Descubra quais são os países da América Latina que mais usam o Instagram

Instagram. (foto: Solen Feyissa/Unsplash)

Hoje em dia estar conectado a uma rede social é algo comum, você provavelmente tem mais de uma conta em redes sociais completamente distintas. O fato é que as redes sociais permitem que você se conecte com pessoas do mundo todo e ainda te ajudam a se divertir ou até mesmo a trabalhar.





Na atualidade a rede social mais usada no mundo é o Instagram que por mês reúne mais de 100 milhões de postagens só no Brasil. Muitas empresas usam a rede social, ao lado do mojo-app, como uma forma de divulgar seus produtos de forma organizada e por consequência conseguir mais pessoas como seguidores.





A rede social Instagram é tão popular que se tornou até mesmo uma profissão, hoje em dia existem inúmeros influencers que ganham a vida apenas fazendo postagens para a rede social. As novas profissões que surgem ao redor da rede social fazem com que ela se torne cada vez mais utilizada e por consequência transformam o mojo-app cada vez mais importante.





Praticamente o mundo todo utiliza o Instagram, tirando os países em que existem leis que fecham as portas para redes sociais em todo canto do mundo milhares de pessoas estão conectadas a rede social. O Instagram reels, por exemplo, possui milhares de cliques por segundo no mundo todo.





Instagram reels sozinho consegue reunir mais cliques do que muitas das redes sociais mais famosas do mundo. Na América latina, por exemplo, sozinho esse recurso consegue ter mais acessos que o Twitter por mês, isso é, por segundo acontecem mais cliques em um único recurso do que em uma plataforma inteira.





É inegável que o Instagram é extremamente popular, mas você sabe ao certo quais são os países da América Latina que mais usam essa rede social? Veja abaixo isso e algumas curiosidades a mais sobre o Instagram ao redor do mundo.





Quais são os países da América Latina que mais utilizam o Instagram?





Nos últimos três anos o Instagram vem se tornando cada vez mais popular, por mês mais de um trilhão de acessos acontecem nessa rede social ao redor do mundo. Em média um usuário comum do Instagram que utilize pouco a rede social acessa a plataforma pelo menos 3 vezes ao dia.





No mundo inteiro o Instagram é popular e atualmente o país que mais utiliza essa rede social é a Índia, e em segundo lugar fica os Estados Unidos. Só na Índia mais de 230 bilhões de acessos acontecem todo mês, se levar em conta que ainda existem outros países que fazem acesso a essa rede social você já deve entender a importância dela.





Na América Latina o Instagram também é muito relevante, e por acaso o Brasil é o país com mais acessos a essa rede social por dia e curiosamente ele é o terceiro país a mais usar o Insta no mundo todo. Em todos os outros países da América Latina acontecem muitos acessos por dia, não é apenas o Brasil que usa muito essa rede social veja o Ranking:





Países que mais usam o Instagram na América Latina:

Brasil, mais de 105 milhões de acessos por mês; México, mais de 69 milhões de acessos por mês; Argentina, mais de 23 milhões de acessos por mês.





Essa rede social reúne inúmeros cliques por mês, ela é um prato cheio para conectar seu negócio com o mundo. Estima-se que no Brasil a forma mais rápida de crescer uma empresa é criar um perfil profissional no Instagram, pois ele permite que milhões de pessoas próximas a você tenham acesso aos conteúdos de sua empresa.





Os recursos do Instagram são incríveis e permitem que você sempre se divirta usando essa rede social. O grande número de acessos só demonstra que cada vez mais essa enorme rede social está mais presente no dia a dia e é fato que ela tende a crescer mais.