esta partida é tão importante que todo o universo de apostas esportivas estará com seus olhos voltados para o embate, apostadores apostos para fazer os seus melhores Palpites Catar 2022 . Mas, para isso é necessário ter todas as informações, dados e estatísticas em mãos e assim conseguir criar as melhores apostas com boas chances de um resultado positivo.





Por isso, vamos ver neste artigo tudo o que você precisa saber para fazer seus palpites na partida entre Catar e Equador, com papel e caneta em mãos, vamos lá.





Principais dados para previsões da partida entre Catar X Equador





A partida que marcará o início da Copa do Catar não será nada fácil como muitos estão pensando, temos duas seleções que podem surpreender e apresentar uma partida de alto nível técnico. Existem alguns fatores que temos de prestar atenção se quisermos ter uma ideia de quem vencerá este embate que abrirá as portas do maior campeonato de futebol do mundo para todos.





Primeiro, é importante deixarmos claro que o Equador é o grande favorito neste embate. A seleção equatoriana possui maior experiência em Copas do Mundo, já que esta é a quarta vez em que participa e o Catar terá a sua primeira oportunidade.





Além disso, as eliminatórias para a copa disputadas na América do Sul são consideradas mais difíceis em nível técnico do que as competições que levam os times do oriente médio à copa e ainda levando em conta que o Catar não precisou passar por esta fase, já que é a equipe anfitriã.





Porém, podemos observar que o Catar vem de um bom momento nos últimos anos, em 2018 a seleção do Catar chegou muito próxima de uma vaga na Copa da Rússia, mas ficaram de fora. Mesmo assim, entregaram um nível técnico altíssimo na Copa da Ásia em 2019, onde venceram sete jogos dos sete totais do torneio, sofrendo apenas um gol na última partida contra o Japão, que venceu por 3x1 e foi campeã invicta.





Muitos acreditam que o Catar precisa apenas de uma chance para demonstrar todo o seu potencial entre equipes de alto nível técnico, e a Copa do Mundo será esta chance e o Equador será o seu primeiro teste.





As duas equipes já se encontraram três vezes em toda a história, sempre em amistosos da seleção, cada uma venceu uma e uma das partidas terminou em empate, o que aumenta ainda mais o mistério para o embate dentro da Copa.



Dicas de apostas na partida entre Catar X Equador





Tendo em vista todo o histórico, dados e os fatos interessantes que vimos no tópico anterior, as coisas podem ficar um pouco confusas sobre quais apostas se encaixariam melhor na primeira partida da Copa no Catar entre Catar e Equador.





De acordo com os apostadores profissionais, existem algumas dicas que podem fazer a diferença no momento em que o apostador for fazer os seus palpites nesta partida, são elas:





Aposta em Ambos marcam





As duas seleções se enfrentaram três vezes em toda a história sendo os resultados os seguintes: 4x3, 2x1 e 1x1. Em todos os jogos as duas equipes marcaram, além disso mantiveram um resultado equilibrado onde cada uma venceu uma e o terceiro embate acabou em empate.





As equipes possuem um perfil mais ofensivo, por isso as chances de as duas seleções marcarem no jogo é alta, então a aposta em ambos marcam é um ótimo palpite.





Aposta em Catar marca ao menos um gol





A seleção da casa, além de ter um perfil mais ofensivo, como já mencionamos, também estará jogando em casa empurrada por sua torcida, já que é a anfitriã e ainda temos de levar em conta a pressão que estes jogadores terão nas costas, já que precisam mostrar do que são capazes em sua primeira participação em uma Copa do Mundo.





Por isso, uma aposta no palpite em que o Catar marca ao menos um gol é uma boa opção.





Aposta na vitória do Equador





Apesar de todas as vantagens e as caraterísticas que o Catar apresenta contra a seleção do Equador, os equatorianos são os favoritos para esta partida. Será um jogo muito interessante, com vários gols marcados, mas os equatorianos devem conseguir vencer e conquistar os primeiros três pontos na fase de grupos.





Então, apostar na vitória do Equador, neste caso, é um bom palpite.



Concluindo





São duas seleções que têm muito a provar e, também, muita qualidade técnica para apresentar na Copa do Mundo. De qualquer forma, seja qual for que vencer, será um grande jogo, digno de um jogo de abertura da Copa do Mundo, para dar um pequeno gostinho do que está vindo a seguir nas próximas fases.





Agora, com as dicas que temos aqui neste artigo, você pode estar mais do que preparado para fazer os seus palpites com grandes chances de acerto, então fique atento e boa sorte!





FAQ – Perguntas mais comuns sobre Catar X Equador





Quem vence a partida entre Catar e Equador?





A seleção do Equador é a grande favorita para esta partida que promete ser muito disputada, apesar disso.





Qual o tipo de aposta mais rentável para a partida entre Catar e Equador?





A aposta em que ambos marcam na partida é a que apresenta uma média de odds mais atrativa e por isso mais rentável nesta partida.



Quando acontece o jogo entre Catar e Equador?





O jogo de abertura da Copa do Mundo acontece em 20 de novembro de 2022, às 13h no estádio Al Bayt.