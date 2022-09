Mega-Sena on-line: próximo sorteio extraordinário acontece em setembro

tudo o que você precisa saber sobre a Mega Semana do apostador. As frias temperaturas do Brasil se aquecerão nos próximos dias com a realização de um novo sorteio extraordinário da Mega-Sena online . Mas como funciona este jogo da Mega-Sena especial e que dia podemos obter seu prêmio? Neste artigo, revisamos





Um sorteio da Mega-Sena especial para homenagear os jogadores





Os brasileiros estão com sorte, pois neste 2022 os responsáveis decidiram incluir um sorteio da Mega-Sena em setembro. O motivo para este novo sorteio extraordinário é comemorar os bons resultados da última edição especial de dezembro, na qual foram arrecadados mais de 1,51 bilhões de reais com 333 milhões de apostas.





Aproveitando que 15 de setembro é o dia do cliente, os organizadores desta loteria lançaram a Mega Semana do apostador 2022 com um novo sorteio especial. Dessa forma, nesta semana serão realizados três sorteios. Especificamente, terça-feira 13, quinta-feira 15 e sábado 17, em vez de quarta-feira e sábado, como de costume.



Seis números da Mega-Sena que podem nos deixar ricos





Participar do sorteio especial da Mega-Sena 2022 é muito fácil, pois a aposta é feita exatamente como qualquer outra semana, ou seja, basta escolher seis dezenas de 01 a 60. A escolha dos números da Mega-Sena é totalmente pessoal: de datas significativas a números da sorte, vale tudo!





Se não tivermos preferência por números específicos, talvez seja interessante conhecer que as dezenas mais sorteadas da Mega-Sena são: 3, 15, 22, 21, 55 e 26. Serão as sorteadas desta vez?





Devemos ter em mente que a probabilidade de acertar todos os números do sorteio da Mega-Sena on-line é de uma entre 50 063 860. Mesmo que dito assim pareça muito improvável, não devemos perder de vista que este sorteio não premia apenas quem acerta todos os seis números.





Da mesma forma que a Mega-Sena normal, aqueles que acertarem cinco ou quatro números também receberão uma parte. De fato, conseguir uma cartela com cinco números ganhadores (quina) no concurso da Mega-Sena tem uma probabilidade de uma entre 154 518; enquanto uma aposta com quatro acertos (quadra) tem uma probabilidade de uma entre 2332.





Por último, é importante lembrar que podemos participar com mais números para aumentar nossas probabilidades de ganhar. Se optarmos por adquirir a Mega-Sena online, poderemos fazer várias apostas em uma mesma cartela Mega-Sena, inclusive se nos propuserem números aleatórios para apostar. Obviamente, quanto mais dezenas apostarmos, maior será o valor da cartela.



Prêmio Mega-Sena: milhões de reais em jogo





Quanto ao prêmio da Mega-Sena on-line, há 50 milhões de reais acumulados. Mas até a semana do sorteio, o prêmio Mega-Sena poderá aumentar ainda mais se não sair nos sorteios anteriores. Além disso, dependerá também das apostas realizadas.





No entanto, para termos uma ideia, na última Mega-Sena especial houve apenas um ganhador nos três sorteios. Mesmo que neste caso o prêmio tenha sido mínimo, o ganhador da Mega-Sena recebeu mais de 5,5 milhões de reais.





O que fica claro é que estes sorteios extraordinários são bem recebidos, portanto o número de apostas se multiplicam em relação às dos sorteios semanais. Consequentemente, o prêmio aumenta e isso acaba gerando mais interesse.





Especialmente porque, no que diz respeito à aposta básica, o custo da Mega-Sena é o mesmo que o do sorteio regular: 4,50 reais, fazendo com que muitas pessoas se somem à festa nestas edições especiais.





Em resumo, o certo é que se espera uma alta participação no sorteio extraordinário da Mega-Sena 2022, e isso é sinônimo de um prêmio alto.





Para não perder a oportunidade de testar a sorte, podemos adquirir nossas cartelas para participar da Mega-Sena on-line ou na nossa casa lotérica de confiança. Boa sorte!