Confira 3 receitas saborosas e fáceis para fazer na Air Fryer

Se tem um eletrodoméstico que melhorou a vida de muitas pessoas foi sem dúvida alguma a forma de fritar na Air Fryer. Mesmo porque, com elas, conseguimos preparar uma série de pratos com bastante praticidade, eficiência e saúde por não usar óleo.

Os dias estão cada vez mais cheios de afazeres, por isso, cada um se vira como pode. A praticidade é algo que temos que ter no nosso cotidiano para ganharmos tempo. Sendo assim, ponderando ganhar tempo, usamos eletrodomésticos que nos ajudem neste ponto.

A Air Fryer é o eletrodoméstico que atualmente mais nos ajuda a ganhar tempo, principalmente para preparar uma série de pratos fritos. Ela não utiliza óleo, ajudando na nossa saúde. O ar quente que circula dentro dela, faz com que os alimentos sejam fritos.

Então, pensando em te ajudar a preparar a sua próxima refeição ou petisco, preparamos uma lista com algumas receitas saborosas para você fazer na sua Air Fryer.

O que muitas pessoas acham é que a Air Fryer serve somente para frituras, e isso é um mito! Ela pode fazer uma série de receitas. Pode-se fazer bolos, pães e massas, por exemplo, além de novas descobertas de uso sempre.

O ganho de tempo com a Air Fryer é muito grande. Você pode fazer aperitivos como doces, salgados, sobremesas, peixes, carnes e outros pratos. O uso dela não é difícil, e você poderá preparar pratos prontos ou preparados.

Existem alguns pratos simples que podem ser feitos facilmente na sua Air Fryer, e selecionamos 3 para você conferir e fazer.

Começando por este tipo de aperitivo, ele é atualmente o mais preparado sendo usado pela Air Fryer, pode-se fazer o uso sem óleo, e de forma saudável. É uma receita muito fácil de fazer, podendo ser servida como aperitivo ou complemento de almoço, ou janta.

Basta que você compre aqueles sacos de batata pré-cozido ou comprá-la e cortar em palitinhos e colocar no recipiente da Air Fryer.

Ademais você também pode fritar batata-doce, e em ambos os casos elas irão sair quentinhas e bem sequinhas. Em seguida, adicione sal a seu gosto e elas já estarão prontas para comer.

Esse tipo de receita é bem típica brasileira e as pessoas gostam muito. Creio que depois da batata frita é a segunda mais consumida. Alguns chamam de macaxeira ou aipim, e independente do nome, ela sai muito crocante por fora e macia por dentro.

Esse tipo de prato pode ser servido em porções para complementar refeições ou momentos de simples tira gosto.

Procure fazer ela depois que for fatiada em pedaços e pré-cozida. Esse prato fica pronto em menos de 25 minutos! Em seguida, é só adicionar o sal a gosto.

Esse alimento, quando feito frito e consumido por longos anos, pode trazer consequências como entupimento de veias. Sendo assim, se ele for feito na Air Fryer, o pastel acaba por se tornar algo que não fará mal à saúde.

Você poderá usar as massas tradicionais que se encontra no mercado para preparar seu prato facilmente. Você pode fazer somente a massa, ou um pastel recheado a seu gosto. Pode-se adicionar carne moída, queijos, frangos ou qualquer coisa que você desejar de frios.

Na Air Fryer, o alimento fica pronto em cerca de 10 minutos, e já sai quentinho e pronto para consumo.

Selecionamos alguns modelos disponíveis à venda no mercado. As mais confiáveis e com melhor custo benefício, principalmente se você precisa usar em uma cozinha profissional