Saiba mais sobre estratégia e marketing digital em datas comemorativas

Marketing em datas comemorativas. (foto: Mega Curioso)

Embora muita gente tenha a percepção de que as datas comemorativas não surtem mais os mesmos efeitos emocionais nas pessoas, é fato que no comércio e no turismo, existe uma movimentação superior à que ocorre em dias em que nenhum evento especial está acontecendo.





As marcas e empresas dos mais variados segmentos sabem disso e são responsáveis por não deixar a magia de datas como a Páscoa, o Dia das Mães ou o Dia das Crianças desaparecer.





Aos olhos do consumidor, um evento natalino é uma tradição, um momento para viver com a família e criar lembranças especiais.





Aos olhos do comércio, tanto no segmento de vendas de presentes quanto do ramo gastronômico, da hotelaria ou do turismo, como um todo, é uma oportunidade de garantir o pagamento do 13º dos funcionários, fazer uma reserva para pagar as férias de todo mundo e, se sobrar dinheiro no caixa, arcar com os custos do IPTU do estabelecimento no começo do ano.





Quando o “movimento” é fraco nas datas comemorativas, o ânimo de qualquer empreendedor enfraquece junto.





Daí vem a importância de ter um excelente planejamento estratégico para atuar no marketing digital durante essas épocas.





Nesse quesito, há quem se destaque e se posicione de uma forma bastante corajosa diante do público, e também há quem prefira se resguardar e se manter dentro do convencional, com leves pitadas de digitalização.





O que esperar dos resultados dessas estratégias não é tão diferente do que se pode esperar de investimentos na bolsa de valores ou em moedas digitais: quanto maior o risco, maiores as possibilidades de lucro.





Se manter no convencional é mais seguro, mas não se pode esperar um sucesso gigantesco sem fazer algo fora da curva.





Presença nas mídias sociais é obrigatória





Independentemente do tamanho de uma empresa, estar presente nas mídias sociais é essencial.





Divulgar produtos, depoimentos, cardápios, promoções, fotos, dicas e tudo mais que tiver relação com o público alvo precisa ser uma rotina de qualquer negócio.





Gerir reclamações públicas, é tão importante quanto. A falta de informações em relação ao prazo de entrega, dados de correios rastreamento , regras de trocas, entre outras coisas importantes, pode queimar a reputação da empresa na própria página que ela utiliza para se promover.





Quando a publicidade nas mídias sociais está bem organizada, ela entra no tempo certo, direcionada para o aproveitamento das datas comemorativas.





E atenção: Não se trata de fazer uma publicação desejando Feliz Dia dos Pais ou Feliz Ano Novo para os seguidores da página, do canal, ou do perfil.





Esse tipo de publicação é válida, mas sua representatividade em resultados é praticamente nula.





Ontem já é tarde demais





Nas mídias sociais, no marketing de conteúdo ou de influência, o tempo da ação é sempre anterior à data, e leia-se: bastante anterior.





Quem vai vender pacotes de viagens pensando no Natal, precisa ter tudo organizado no começo de novembro (no máximo).





As pessoas precisam de tempo para definir uma viagem, precisam conversar com outras pessoas, organizar folgas, entre outras coisas.





O mesmo vale para quem gerencia um restaurante e quer vê-lo lotado em uma data especial. 20 ou 30 dias antes, já devem estar sendo criadas campanhas capazes de garantir que todas as mesas estarão reservadas, e que, inclusive, o espaço e os horários sejam muito bem aproveitados.





Ao invés de abrir opção apenas para o almoço, podem-se criar eventos de café da manhã, chá da tarde, jantar e até ceia, se for o caso.





Com planejamento e divulgação prévia, usando campanhas de anúncios, conteúdos em texto, vídeo e imagem, e influencers que se comuniquem diretamente com a persona do negócio, é possível obter resultados muito acima da média, mesmo em comparação com as mesmas datas de anos anteriores.





No entanto, para fazer com que tudo isso funcione, é preciso gastar muito tempo com planejamento, e é aí onde as empresas costumam pecar.





Sem planejamento sai mais caro e dá menos resultado





Não é difícil compreender que o mercado funciona com altos e baixos e que há épocas em que há uma escassez muito mais grave do que em outras.





Nessas épocas, negociar é muito mais fácil do que quando as datas e eventos comemorativos já estão às portas.





Se a empresa pretende contar com marketing de influência para fomentar as vendas em alguma data especial, como por exemplo, o Dia dos Pais ou a Páscoa, é necessário conversar com influencers com muita antecedência, contando que pode ser possível precisar contar com envio e entrega de produtos através do Correio ou transportadoras, que ele/ela precisará de tempo para fazer fotografias e vídeos, que é preciso contar com outros compromissos que ele já possa ter, e até mesmo conseguir garantir exclusividade (se for o caso), antes que ele comece a ser assediado por outras marcas.





Para fazer uma estratégia funcionar, é preciso estar muito bem organizado em relação ao tempo, aos produtos ou serviços que serão ofertados, à linha de frente de atendimento para organizar e aproveitar a demanda, e claro, com as finanças preparadas para as aplicações necessárias para fazer tudo isso funcionar.





Por tudo isso, a maioria das empresas gasta uma boa parcela do seu tempo de planejamento pensando em como atrair ainda mais usuários através das datas comemorativas e o resultado é sempre certo. São nesses dias que as pessoas estão mais propensas a realizar uma ação (curtir, comentar, compartilhar ou até mesmo comprar), uma vez que elas já esperam por esse momento e sabem que haverá diversos conteúdos e promoção específicos para elas.





Principais datas comemorativas





Embora todas as datas comemorativas possam representar oportunidades, especialmente quando se fala de mercados que se aproximam com a temática dessas datas, há algumas delas que são importantes para qualquer segmento: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal.





Porém, como essas datas são relevantes para praticamente todos os tipos de negócios, os custos com anúncios e publicidade costumam ser bem maiores durante os dias que se aproximam da comemoração, o que aponta maior necessidade de planejamento, estruturação e aproveitamento de cada investimento, para que não haja apenas aumento de número de vendas ou faturamento, mas que isso ocorra de forma lucrativa.





Quem não puder fazer esse planejamento em tempo hábil, precisa pensar seriamente antes de aplicar dinheiro em anúncios, pois o trabalho feito de qualquer forma, nessa época, pode custar muito caro.





Planejamento e crescimento





Como já pôde ser notado, o segredo para aproveitar as datas comemorativas está todo no planejamento, na organização financeira e de calendário, e na estratégia que será utilizada para garantir o lucro das campanhas.





Olhando com seriedade para esses aspectos, haverá a possibilidade de impulsionar de forma bastante interessante o caixa da empresa durante diversos períodos do ano e aproveitar muitas oportunidades para alavancar o negócio.