Copa do Mundo 2022 pode ser a última de Messi e Cristiano Ronaldo

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. (foto: Flickr)

Os dois maiores jogadores de futebol dos últimos tempos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo disputarão, cada um, sua 5ª Copa na carreira. Messi e Cristiano Ronaldo nunca ganharam uma copa e em 2022, movimentarão as apostas no futebol na busca do título inédito.





Quando falamos de rivalidade entre jogadores no futebol, Messi e Cristiano Ronaldo estão no meio da conversa. Os craques disputam tudo em suas carreiras e isso é fruto não só da genialidade de ambos, mas também dos muitos anos no auge do futebol, ganhando tudo e batendo todos os recordes possíveis.





E embora ainda não tenham ganhado uma copa do mundo, Messi e Cristiano Ronaldo já ganharam títulos importantes para as suas seleções. O portugês já faturou pela seleção lusa 1 Eurocopa em 2016, sendo esse o primeiro título da história da seleção e também a primeira edição da UEFA Nations League, batendo a Holanda na final.





Já o argentino Lionel Messi, ganhou seu primeiro título com a seleção profissional recentemente em 2021, quando faturou a Copa América em uma final disputada contra a seleção brasileira. Antes disso, Messi tinha sido vice-campeão da Copa de 2014 no Brasil e três vezes vice-campeão da Copa América em 2007, 2015 e 2016.





Veja mais sobre o número de Messi e Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo e expectativas para o que pode ser a última Copa dos craques.





Messi em Copas





O argentino que é o maior artilheiro da história da seleção albiceleste, se convocado, já entra na copa do Qatar batendo um recorde: o de jogador argentino com mais copas disputadas, sendo 2006, 2010, 2014, 2018 e agora em 2022.





Os jogadores que mais têm copas disputadas com a seleção argentina são Messi, Mascherano e Maradona, “La Pulga" pode se distanciar de seus companheiros e se isolar no topo.





Além desse recorde, Messi pode bater outros como:





jogador da história com mais partidas em Copas - isso se o argentino chegar a semi-final onde terá 26 partidas, uma a mais que o recordista Lothar Matthaus;

jogador argentino com mais partidas em Copas - para isso o Argentino precisa disputar ao menos 3 partidas, para superar Maradona que tem 21 jogos;

jogador Argentino com mais gols em Copas - o detentor deste recorde é Gabriel Batistuta, com 10 gols. Messi necessita de apenas 4 gols para ultrapassar este recorde;

Messi tem 6 gols, 5 assistências e 19 jogos em Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo em Copas





O craque portugês também pode chegar a 5 copas no currículo, sendo 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. O gajo é autor de 7 gols em Copas do Mundo e conseguiu igualar em 2018, na Rússia, uma marca do Rei Pelé, ao marcar gols em quatro mundiais seguidos.





A seleção portuguesa se classificou para a Copa de 2022 no sufoco, vencendo a repescagem europeia e garantindo uma das últimas vagas para o mundial. E com a classificação, CR7 poderá chegar a cinco Copas disputadas e se igualar ao alemão Lothar Matthäus, ao italiano Gianluigi Buffon e aos mexicanos Antonio Carbajal e Rafael Márquez.





A última Copa de Messi e Cristiano Ronaldo?





Não podemos dizer com certeza que essa será a última Copa do Mundo de Messi e Cristiano Ronaldo. Contudo, é certo que ambos os jogadores já se posicionaram sobre seus respectivos futuros pós Copa.





O português, quando perguntado se o Qatar seria sua última Copa do Mundo, deixou claro que a decisão é dele e que tem interesse em disputar a Copa de 2026, ano em que Cristiano terá 41 anos.





“Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais, jogo. Se não me apetecer, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final” - disse o gajo quando perguntado se essa seria sua última Copa.





Já Lionel Messi não demonstrou muita confiança quando perguntado sobre seu futuro após a Copa. O craque disse que, após a Copa, repensaria muita coisa em sua carreira.





“Eu penso no que vem agora, no Equador (próximo jogo da Argentina nas eliminatórias). Depois da Copa do Mundo eu vou ter que repensar muitas coisas - declarou Messi após a vitória sobre a Venezuela.” - disse o jogador quando perguntado sobre seu futuro na seleção após a Copa.





Vale lembrar que o argentino em 2016 após perder a Copa América tinha anunciado sua aposentadoria da seleção, mas voltou atrás por conta de pedidos de fãs e também de grandes estrelas argentinas, como Maradona, que pediu a permanência do astro na seleção.