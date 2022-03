Veja o passo a passo para participar das apostas on-line no Brasil

(foto: Freepik)



Uma atividade cada vez mais popular entre brasileiros de diferentes idades e classes sociais é a aposta on-line, principalmente em eventos esportivos. O mercado brasileiro é um dos mais promissores do mundo, segundo as casas de apostas internacionais, devido à paixão pelos esportes e o gigantismo da população.

O futebol, é claro, ainda é o carro-chefe entre os apostadores brasileiros, mas este divertido e potencialmente lucrativo segmento é dos mais diversificados, pois também há opções para lances em esportes tão diferentes quanto o basquete e o tênis de mesa, além de incluir jogos eletrônicos e partidas de pôquer e roleta. Também é possível jogar em caça-níqueis em cassinos esportivos.





Passo a passo para começar a apostar





Mas como se iniciar neste fascinante mundo virtual? Em primeiro lugar é necessário que a pessoa tenha pelo menos 18 anos de idade e comprove isto no cadastro de ingresso em uma casa de apostas.

Escolher uma boa empresa do ramo é fundamental. Longevidade no mercado, o quesito segurança – ver se o bookmaker tem algum certificado de qualidade nas praças internacionais – e respeitabilidade. Tudo isto deve constar na análise no candidato a apostador.

Após a escolha da empresa, o novo jogador preenche seus dados pessoais no site – disponível para computadores pessoais e por meio de simples smartphones – faz seu primeiro depósito e já pode começar a jogar. As principais casas de apostas oferecem um bônus de boas-vindas aos iniciantes.

Na casa britânica Bet 365 , a maior do planeta e já presente no mercado brasileiro, a pessoa recebe até 100% a mais que seu valor inicial de aposta, até o máximo de R$ 200. Tal benefício costuma ser muito bem aproveitado pelos iniciantes.





Depósito





Logo no início da pessoa também deve especificar qual será a sua forma de depósito e como deseja receber os valores que conseguir em seus lances pela internet. Normalmente as empresas pagam pelo mesmo “veículo” usado para o depósito. Além de cartões de crédito de diferentes bandeiras, o cliente ainda pode optar por moedas eletrônicas e boleto bancário.

Na Bet 365 e em outras empresas existe um engenhoso sistema de odds, que demonstram aos apostadores quais são os favoritos ou azarões de cada evento. Somando isto a uma área com informações sobre o desempenho recente de atletas e equipes durante a competição, o usuário pode fazer um lance com muito mais chance de sucesso.

Em apostas em partidas de futebol, por exemplo, ainda as mais populares não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, é possível apostar no resultado do confronto, vitorioso, número de gols em cada time ou até o fim do evento e muito mais, numa diversidade das mais interessantes.





Legalidade





A atividade de apostas on-line é plenamente legalizada no Brasil desde a aprovação pelo Congresso Nacional em dezembro de 2018. As principais empresas já estão atuando no nosso país e muitas fazem parte de campanhas pelo “Jogo Responsável”, com dicas aos usuários e mesmo aos usuários para que não abusem em suas apostas pela internet.

Se o cliente tiver alguma dúvida, esta pode ser respondida pelo setor de suporte da casa de apostas, facilmente acessada no próprio site com um simples aparelho celular em mãos. A pessoa pode fazer suas perguntas por meio de um chat 24 horas, e-mail e mesmo por telefone. Ninguém precisa ficar “na mão” no vasto mundo das apostas virtuais!

Os sistemas tecnológicos de segurança das empresas são muito sofisticados e a chance de fraude é praticamente nula. Por isso, se você está cogitando procurar um bookmaker e começar a apostar, fique tranquilo, além de legal e muito divertida, a atividade é muito segura!