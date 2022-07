Flamengo ainda pode ter temporada positiva? Confira as previsões

Temporada de futebol. (foto: jcomp/freepik)

Com saídas de técnicos, lesões de jogadores importantes e ainda potenciais saídas de vários astros, a realidade é que os primeiros meses da temporada têm sido tudo menos positivos para o time do Flamengo. Todas as expectativas eram imensas, mas rapidamente se percebeu que, começando pelo técnico escolhido, o time não estaria respondendo ao nível que seria necessário para lutar pelos grandes títulos. Mas será que ainda há tempo para recuperar para uma temporada positiva?





Excelente campanha na Copa Libertadores poderá ser tábua de salvação





Fica evidente, muito rapidamente, que a Copa Libertadores poderá ser mesmo a única competição que o Flamengo ainda terá todas as condições para conseguir vencer. Tendo vencido seu respectivo grupo e estando muito mais no primeiro "mata-mata", se espera que o time possa corresponder, em relação à qualidade que está presente por parte do elenco. Com certeza que a mudança de técnico poderá ser decisiva para que seja possível encontrar o melhor caminho para essa temporada.





Até porque, como se percebeu rapidamente com Paulo Sousa, o técnico português nunca conseguiu encontrar o time ideal, tendo sérias dificuldades para vencer jogos. Prova disso mesmo é que o time do Flamengo, praticamente no meio da temporada, ainda está localizado bem no centro da tabela. Ou seja, terá o time mesmo que apostar tudo na Copa Libertadores, tentando chegar a pelo menos mais uma final.





Saídas e lesões dos jogadores podem complicar





O que também se está tornando uma evidência é que o time está longe de ser o mais equilibrado possível. Para que se tenha uma ideia, ao mesmo tempo que o técnico Paulo Sousa foi forçado a sair do comando da equipe, Bruno Henrique acabou se lesionando por um longo período, sendo quase impossível que retorne antes da Copa do Mundo. Somando a isso, Gabigol continua sendo um dos nomes mais prováveis que possa sair ainda nesta temporada do Flamengo.





Tendo sido o atacante um dos principais responsáveis pelas grandes conquistas mais recentes do Flamengo, a realidade é que esse momento poderá ser o ideal para que o time ainda consiga obter um nível de retorno que possa ser bastante satisfatório. Para além disso, caso Gabriel Barbosa queira mesmo ainda ter um grande contrato na Europa, deverá ser necessário sair já nesta temporada.





O que esperar do Flamengo no Brasileirão?





Em uma fase em que poucos são os que estão acreditando que o time possa estar lutando ainda pelos lugares cimeiros, restará agora o time do Fla conseguir garantir uma entrada direta para a Copa Libertadores. Portanto, terá mesmo que demonstrar um outro nível, até porque o volume de investimento foi um dos maiores entre todos os times do Brasileirão. Será que o erro de gestão financeira e esportiva foi evidente na preparação para essa temporada?





Claramente que a competição será imensa, pelo que se espera que o time, juntamente com sua diretoria, possa ainda estar equacionando diferentes soluções para aumentar ainda mais a qualidade e diversidade de seu elenco. Por esse motivo é que poderá ser provável que não só Everton Cebolinha seja o grande reforço para estes próximos meses. Será que o Fla terá a capacidade para atrair mais um grande jogador brasileiro na Europa?