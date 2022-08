Pesquisa revela quem tem mais seguidores no Instagram em 2022; descubra

Rede social. (foto: pexels)

Quer saber quem é a pessoa que tem mais seguidores no Instagram? Neste texto vamos te apresentar essa e outras curiosidades sobre a rede social mais usada do momento.





Primeiramente, a cada ano o Instagram ganha mais seguidores e o motivo é simples, sua estrutura com fotos e vídeos curtos. Dessa forma, esse tipo de conteúdo é muito procurado, pois atrai a atenção dos seguidores e exige pouco tempo disponível.





Além disso, seu estilo com seguidores é outro atrativo, pois esses seguidores se tornam um parâmetro para a visibilidade do perfil. Por isso hoje o Instagram também é usado como uma ferramenta do marketing digital.





Você agora deve estar curioso para saber quem é a pessoa que tem mais seguidores no Instagram e por que dessa relevância. Veja tudo a seguir!





Lista de pessoas que tem mais seguidores no Instagram em 2022





O perfil oficial do Instagram é o que possui maior número de seguidores no mundo, com um total de 544 milhões.





Mas, nossa lista a seguir será baseada nas pessoas físicas, ou seja, sem ser empresas, que tem mais seguidores no Instagram:





Cristiano Ronaldo





O jogador de futebol que já foi considerado o melhor do mundo diversas vezes e ainda está entre os principais jogadores da sua era, possui nada menos que 477 milhões de seguidores.





Portanto, até o momento da produção desse conteúdo, ele é disparado a pessoa mais seguida na rede social.



Kylie Jenner





A personalidade é a mais nova das irmãs Kardashian Jenner e hoje possui empresa de maquiagem e atua como influenciadora digital. Ela hoje possui no Instagram 367 milhões de seguidores.



Lionel Messi





O terceiro colocado na lista de pessoa que tem mais seguidores no Instagram é outro grande jogador de futebol.





Sendo assim, Messi é conhecido como um dos maiores jogadores e hoje ele possui 358 milhões de seguidores no Instagram.



Selena Gomez





A cantora americana é uma das maiores cantoras pop do mundo e ainda possui um perfil muito ativo e engajado no Instagram. Na rede social ela possui 343 milhões de seguidores.



Dwayne Johnson (The Rock)





The Rock, como ele também é conhecido, é um ator famoso americano que participa de diversos filmes de ação e até mesmo de comédia.





Assim, ele possui 335 milhões de seguidores no Instagram e também faz parte da lista de pessoas que têm mais seguidores no Instagram.



Lista de pessoas que tem mais seguidores no Instagram no Brasil





A lista de pessoas que têm mais seguidores no Instagram no Brasil também possui números bem expressivos.





Nesse sentido, conheça os perfis mais seguidos do país:



Neymar





O jogador de futebol é considerado o melhor jogador do Brasil e sua visibilidade no exterior o torna a pessoa que mais tem seguidores no Instagram do Brasil. Hoje o atleta possui 177 milhões de seguidores.



Ronaldinho Gaúcho





O ex-jogador de futebol ficou muito famoso internacionalmente em seu período ativo no esporte.





Dessa forma, hoje ele é considerado a segunda pessoa que mais tem seguidores no Instagram no Brasil, com um total de 67,7 milhões de seguidores.



Anitta





A cantora brasileira vem ganhando notoriedade fora do país e isso influencia diretamente no número de seguidores da artista.





Nesse sentido, hoje são 63 milhões de seguidores no Instagram, sendo uma das mulheres com mais seguidores do país.



Whindersson Nunes





Ele é considerado o maior humorista atual e faz muito sucesso com shows, vídeos e até filmes. Seu perfil do Instagram possui 58,7 milhões de seguidores.



Marcelo Vieira





Outro jogador de futebol que está na lista como pessoa que tem mais seguidores no Instagram é Marcelo Vieira.





Atualmente, ele está sem clube, porém já jogou por grandes times, como o Real Madrid e hoje possui 58,2 milhões de seguidores no Instagram.



Como ter mais seguidores no Instagram?





Pode ser complicado conseguir alcançar em pouco tempo a pessoa que tem mais seguidores no Instagram. No entanto, com algumas dicas você poderá aumentar seus números e começar a ter relevância na rede social.





Entre as principais estratégias estão: tipo de conteúdo publicado, interação e engajamento, frequência das postagens, vão te ajudar a ganhar seguidores no Instagram



Tenha identidade visual





Um dos principais pontos para ter um Instagram de sucesso é criar uma identidade visual. Dessa forma, isso quer dizer seguir uma paleta de cores condizente com seus conteúdos e também a escolha das fotos e vídeos publicados.





Pode ter certeza que nada no perfil da pessoa que tem mais seguidores no Instagram é natural. Assim, as fotos em família, ou a escolha das cores, faz parte da estratégia da imagem que desejam vender aos seguidores.



Produza conteúdo de qualidade





Não basta ter um perfil no Instagram para ficar famoso. As pessoas seguem perfis que têm algo a oferecer, mesmo que seja o compartilhamento da sua rotina.





Ainda assim, é preciso criar conteúdo de qualidade que seja atrativo para seus seguidores. Por fim, essa é a maneira correta de conseguir atrair novos visitantes para o seu perfil, então crie conteúdos de qualidade.



Crie uma rotina de postagens





Além da qualidade das postagens, também é necessário pensar na frequência dos posts. Até porque, os seguidores criam o hábito de acessar seu perfil sempre no horário que já sabem que haverá novidades.





Assim, essa rotina aumenta a fidelização dos seguidores ao seu perfil. Isso não quer dizer que você precise postar vários conteúdos por dia. Por fim, é mais importante a rotina do que a quantidade de publicações.



Negocie seguidores





Uma alternativa para quem está começando é contratar profissionais para conquistar seguidores no Instagram . Claro que isso não aumentará drasticamente seu engajamento, mas aumenta a relevância do perfil.





Assim, com maior visibilidade e suas postagens com qualidade e rotina logo seu perfil conseguirá mais seguidores reais. Saiba que muitas pessoas da lista de pessoas que têm mais seguidores no Instagram usam essa estratégia no começo do perfil.





Portanto, sim, por mais que muitas pessoas não divulguem abertamente que faz tal coisa, saiba que na realidade, esse é um mercado bastante procurado, uma vez que indiretamente, pode até ajudar bastante a se desenvolver na rede social.



Interaja com seus seguidores





Além da quantidade de seguidores de um perfil, é muito importante o engajamento dessas pessoas. Para isso, interaja com seus seguidores pelos comentários das publicações e também pelo direct. A proximidade com seus seguidores ajuda a aumentar os visitantes do seu perfil.





Agora que você já sabe quem é a pessoa que tem mais seguidores no Instagram e como conseguir aumentar os seus números, já pode começar a aplicar as estratégias em seu perfil.



Considerações





Com essa pesquisa revela quem é a pessoa que tem mais seguidores no Instagram em 2022, o que você acha disso tudo? Você tinha ciência que essas pessoas possuem esses números expressivos na sua base de seguidores na rede social?





Por fim, fique por dentro de tudo, e inclusive, aproveite para seguir as dicas de como aumentar seus seguidores, e deixar o seu perfil também de boa relevância na rede social.