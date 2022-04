Transporte: a logística faz parte da organização do futebol brasileiro

(foto: Reprodução/ Volkswagen)



Os atletas se deslocam para participar de eventos esportivos com frequência, quando fazem parte de um time é muito importante que todos se desloquem conjuntamente, mas não apenas isto, existe todo um serviço logístico de alta capacidade por detrás das grandes vitórias no esporte.





O transporte de uma equipe esportiva, alcança muito além do simples transporte de pessoas, são transportadas toneladas de itens, desde kits médicos até veículos completos, como no caso de necessidade de transportadora de carro especiais, utilizados em eventos como o automobilismo.





Dependendo do tempo de duração do evento, como no caso da copa do mundo, até mudança são providenciadas para as famílias dos esportistas. O transporte de atletas e de suas famílias é uma parte muito importante do psique dos atletas, às vezes o suporte emocional de um parente querido presente, garante uma vitória muito disputada, e os técnicos sabem muito bem sobre o efeito que uma emoção exerce sobre um esportista.

O transporte de time de futebol, envolve a logística

Logística é esta ciência de origem militar, que separa os vencedores dos perdedores, se é assim na guerra, assim será também no esporte. No caso dos times de futebol, que disputam campeonatos regionais, o transporte mais utilizado é por meio dos ônibus de turismo.





Quando se trata de transportar a equipe toda, mais todos os equipamentos, apenas um ônibus é utilizado. Às vezes um veículo auxiliar de apoio menor é também utilizado, conhecido popularmente como “van”. Os fãs dos esportes já sabem do desejo do torcedor em avançar em cima de seus ídolos esportivos, por isso alguns times optam por utilizar veículos blindados e/ou com vidros especiais mais resistentes.





Acaba que o veículo de transporte de um time de futebol, também precisa proteger o time e os torcedores, motoristas que transportam equipes, possuem treinamento especial para não machucar ninguém e manter a calma em momentos tensos.





Em situações limite, o time transporta equipes de seguranças especializados em controles de multidões, como no caso de grandes momentos de decisão de títulos nacionais ou internacionais.





Dependendo da distância o ônibus esportivo é intermediado com o uso de aeronaves fretadas especialmente para isto, em muitas situações o atleta é considerado um artista da bola, e necessita de uma privacidade adicional em sistemas de transportes exclusivos. O assédio para o bem ou para o mal é grande, e para efeito moral, acaba alterando a performance do atleta, por isso a necessidade de um transporte exclusivo para o time.





No caso de elencos internacionais, a logística é mais complexa, pois precisa trazer alguns atletas do exterior, com dias de antecedência, aumentando a complexidade da logística esportiva.

Transporte esportivo, segurança com precisão

Um time campeão, possui uma estrutura campeã, e o atento torcedor sabe e valoriza isto. Imagine a situação de chegar atrasado para um evento esportivo com hora marcada? Já aconteceu isto com importantes times pelo mundo. Recentemente acompanhamos o caso de uma partida internacional de futebol ser cancelada, por exemplo, por questões relacionadas à saúde dos jogadores envolvidos no evento.





Neste caso citado, membros da equipe em visita marcada no exterior, não foram devidamente vacinados. Não é exatamente uma questão de logística, mas sim de gestão de risco, que isto sim é uma atividade paralela, inerente ao transporte esportivo.





Os esportistas acabam doentes com lesões típicas da prática esportiva, então o transporte de um time exige também o transporte de médicos, fisioterapeutas entre outros profissionais da saúde. Em alguns eventos esportivos esta mão de obra especializada é contratada no destino, justamente para evitar altos custos de transportes.





Nem todos os equipamentos que um time precisa podem ser transportados, como por exemplo, equipamentos pesados de musculação, ou no caso dos nadadores, piscinas. Logicamente existe um limite do que pode ser transportado por um atleta.





A escolha de rotas e das empresas ajuda a transportar moto para outro estado e isso faz toda a diferença, às vezes o mais barato custa muito caro, como no caso do acidente com o time chapecoense ocorrido em 2016, uma falha de planejamento logístico em conjunto com uma gestão de risco pobre, acabou sendo fatal para dezenas de esportivas presentes na aeronave.





Este fato deixa mais uma vez, claro para todos, a relação entre as vitórias e o sistema logístico utilizado por um time de futebol, ou em outro qualquer time esportivo. Ser um grande atleta não leva necessariamente ninguém ao sucesso, é um conjunto de ações vitoriosas que leva a vitória.





Fato que às vezes passa despercebido pela maioria, a logística dos esportes não é devidamente reconhecida como merece pelos torcedores, infelizmente somente na sua total ausência é que se apercebe o tamanho do efeito dela nas vitórias e nas derrotas.





