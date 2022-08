Confira os melhores eventos esportivos do segundo semestre do ano

Futebol. (foto: tweenty20)

Assim como os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 atraíram os olhares do mundo todo no mês de fevereiro passado, em Pequim, capital da China, a Copa do Mundo de futebol Qatar 2022 já está atraindo a atenção de todos, tanto daqueles que irão viajar, como aqueles que assistirão pela TV.





São 32 seleções que participarão, jogando em busca da vitória, para poder erguer a taça no dia 18 de dezembro. Brasil tem grandes chances de ser mais uma vez campeã da competição, mas há que aguardar o desenvolvimento do campeonato.





Muitas pessoas ao redor do mundo já estão fazendo as suas apostas e procurando o Código Promocional Betano para fazerem as suas apostas esportivas, mas também para apostar no casino e também nos torneios de pôquer.



Outro evento esportivo importante na Alemanha





Outro evento esportivo importante é o Campeonato Europeu Munique 2022. É o maior evento esportivo nessa cidade da Alemanha desde os Jogos Olímpicos que aconteceram no ano de 1972, ou seja, há exatos 50 anos.





Serão 11 dias de competições em nove esportes olímpicos, sendo 12 modalidades diferentes. Esta é a segunda edição de um multi- evento, sendo que a primeira edição aconteceu na cidade de Glasgow em 2018.





Neste mês de agosto haverá atletismo, vôlei de praia, ciclismo, ginástica, remo, escalada, tênis de mesa e triátlon. Tudo espalhado em 10 sedes dentro de Munique, a terceira cidade da Alemanha por número de habitantes.



O Campeonato Mundial de Vôlei da FIVB na Eslovênia





Esta é a primeira vez que a Eslovênia receberá o Campeonato Mundial de Vôlei da FIVB. Este acontecimento é muito importante para esse país, pois desse modo poderá aumentar a sua visibilidade no mundo como um destino para importantes eventos esportivos.





Depois de diversas atividades promocionais, a Eslovênia poderá atender a mais de 2 bilhões de espectadores do mundo todo, que poderão perceber que o país é ótimo para receber eventos esportivos ao ar livre e que é um excelente organizador para esse tipo de eventos.





Ljubljana receberá na próxima terça feira, 16 de agosto, o jogo entre as estrelas do vôlei da Eslovênia, Jan Kozamernik (melhor bloqueador do Europeu 2019) e Rok Mozic, um dos jogadores de vôlei mais promissores a nível mundial. A Polônia será co-sede deste campeonato, que é a competição de vôlei mais antiga do mundo.





O Campeonato Mundial de Vôlei Masculino é a competição mais prestigiada do mundo desse esporte. O fato da Federação Internacional de Vôlei ter atribuído como co-sede à Eslovênia significa dar a esse país a oportunidade de se promover como um destino sustentável que pode unir o turismo verde e os esportes para um desenvolvimento econômico e social.



Campeonato Mundial de Fórmula 1

Fórmula 1 (foto: tweenty20)



Neste segundo semestre ainda há grandes prêmios para que os amantes das corridas de Fórmula 1 possam curtir:





26 a 28 de agosto: Grande Prêmio da Bélgica

02 a 04 de setembro: Grande Prêmio da Holanda

09 a 11 de setembro: Grande Prêmio da Itália, em Monza

23 a 25 de setembro: Grande Prêmio da Rússia

30 de setembro a 02 de outubro: Grand prêmio de Singapura

07 a 09 de outubro: Grande Prêmio de Japão

21 a 23 de outubro: Grande Prêmio dos Estados Unidos

28 a 30 de outubro: Grande Prêmio do México

11 a 13 de novembro: Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos

18 a 20 de novembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi





Segundo o ranking da Fórmula 1, feito por um painel de 5 juízes que pontuam de 0 a 10 a cada piloto depois de cada corrida, hoje indica que os melhores pilotos são: