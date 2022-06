Home equity: entenda como funciona o empréstimo com garantia de imóvel

Home equity. (foto: PhotoMIX Company - Pexels)

Saber o que é home equity está entre as coisas mais importantes, especialmente quando há interesse em contratar empréstimos de montantes mais altos e, mesmo assim, ter acesso às melhores condições de juros.





Na prática, este tipo de empréstimo se mostra uma alternativa cada vez mais vantajosa. Para brasileiros, essa modalidade de crédito garante juros muito mais baixos e valores mais expressivos, que podem ser liquidados a partir de 60 parcelas.





Contudo, a linha de crédito não é tão popular quanto em outros países e por isso ainda há muitas dúvidas, seja como contratá-la ou até mesmo as condições para conseguir uma taxa de juros menos efetiva.





Justamente por isso, hoje nós preparamos este artigo sobre o que é home equity e reunimos as respostas das principais dúvidas!





O que é home equity?





Também conhecido como empréstimo com garantia de imóvel, o home equity é uma modalidade de crédito que oferece juros muito mais baixos desde que você dê algum imóvel como garantia do futuro pagamento.





Desta forma, caso você não consiga liquidar o empréstimo no tempo proposto, o imóvel vai a leilão e, ao fim, o valor vendido serve como uma solução para abater a dívida junto ao banco, fintech ou instituição financeira.





o que é home equity aumentou surpreendentemente por conta do PL 4188/21, lei que trata sobre o Atualmente, a pesquisa sobreaumentou surpreendentemente por conta do PL 4188/21, lei que trata sobre o marco legal das garantias de financiamento





Hoje, um único imóvel de família é considerado bem impenhorável pela Constituição. Assim, uma família consegue recorrer às menores taxas de juros do empréstimo com garantia de imóvel apenas se provar ao banco ou à instituição financeira que possui mais de um imóvel.





No entanto, a nova regra muda esta percepção legal e torna possível a penhora do bem da família, ou seja, uma única casa também pode ser usada para contratar empréstimos com juros muito mais reduzidos.





De acordo com o relator do PL, deputado João Maia (PL-RN), a mudança torna possível a contratação de empréstimos com taxas menos abusivas e, acima de tudo, facilita ao empresariado brasileiro contratar e fazer investimentos com mais facilidade.





Atualmente, a Câmara aprovou a redação do PL 4188/21 e aguarda a leitura no Senado, onde poderá ser levado à sanção e na sequência facilitará a contratação da linha de crédito home equity.





Como funciona o empréstimo com garantia de imóvel?





O empréstimo com garantia de imóvel é oferecido por instituições financeiras, grandes bancos e fintechs, e pode ser solicitado por famílias que possuam mais de um imóvel e histórico de bom pagador, embora haja exceções dependendo do imóvel penhorado.





Agora que você já sabe o que é home equity, vale pontuar alguns fatores sobre como funciona essa modalidade de crédito antes de solicitá-lo.





Antes de mais nada, é importante ter em mente que as instituições financeiras, bancos e fintechs entendem como “imóvel” diferentes tipos de moradias, sejam casas de veraneio, apartamentos, terrenos e casas normais.





Tudo isso desde que o espaço em questão esteja devidamente formalizado pelo órgão competente, como prefeituras municipais e outros poderes dependendo do loteamento.





Uma vez enviado todas as informações solicitadas sobre o imóvel, o interessado na linha de crédito acompanha o avanço e, em algumas situações, pode receber a visita de um técnico para avaliar as condições do imóvel.





Feito isso, o valor final para o imóvel é definido. Nesta etapa, você descobre a taxa de juros e o valor liberado para a solicitação.





Vale destacar que, além de saber o que é home equity, é preciso considerar que o imóvel funciona como bem de penhora. Portanto, o não pagamento das parcelas pode comprometer o imóvel.





Indo além disso, o valor final do imóvel pode não ser o suficiente para liquidar todas as prestações em aberto. Sendo assim, você ainda teria que quitar o restante da dívida.





Qual é a taxa de juros do home equity?





O home equity tem uma taxa de juros bastante baixa e costuma ser cobrada a partir de 0,85% ao mês mais o acréscimo do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), que avalia a valorização e desvalorização do poder de compra do país.





Para entender a diferença, vale a pena comparar com o empréstimo pessoal, linha de crédito mais acessível mas bastante limitada em termos de valores.





Vamos considerar que você está interessado em um empréstimo de 20 mil reais e em parcelas de 48 vezes. No home equity, a taxa de juros seria 0,85% ao mês mais a correção de IPCA. Tendo em mente a taxa média do Banco Central de 2019, o valor da parcela seria de 537,50 reais ao mês.





No caso do empréstimo pessoal, que tem 6,8% de taxa de juros ao mês, as prestações seriam de 1.420,39 reais ao mês.





Quais são os valores mínimos e máximos para solicitar empréstimo com garantia de imóvel?





Os empréstimos com garantia de imóvel variam entre 30 mil a 3 milhões de reais, tendo prazos entre 12 a 240 meses dependendo das condições do banco, fintech ou instituição financeira.





Vale acrescentar ainda vantagens especiais, como a carência até a primeira parcela e a facilidade de encontrar trâmites totalmente online, ou seja, sem a necessidade de sair de casa.





Vale a pena pedir empréstimo home equity?





Sim, vale a pena pedir empréstimo home equity por conta da taxa de juros muito mais baixa e as condições especiais extras, como a facilidade de solicitar sem sair de casa, a transparência em relação ao contrato e a carência de seis meses até a primeira parcela.





Para famílias, a modalidade de empréstimo se destaca por ser a melhor forma de conseguir montantes mais altos e sem necessariamente abrir mão da estabilidade financeira, afinal as parcelas são mais baixas em decorrência da taxa de juros ao mês menos agressiva.





Sendo assim, uma família pede um empréstimo, aguarda poucos dias e consegue gastar como bem entender, seja numa viagem muito aguardada ou em decorrência de surpresas que acontecem diariamente.





Por outro lado, saber o que é home equity e todas as suas vantagens também se torna algo indispensável para pequenos e médios empresários, que usam imóveis e salas comerciais como uma forma de acessar linhas de crédito mais acessíveis.





Tendo em mente o período de carência, o tempo serve como um importante aliado até o momento do seu negócio gerar lucro e tornar o empréstimo ainda mais vantajoso.