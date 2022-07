Apps de streaming: confira plataformas para assistir jogos ao vivo

Jogos. (foto: freepik)

Duas épocas, definitivamente, estão ficando para trás quando o assunto é transmissão de esportes ao vivo: aquela em que você dependia exclusivamente de emissoras como a Globo ou a Band para assistir a seu jogo favorito; e também aquela em que era necessário assinar um caríssimo pacote de TV por assinatura, caso contrário, dificilmente se conseguiria assistir a alguma coisa.





Cada vez mais a tecnologia vem trazendo melhorias na vida das pessoas e isso é algo que pode ser sentido até mesmo quando o assunto é assistir ao jogo de seu time. Diversos serviços de streaming vêm surgindo e, com eles, tem aumentado também as possibilidades de escolha dos usuários.





Vamos conhecer alguns desses serviços e o que cada um deles oferece.



Apps de streaming para assistir jogos





Premiere





O carro chefe do grupo Globo, que carrega consigo não apenas os direitos de transmissão de quase todos os jogos das Séries A e B, como ainda conta em seu portfólio com a Copa do Brasil e alguns estaduais, como o Paulista, o Mineiro e o Pernambucano.





Justamente por contar com uma enorme estrutura, capaz de transmitir simultaneamente inúmeros jogos, também é o que possui o serviço mais caro entre as plataformas de streaming.





HBO Max





Tradicional emissora americana com vários filmes e séries disponíveis, a HBO Max é o lugar para quem quer acompanhar a Champions League, principal competição de clubes da Europa. Aliás, ter adquirido os direitos da competição mostrou a força de um dos canais mais tradicionais da TV americana.





Star +





Uma das excelentes opções para fãs de campeonatos europeus, especialmente a Premier League, competição que o serviço do grupo Disney possui direitos exclusivos.





O Star transmite todos os esportes exibidos pelos canais ESPN, incluindo também futebol americano, beisebol, tênis e várias outras modalidades.





DAZN





Serviço que já está no Brasil há alguns anos e se notabilizou por adquirir os direitos de transmissão da Série C do Brasileiro. Mas não é só isso: o serviço também é um prato cheio para os fãs dos animados jogos da Major League Soccer (MLS), além de eventos alternativos de mma.



Prime Video





O serviço de streaming da Amazon é uma das novidades quando o assunto é transmissão ao vivo de eventos esportivos. Numa parceria recente com o grupo Globo, é possível assinar o Premiere e assistir aos jogos do Brasileiro através do Prime Vídeo.





O streaming, aliás, já transmite com exclusividade alguns dos jogos da Copa do Brasil.





Eleven Sports





O queridinho dos fãs da “várzea”, apelido carinhoso dado por apostadores para os campeonatos menores, de pouco investimento. Através do Eleven Sports é possível acompanhar a super alternativa Série D do Campeonato Brasileiro, além de alguns estaduais, como os de Mato Grosso, do Piauí, Goiás e Alagoas, entre outros.





Para alguns jogos o sinal é liberado gratuitamente, mas a maioria necessita de pagamento de assinatura.





NSports





Através deste serviço, é possível assistir a alguns estaduais importantes, como o Paranaense, o Mineiro e o Catarinense. Além disso, na atual temporada, o NSports também está exibindo parte dos jogos do Brasileiro da Série C.





Cada uma das competições tem um preço específico.





188bet





Uma excelente possibilidade para assistir a jogos de vários eventos esportivos gastando pouquíssimo dinheiro é através das casas de apostas, como a 188bet , uma das principais do mercado brasileiro.





Bastando apenas realizar um depósito e ter algum saldo na conta, o usuário da 188bet tem a possibilidade de assistir ao vivo a várias competições de futebol pelo mundo, além de transmissões de outros esportes, como basquete, tênis entre outros.





Sem dúvidas, uma das melhores opções a um custo bem baixo.