Copa 2022: confira os jogadores brasileiros que poderiam estar na seleção

Matheus Nunes recusou a seleção brasileira para defender Portugal. (foto: Gualter Fatia/Getty Images)

jogadores brasileiros. Deste número, no entanto, seis estarão na competição para representar outras seleções, já que 23 serão convocados por Tite para a disputa do principal torneio do ano, que promete agitar as A Copa do Mundo de 2022, a ser disputada no Catar, poderá ter presença de até 29. Deste número, no entanto, seis estarão na competição para representar outras seleções, já que 23 serão convocados por Tite para a disputa do principal torneio do ano, que promete agitar as apostas de futebol nas principais casas esportivas.





Por conta da dupla nacionalidade, os outros seis brasileiros poderão atuar na Copa do Mundo por outras seleções. Abaixo, então, confira quem são e onde atuam os seis atletas brasileiros naturalizados que têm a chance de disputar o Mundial.





Emirados Árabes : Caio Canedo (Al Ain-EAU) e Fábio Lima (Al Wasl-EAU);

: Caio Canedo (Al Ain-EAU) e Fábio Lima (Al Wasl-EAU); Espanha : Rodrigo (Leeds United-ING) e Thiago Alcântara (Liverpool-ING);

: Rodrigo (Leeds United-ING) e Thiago Alcântara (Liverpool-ING); Portugal : Matheus Nunes (Sporting-POR), Otávio (Porto-POR) e Pepe (Porto-POR);

: Matheus Nunes (Sporting-POR), Otávio (Porto-POR) e Pepe (Porto-POR); Ucrânia: Júnior Moraes (Corinthians) e Marlos (Athletico-PR).





A lista poderia chegar a 11 jogadores brasileiros naturalizados caso a Itália avançasse na repescagem da Copa do Mundo, mas a seleção foi eliminada para a Macedônia por 1 a 0 no último minuto de jogo. Com isso, Emerson Palmieri (Lyon-FRA), Luiz Felipe (Lazio-ITA), Jorginho (Chelsea-ING), João Pedro (Cagliari-ITA) e Rafael Tolói (Atalanta-ITA) não estarão presentes nesta edição da Copa do Mundo.





Como a seleção dos Emirados Árabes ainda disputará a repescagem mundial das Eliminatórias da Copa, o número total poderá abaixar para quatro. O confronto, válido pela quarta rodada, será contra a Austrália no dia 7 de junho às 15h00 (horário de Brasília).

Raphinha foi sondado pela Itália, mas recusou para jogar pelo Brasil

O atacante Raphinha, um dos destaques do Leeds United na temporada 2021-22 do Campeonato Inglês, poderia ser outro brasileiro a vestir a camisa da seleção italiana. Ele, que já tinha dupla cidadania, estava sendo monitorado em 2020 e já estava com agendamento marcado para tirar o passaporte italiano, mas, por conta da pandemia, não pôde viajar e, com isso, o Brasil ganhou a disputa pelo jogador.





O camisa 19 fez sua estreia pela seleção brasileira no dia 8 de outubro do ano passado e, desde então, tem sido convocado pelo treinador Tite. São sete partidas pelo Brasil com três gols anotados e duas assistências.





O meia Matheus Nunes, por outro lado, fez o caminho oposto. Destaque do Sporting-POR, ele recusou a convocação de Tite para a seleção brasileira. O jovem, que atua no futebol português desde 2016, optou por esperar uma chamada de Portugal. Ele estava presente na última convocação do treinador Fernando Santos, além dos brasileiros naturalizados Pepe e Otávio, para a disputa da Nations League.

Outros jogadores que disseram 'não' para a seleção brasileira

Técnico do Brasil em 2011, Mano Menezes convocou o lateral-direito Mário Fernandes, que, alegando 'problemas pessoais', não se apresentou. Um ano depois, o atleta foi vendido ao CSKA Moscou, clube que defende há dez anos. Ele até chegou a disputar uma partida com a camisa do Brasil, em 2014 contra o Japão, ao substituir Danilo. Entretanto, dois anos mais tarde, o jogador adquiriu a cidadania russa e foi titular da seleção na Copa de 2018.





Com uma carreira mais conhecida na Europa, o centroavante Diego Costa recusou o Brasil para defender a Espanha. Ele até foi convocado por Felipão, em 2015, para alguns amistosos da seleção brasileira. As poucas oportunidades o fizeram aceitar o convite da Espanha, por onde atuou na última Copa do Mundo.





A ida do atleta para a seleção espanhola, inclusive, fez com que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aprimorasse o monitoramento de seus jogadores ao redor do mundo. Alexandre Gallo, à época como coordenador das categorias de base, admitiu que existe a possibilidade de "perder alguns [talentos] porque não temos como convocar todos".

Saiba as regras da FIFA sobre a naturalização de jogadores

Antes, um único jogo oficial já era o suficiente para inviabilizar a troca de jogadores. No entanto, em setembro de 2020, a FIFA alterou as regras, que basicamente consiste nos seguintes critérios:





Até três jogos oficiais (excluindo Copa do Mundo ou torneios continentais), desde que o jogador em questão tenha disputado antes dos 21 anos ou se o atleta atuou apenas em amistosos, seja qual for sua idade;

O atleta precisa ter a nacionalidade da segunda seleção escolhida à época em que jogou pela primeira vez;

Três anos devem ter se passado desde a data do jogo em que o jogador disputou para que ele seja elegível a mudar de seleção.





Até junho serão confirmados todos os jogadores brasileiros que estarão presentes na Copa do Mundo do Catar, marcada para acontecer do dia 21 de novembro até 18 de dezembro.