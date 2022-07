Confira dicas para economizar dinheiro utilizando cupons na internet

Cupom. (foto: Tamanna Rumee via Unsplash)

Com os preços altos na maioria dos bens de consumo, uma das melhores maneiras de economizar dinheiro ao fazer compras online é usando cupons. Hoje, com o e-commerce cada vez mais em alta, é possível encontrar uma gama enorme de produtos à venda na internet, desde itens do dia a dia, até eletrônicos e eletrodomésticos, e utilizando um Cupom Americanas , por exemplo, é possível fazer compras sem gastar muito e ainda receber o produto no conforto da sua casa.





Se no passado, a maioria dos cupons era encontrada em jornais, catálogos e lojas de varejo, atualmente pode-se encontrar centenas de sites dedicados a ajudar consumidores inteligentes a encontrarem as melhores ofertas. Ou seja, eles fazem o trabalho duro para você para que você possa colher as economias.





Além disso, as principais lojas online realizam promoções especiais esporádicas, em datas comemorativas como Dia do Consumidor, Black Friday ou Natal, ou mesmo criam campanhas específicas para atraírem seu público no decorrer do ano.





E, para quem deseja aproveitar ao máximo a economia das compras online, algumas dicas são essenciais para garantir um processo seguro e com desconto efetivo.





A primeira coisa que você precisa fazer é decidir o que você vai comprar. Você precisa saber disso antes de procurar por cupons, pois será mais fácil encontrar os cupons que atendam às suas necessidades.





Em seguida, depois de decidir sobre o produto, é preciso pesquisar sites que oferecem cupons para este produto. Mas não saia comprando antes de verificar a data de validade do cupom para se certificar que ele é válido ao fazer sua compra e para suas condições de pagamento – afinal alguns são exclusivos para cartões de uma determinada bandeira ou um tipo de parcelamento.





Para garantir uma compra com desconto real é preciso ainda entender os termos e condições do cupom. Esteja ciente de quaisquer termos e condições aplicáveis %u200B%u200Bantes de fazer sua compra. A maioria das lojas informa ao cliente se o cupom é para uso único ou apenas para determinados itens.





Não deixe de comparar preços. Só porque você tem um cupom, não significa que tenha que comprar o item na loja que está oferecendo o desconto. É uma boa ideia comparar preços entre diferentes lojas antes de fazer sua compra para que você possa obter o melhor negócio. Isso economiza não apenas dinheiro, mas também tempo.





Vale também procurar cupons antes de comprar, pois muitas lojas online oferecem cupons como forma de ajudar os clientes a economizar dinheiro em compras futuras. Conforme você navega pela internet, procure por banners que levem a cupons atuais para usar em sua compra.





Muitas lojas online oferecem programas de fidelidade que oferecem descontos e outras vantagens por ser um cliente regular. Esses programas podem ser muito benéficos, especialmente se você fizer muitas compras online. Apenas certifique-se de ler os termos e condições do programa para saber o que precisa fazer para receber as ofertas promocionais.





Por fim, outra dica que vale a pena ser levada em consideração para quem faz compras frequentes na mesma loja online é a utilização do cartão de crédito desse estabelecimento. Isso porque muitas lojas oferecem descontos especiais para pessoas que possuem cartões de crédito conveniados, o que significa que pode haver boas opções de parcelamento e descontos.