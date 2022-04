Pesquisa feita pelo site Decolar mostra as melhores pousadas de Búzios

(foto: Tweenty20)



Búzios é um lugar paradisíaco e é o destino de muitas pessoas para aproveitar as férias. Tanto a cidade quanto as praias do local são incríveis. Para tornar sua viagem completa e sair da rotina nada melhor do que escolher uma das melhores pousadas de Búzios segundo os usuários da Despegar para aproveitar suas férias.

Viajar durante as férias é algo incrível, principalmente se sua família e amigos estiverem juntos. Búzios é um dos principais destinos de quem procura descansar na praia tanto para brasileiros quanto para pessoas que moram fora do Brasil, muito disso pelo fato de Búzios possuir as melhores praias do Brasil e pousadas incríveis.

Muita gente viaja para Búzios para ficar em pousadas, pois elas oferecem muito conforto a quem vai e ainda mantém aquela sensação de estar em um lugar aconchegante como sua casa. As pousadas em Búzios são para todos os gostos e bolsos, algumas possuem lugares incríveis para descansar ao fim da noite com direito a massagem e outras são mais simples que só possuem camas e uma TV para descansar.

Os grandes destaques das pousadas em Búzios estão justamente nesse ponto, já que você pode optar descansar no lugar que se sentir mais bem aconchegado e a vontade. Búzios é um lugar incrível tanto em praias quanto em lugares para você passear durante a noite. Essa região de praias é enorme e a parte mais complicada de estar por lá é decidir quão próximo de qual praia você quer estar.

A região de praias de Búzios é enorme e possui praias para todos os gostos dependendo da sua localização. Portanto, quem viaja para lá precisa conhecer um pouco sobre as praias do local para decidir quais são os pontos para descansar com mais chances de que você e sua família fiquem na hospedaria ideal.

Conhecendo um pouco melhor Búzios





Búzios é uma região de praias conhecida pelo mundo todo por conta de suas praias lindas de mar cor de esmeralda. Ela é uma das poucas praias do mundo que possuem águas tão lindas que se contrastam perfeitamente contra a areia branca e fina das praias da região. Esse é um ótimo destino para quem procura conhecer o mar, já que ir até Búzios é praticamente uma certeza de uma viagem perfeita.

Estando lá você possui muitas opções do que fazer, por lá existem passeios de barcos, trilhas e até mesmo locais de Surf para você se aventurar. Búzios é um lugar repleto de opções, já que você pode ir à praia durante o dia e aproveitar para descansar durante as noites na cidade que possui muitos pontos turísticos interessantes para você descansar.





Ir para búzios é uma ótima escolha para ter férias relaxantes, o único dilema é encontrar a pousada perfeita para ficar. Geralmente as pousadas da região são bem próximas do mar, mas cada uma está localizada próxima a uma praia diferente. Na hora de viajar para decidir perfeitamente qual é o melhor lugar para descansar e sair da rotina, o ideal é conhecer alguma pousada que já foi muito frequentada.

Para te ajudar a escolher a pousada em que você quer se hospedar para descansar durante as férias muitos usuários da Despegar deixaram avaliações sobre as pousadas que ficaram. Conheça algumas delas e opte pelo melhor lugar para você aproveitar suas férias com seus amigos e família.

Conhecendo as melhores pousadas da região de Búzios





Assim como existem diversos tipos de praias em Búzios também existem pousadas para todos os gostos. Na hora de procurar um lugar para ficar sempre é importante ter em mente o que pretende ter como prioridade na sua pousada, muitas delas são incríveis e podem agradar bastante.

Para não ter dúvidas sobre qual lugar ficar, conheça abaixo as pousadas mais bem avaliadas segundo os usuários da Decolar, um dos principais portais de turismo do Brasil.

Villa Raphael

Quem procura um lugar mais completo para passar suas férias, a Villa Raphael é o destino ideal. Ela fica a poucos metros da praia da Ferradura, um dos principais pontos turísticos da região. Essa é uma pousada cinco estrelas que conta com quartos com ar condicionado, TV via satélite, secadores nos banheiros, mesa de trabalho e frigobar, sem contar que cada quarto pode ser de tamanho ou de tipo diferente na hora de se hospedar.

A pousada Villa Raphael é enorme e está bem cercada de natureza, por lá você pode optar por serviços de Concierge pode contar com uma quadra de tênis e com serviços de massagista. Essa é uma pousada bem completa perfeita para você relaxar a vontade enquanto escapa da rotina do trabalho.

Corais e Conchas

Essa é outra pousada excepcional, por lá você pode contar com quartos com TV a cabo, frigobar, e alguns quartos até mesmo com hidromassagem. Essa pousada fica a poucos minutos do centro de Búzios e da praia do Geribá. Quem procura um bom lugar para curtir as férias pode encontrar uma pousada espetacular, capaz até mesmo de te fazer pensar duas vezes sobre sair para praia ou não.

Essa pousada também possui, fora dos quartos, lugares fantásticos para visitar, sauna, academia, salão de jogos e serviços de massagista. Por lá você tem um ótimo lugar para descansar e comer já que o restaurante da pousada possui um cardápio incrível. Essa é sem sombra de dúvidas uma pousada perfeita para descansar.

Colonna Galápagos Garden

Para quem procura uma pousada mais simples, essa é ideal para você. Ela fica próxima a Praia João Fernandes, portanto de lá você consegue ouvir o som do mar enquanto descansa. Essa pousada mesmo sendo mais simples é bem confortável, alguns quartos contam até mesmo com hidromassagem.

O fato é que existem muitas opções de pousadas espetaculares em Búzios, na maior parte delas você estará em um lugar incrivelmente bom para descansar. O que mais irá mudar de fato de uma pousada para outra, das 5 e 4 estrelas é a localização, portanto se você tem preferência por uma praia em específico isso pode ser o diferencial para descansar por lá.