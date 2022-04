Bitcoin e Ethereum caem enquanto Pac-Man Frog assume o centro das atenções

(foto: Pixabay)



O Bitcoin (BTC) caiu 15% nas últimas 24 horas, ficando abaixo de US$ 40.000 pela primeira vez desde 15 de março. Enquanto isso, o Ethereum (ETH) perdeu 14% de seu valor, caindo abaixo de US$ 3.000 pela primeira vez desde 23 de março.





É parte de uma tendência maior, com os mercados de criptomoedas caindo 8,5% em 24 horas, para US$ 1,84 trilhão em valor de mercado, de acordo com o CoinMarketCap. As flutuações no preço são uma ocorrência comum no mercado e, enquanto o Bitcoin e o Ethereum sofrem queda, as novas criptos que entram no mercado estão recebendo maior atenção. Nessas criptos se incluem a Pac-Man Frog, Aquasis Protocol (AQS), Apecoin e muitos mais.





Existem milhares de criptomoedas, porém, nem todas acabam construindo um nome para si. Quando se trata de novos projetos potencialmente bem-sucedidos, pode ser extremamente difícil. Pac-Man Frog deu o tom e parece já estar desfrutando de um sucesso significativo.

Por que o Bitcoin e o Ethereum estão em queda?

Historicamente, o preço do Bitcoin (BTC) tem sido correlacionado com o preço de outras criptomoedas. No entanto, o seu preço se torna cada vez mais associado aos das ações. Da mesma forma, os preços dessas também estão sujeitos a oscilações e, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, isso está afetando profundamente a economia e o mercado tradicional em geral.





Depois de cair na última semana, o preço do Ethereum (ETH) atingiu um nível de suporte crítico. Esse declínio trouxe uma bifurcação na estrada, sinalizando que as coisas podem ir para qualquer uma das direções. Vai consolidar ou quebrar? Se a grande criptomoeda continuar a vacilar, a cripto de contrato inteligente certamente seguirá o exemplo.

O Poder da Pac-Man Frog





O Pac-Man Frog (PAC) nasceu da ideia de criar um token de comunidade descentralizado na blockchain da Solana, que está abrindo caminho para o futuro da Web 3.0. Os criadores afirmam que:





“O modelo inovador do Pac-Man Frog foi desenvolvido a partir de uma síntese de pesquisa acadêmica e experiência no mercado financeiro. Adotamos métodos padrão que foram testados em campo para atender nossa frota de serviços.”





O conceito, sem dúvida, chamou a atenção de vários criptoinvestidores, pois apresenta uma reviravolta diferente em sua criptografia. O mercado de criptomoedas é altamente competitivo e, para se destacar, os criadores estão fazendo o máximo para inovar na criptosfera.





Outra nova criptomoeda que ainda está em fase de pré-venda é o Aquasis Protocol, e eles também enfrentam o mesmo desafio do Pac-Man Frog. Ela possui uma gama de recursos principais, incluindo o Aquasis Portal, o Aquasis Protocol Web Application e o Aquasis Widget & SDK.





Pac-Man Frog tem a missão de criar uma comunidade descentralizada, fornecendo uma ampla gama de serviços em um ecossistema em constante mudança. Aqui estão alguns dos recursos interessantes que o Pac-Man Frog pretende fornecer:





1. Launchpad Simples

2. NFT Launchpad

3. Agregador NFT

4. Mercado NFT GameFi

5. Onboard de usuários para cripto





Esses recursos inovadores tornam o Pac-Man Frog um candidato promissor no jogo. Enquanto os clássicos como Bitcoin e Ethereum sempre serão proeminentes na criptosfera, o mundo cripto continuará a se desenvolver e evoluir. Portanto, os criptoativos novos e antigos precisam garantir que estejam acompanhando as mudanças.





Pac-Man Frog é uma dessas e certamente, é para ficar de olho.





Saiba mais em:





Palavras-chave: Pac-Man Frog, PAC, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Criptomoedas, Pré-venda