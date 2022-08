Tecnologia de NFT pode mudar o mundo dos jogos on-line; veja como

Game. (foto: DCStudio/Freepik)

A inclusão da tecnologia blockchain, criptomoedas e até NFTs é uma clara tendência a ter em conta na indústria de iGaming e gaming. Tudo, pela primeira vez, existem redes que vão permitir que os próprios jogadores possam ter parte desse mesmo jogo. Ou seja, seu investimento nesse jogo não será vazio, podendo vender suas NFTs, dentro da rede do jogo, para outro jogador que possa estar interessado em sua skin, arma, personagem, jogador, entre outros componentes de gaming.





diferencial que os NFTs possam estar tendo aos jogos on-line, atente em como eles poderão revolucionar toda essa indústria, mudando de forma completa como também poderá estar jogando on-line. Bastará também se analisar a tendência dos jogos de cassino Bitcoin para se compreender como realmente esses jogos com a componente de criptomoedas estão subindo de popularidade. Ora, para que tenha uma total compreensão doon-line, atente em como eles poderão revolucionar toda essa indústria, mudando de forma completa como também poderá estar jogando on-line.



Comprar NFTs no jogo e poder jogar com eles e os negociar





Tal como já se percebe em relação a várias plataformas de gaming com NFTs e criptomoedas implementadas, a realidade é que o jogador estará beneficiando de uma economia própria desse mesmo jogo. Ou seja, poderá estar comprando uma skin do jogo para que o possa jogar, dentro desse mercado (outro jogador aceita o vender). Assim que o faça, a transação dentro da rede blockchain irá indicar a toda essa rede que você é o único dono do NFT dessa skin.

A vantagem aqui é que, para além de poder estar jogando com essa skin, você terá total liberdade para a conseguir colocá-la no mercado. Ou seja, terá ainda a componente de trading do NFT dentro desse mesmo jogo. Tudo isso leva a que tenha uma maior dimensão em toda a jogabilidade, sem estar apenas depositando dinheiro no jogo, para que ele, passado algum tempo, acabe por não ter utilidade e você não o conseguir vender.



Aproveitar o fenômeno dos NFTs





Para além desta componente de jogabilidade, é preciso considerar que a maior demanda e interesse gerado por esses projetos poderá fazer com que o valor dos NFTs também tenha impacto. Um pouco como acontece com a maioria das criptomoedas, quanto maior hype e maior comunidade tiver, maior potencial de valorização terá, pelo que esse ponto não deverá ser ignorado na hora de você escolher um jogo de NFTs.

Considere ainda todo o mercado de criptomoedas e qual é a rede que está sendo usada para o mint desses mesmos NFTs. Tudo isso poderá ter impacto na compra e venda dos NFTs nesse mesmo jogo, bem como seus preços. Portanto, caso aceite estar jogando com esses novos elementos, deverá também estar atento à volatilidade.



Vale a pena jogar jogos on-line com criptomoedas?





Tudo vai depender do que está buscando. No entanto, se finalmente quiser ter algo de seu jogo favorito, comprar um NFT poderá ser a melhor solução atual. Além de poder estar jogando com o que comprou, mais tarde ainda o poderá tentar vender a outro jogador, não ficando assim sem o investimento inicial que realizou no jogo, como aconteceu até ao momento junto das grandes produções.