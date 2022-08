Agências de turismo apostam em roteiros personalizados para viagens

Turista. (foto: Freepik)

Destino escolhido, passagens compradas, hospedagem planejada... Quando as principais etapas da viagem já estão certas, chega o momento de definir outro ponto extremamente importante nas viagens de lazer: os passeios que serão feitos no local.





Geralmente, todas as regiões turísticas possuem uma grande quantidade de atrações para os visitantes. São tantas opções que, por vezes, os viajantes ficam na dúvida sobre qual delas escolher. E para quem não tem muito tempo disponível para pesquisar, este pode ser um empecilho dos grandes.





Pensando nisso, algumas agências de turismo de várias partes do Brasil decidiram apostar ainda mais nos roteiros exclusivos e personalizados, ajudando na escolha de passeios que combinam com o estilo do visitante e garantindo uma experiência positiva durante toda a viagem.





Separamos a seguir 5 agências que são considerados bons exemplos nesse quesito. Saiba quais são!

1. Toptur Viagens e Turismo





A TopTur Viagens e Turismo atua no estado de Aracajú e auxilia com tudo o que os viajantes mais precisam: hospedagem, passagens aéreas, transfers e, o principal, os passeios.





Para facilitar a escolha, a empresa disponibiliza uma lista com as principais atrações da localidade. Cada um deles tem uma descrição detalhada, com informações importantes, como: a duração, os dias disponíveis, os horários, os valores e tudo o que está incluso no passeio.





Se preferir, o próprio usuário pode fazer a compra no site ou entrar em contato com agência pelo WhatsApp para fazer um contato mais direto e personalizado com a equipe.



2. TourFácil





Com os serviços diversificados, a plataforma TourFácil atende 4 destinos diferentes: Gramado e Canela, Fortaleza e Jericoacoara. Para os dois últimos destinos eles oferecem os serviços de passeios e/ou transfer. Mas para os dois primeiros o pacote é completo: passeio, gastronomia, transporte e até o famoso Natal Luz.





Todos os passeios podem ser contratados pelo site, sem burocracia e com a possibilidade de dividir em até 12x. É um diferencial, já que na bilheteria das atrações os valores precisam ser pagos à vista.





Uma equipe especializada nos destinos também fica disponível para que os usuários possam tirar dúvidas, pedir sugestões e montar o melhor roteiro de forma simples e com antecedência.



3. City Rio Turismo





O Rio de Janeiro é repleto de atrações turísticas e, naturalmente, alguns visitantes precisam de ajuda para definir e ter acesso às melhores atividades.





Com a City Rio Turismo, é possível contratar pacotes já montados ou, se preferir, também dá para escolher as atividades que mais agradam. O mais importante é oferecer o que o cliente precisa e gostaria de experimentar.





Outro ponto de destaque é a possibilidade de ir para as cidades vizinhas com a própria agência. É a alternativa ideal para turistas que não se sentem à vontade para fazer o trajeto sozinhos ou preferem deixar todos os detalhes acertados com antecedência, sem precisar resolver nada durante a viagem, só curtir!



4. Roteiro Bonito MS





A agência Roteiro Bonito MS é outra empresa completa e que oferece tudo o que os visitantes precisam. Ela atende em Bonito (MS), cidade que é considerada a capital do ecoturismo no Brasil.





O local tem um cenário paradisíaco e atrações para todos os gostos. Algumas atividades, inclusive, são em municípios vizinhos. Então, uma boa agência faz toda a diferença na hora de escolher os passeios.





Além de oferecer atendimento personalizado para os clientes, a empresa também tem páginas especiais detalhando todas as atrações . Dessa forma, antes de contratar os passeios, os visitantes conseguem saber mais detalhes sobre cada um, os valores e o que está incluso na contratação.



5. Tours Bahia





Outra agência de turismo que segue a mesma linha é a Tours Bahia. Como o nome sugere, ela oferece passeios específicos para destinos baianos. Além da capital, Salvador, a empresa também cobre outras regiões, como a Chapada Diamantina, por exemplo.





No entanto, diferente das outras, a Tours Bahia não disponibiliza os valores no site. Para ter acesso, os usuários precisam escolher a atração, preencher o formulário e solicitar um orçamento.





Ou, se achar melhor, eles também podem entrar em contato por telefone e falar com uma equipe especializada para montar o roteiro e passar os valores de cada uma das atrações.