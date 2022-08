4 jogos on-line para ter uma renda extra como gamer; confira

Dinheiro. (foto: Freepik)

Muitas pessoas sonham em ganhar dinheiro enquanto dormem. Mas, você sabia que também existem Apps de jogos para ganhar dinheiro ? Claro, como muitos já disseram, você não pode se tornar um milionário apenas jogando on-line. No entanto, é possível ganhar dinheiro extra e começar a ganhar imediatamente fazendo algo divertido: jogar on-line.





Separamos alguns jogos para você ganhar dinheiro hoje mesmo.



Renda extra jogando





Muitas dúvidas surgem quando se trata de ganhar dinheiro na internet, pois muitas pessoas querem ganhar dinheiro em casa e ainda ter uma boa renda adicional, por isso alguns jogos permitem não apenas se divertir e um momento de descanso, mas também ganhar dinheiro.





Esta é uma maneira fácil de ganhar uma renda extra, mas você precisa ter cuidado para não cair em trapaças, pois precisa saber exatamente quais são as regras do jogo e a privacidade para investir seu dinheiro e obter seu retorno, com isso em 4 Mãos fizemos essas sugestões.





1. Make Money

É um dos aplicativos de monetização de jogos mais populares. Dá-lhe desafios diários para ganhar pontos que mais tarde serão convertidos em dinheiro na sua conta.





Além de jogar, algumas tarefas comuns incluem:

check-in diário;

presente de boas-vindas;

assista comerciais;

baixe outros aplicativos de anunciantes;

abrir uma conta bancária;

entre os outros.





Para trocar dinheiro, basta clicar em "Retiradas" e optar por trocar os créditos em sua conta PayPal. Na mesma aba você pode conferir o histórico de saques que já foram feitos.





O app é grátis e é disponível para iOS e Android.





2. Feature Points

Para ganhar dinheiro jogando Feature Points, você pode baixá-lo em seu telefone Android ou dispositivo iOS. Além disso, é possível jogar diretamente pelo site.





O jogo oferece recompensas aos usuários que:

responder a enquetes;

recomendar novos usuários;

eles se registram com o código de outra pessoa;

assistir filmes;

teste outras aplicações indicadas;

entre outras tarefas.





Ao contrário da maioria dos aplicativos, você pode pagar recompensas neste de duas maneiras. O primeiro é dinheiro via PayPal. O segundo são cartões-presente em grandes lojas como a Nike.





3. Mole Master

A dinâmica do Mole Master é muito semelhante a outros jogos de ganhar dinheiro. Mas neste app você pode solicitar o saque assim que baixar o app na sua conta PagSeguro. Depois é só completar missões diárias, por exemplo:

jogue um quebra-cabeça;

responder a enquetes;

baixe os aplicativos;

assista os anúncios que aparecem nos jogos.





O pagamento de seus créditos é feito com cartão presente ou pelo PagSeguro.





4. ClipClaps

ClipClaps é um aplicativo móvel que combina tarefas que todo mundo quer fazer para ganhar uma renda extra em casa:

assistir filmes;

jogue pequenos desafios;

convide amigos.





Graças a isso, você coleta a recompensa e pode trocá-la por dinheiro dentro do limite definido pelo aplicativo. Para sacar, basta acessar a aba "Prêmios", tocar no símbolo do dinheiro e selecionar o valor a ser sacado.





O jogo é gratuito para download e está disponível para Android e iOS.





Conclusão



Aqui estão 4 opções para ganhar dinheiro com o aplicativo completando missões. As opções são muitas e vale a pena conferir qual faz mais sentido para você.





De qualquer forma, lembramos que vale a pena, pois vocês não precisam investir nada. Vocês também podem usar o seu tempo para ter renda extra jogando para ganhar recompensas.





Não recomendamos investir nele o tempo todo, pois os valores não são tão altos. Esta alternativa é perfeita para ganhar dinheiro mesmo nas horas vagas.





Além dos jogos, existem outras opções para ganhar dinheiro, como: