Descubra os 5 melhores cursos on-line para começar ainda esse ano

Fazer cursos on-line possui inúmeras vantagens. (foto: Twenty20)

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, as plataformas de ensino online passaram a ser reconhecidas como uma das melhores e mais práticas opções disponíveis para desenvolver habilidades e conhecimentos nas diferentes áreas de atuação.





Se bem há alguns anos era considerado uma modalidade “secundária”, o Ensino a Distância (EaD) é visto hoje como uma excelente oportunidade para ter acesso a novos saberes e melhorar o currículo aproveitando o tempo em casa, principalmente para quem deseja mudar de carreira ou iniciar sua trajetória profissional em busca por um futuro melhor.





Graças ao rápido avanço das novas tecnologias, existe hoje uma enorme seleção de plataformas prestigiosas de Ensino a Distância (EaD) com uma extensa variedade de cursos de diferente duração voltados para atender bem a todos os níveis de experiência. Muitas dessas plataformas ainda entregam certificados, isto é, documentos comprovativos da competência do aluno no fim dos estudos.





Fazer cursos online possui inúmeras vantagens com relação aos cursos tradicionais presenciais. Como destaque, os horários costumam ser muito flexíveis – permitindo ao aluno estudar no seu ritmo mais adequado e em qualquer lugar onde houver bom acesso à internet – e são geralmente alternativas mais baratas para estudo (eliminam os custos fixos como o de deslocamento, material de estudo e alimentação).





No entanto, para quem deseja se manter atualizado, às vezes é difícil descobrir em que áreas de atuação se especializar, ou qual as especialidades mais em alta no mercado atual. Por isso, fizemos aqui uma breve seleção com 5 dos cursos online mais importantes a apenas um clique de distância para começar ainda esse ano e decolar sua carreira.





1. Marketing Digital





É fato: a demanda por profissionais qualificados na área de Marketing Digital está em constante crescimento. O setor, relacionado às novas tecnologias, está “em alta” no mundo todo, como resposta à digitalização do consumo e às necessidades de negócio aceleradas pela pandemia.





Com isso, os profissionais do Marketing Digital se tornaram essenciais e são hoje muito valorizados pelas empresas, já que são os responsáveis por construir a identidade e a presença sólida de uma marca nas redes sociais, aproveitando o uso dessas poderosas ferramentas e gerando oportunidades de negócio.





Para quem gosta de metas, resultados e analisar o comportamento do mercado, investir em cursos de Marketing Digital é certamente uma ótima oportunidade de crescimento profissional, mesmo em tempos de instabilidade econômica.





2. Empreendedorismo





Para quem está pensando em abrir o próprio negócio e sobreviver em um mercado de trabalho muito exigente como o atual, os cursos online de curta duração que oferecem temáticas voltadas ao empreendedorismo individual e às necessidades do público-alvo são sem dúvida uma boa pedida.





Entre outras questões, os cursos de empreendedorismo online estão focados em desenvolver nos alunos uma série de habilidades para auxiliar no processo de tomada de decisões através da rapidez mental, a inteligência emocional e a persistência – atributos essenciais de qualquer empreendedor para aumentar suas chances de sucesso.





3. Gastronomia





Para quem ama o mundo da gastronomia, fazer um curso online de culinária e aprofundar seus conhecimentos na área pode ser uma excelente opção para ganhar reconhecimento ou até mesmo para aprender o essencial e montar o próprio negócio, aproveitando o constante crescimento do segmento no mercado brasileiro.





Com a modalidade virtual, o processo de aprendizado nas diferentes áreas do extenso universo gastronômico (panificação, confeitaria, cozinha vegetariana etc.) ficou mais fácil e acessível. Os cursos online costumam ser bastante econômicos e oferecem flexibilidade ao aluno, além de fornecer material de apoio, planilhas e modelos.





Entre outras temáticas, as aulas de gastronomia online estão voltadas ao ensino dos conhecimentos relacionados à preparação, organização, apresentação e apreciação dos alimentos, assim como aos elementos fundamentais de gestão gastronômica, como a preparação dos locais para receber vigilância sanitária.





4. Línguas estrangeiras





O aprendizado de línguas estrangeiras, principalmente do inglês, está sempre em alta entre o público brasileiro. Além de potenciar o currículo e se destacar no mercado de trabalho, investir no conhecimento de outros idiomas abre muitas portas na vida social, melhorando a capacidade cognitiva e permitindo autonomia para fazer viagens e aceder a novas culturas.





Existem diversas plataformas de ensino online que com dedicação e organização do aluno podem trazer resultados incríveis. Quem deseja realizar um curso de uma língua estrangeira pode optar por modelos de ensino diferentes, desde aulas personalizadas de acordo com os objetivos, idade e necessidades de cada um até cursos grupais que permitem interagir e se relacionar com outras pessoas facilitando a troca de experiências.





5. Programação para aplicativos (desenvolvedor)





Com uma tendência cada vez mais marcada de pessoas voltadas ao uso de aplicativos móveis em vez de aceder a sites para se entreter ou resolver os problemas do dia-a-dia, os cursos para se tornar desenvolvedor de apps estão entre os mais procurados nas diferentes plataformas de capacitação online.





Quem quer começar uma carreira no segmento, o primeiro passo é certamente o estudo e a atualização profissional. É preciso desenvolver um raciocínio lógico e aprender a programar, seja qual for a linguagem de programação escolhida, sendo que o conhecimento de várias linguagens também pode ser um diferencial no currículo.





Os cursos de desenvolvedor de aplicativos móveis são uma ótima oportunidade para começar a se adentrar nesse mundo, e possuem uma alta taxa de empregabilidade. Por fim, é importante ressaltar que se bem o setor se destaca pelos bons salários e baixa exigência para entrar, é uma área em constante mudança e evolução, pelo qual exige atualização permanente.





Algumas considerações





Graças ao rápido avanço das novas tecnologias, existem hoje inúmeras oportunidades de aprendizado no mundo virtual, com muitos benefícios, inclusive com relação à educação tradicional presencial.





No entanto, é preciso estudar com calma todas as opções, tendo em consideração suas necessidades e habilidades pessoais, a fim de descobrir qual a que melhor se adequa ao seu perfil.





É importante também ressaltar que o ensino a distância possui inúmeras vantagens, mas é uma forma de aprendizado que exige muita predisposição e organização por parte do aluno para que possa realmente ter sucesso e decolar sua carreira.