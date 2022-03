Buquê de flores é uma ótima opção para presentear quem você ama

(foto: Pixabay)



Atualmente, presentear com um buquê de flores está muito mais fácil. Se antes sempre aparecia aquela dúvida “como encontrar uma floricultura perto de mim ?”, hoje já é possível encomendar flores on-line, escolhendo diversos modelos de arranjos e buquês e ainda selecionar a entrega diretamente na casa da pessoa presenteada.

Ou seja, é uma opção prática e rápida para agradar a namorada, a mãe ou uma amiga querida de forma certeira. Além disso, as flores também são recomendadas para diversas ocasiões, desde aniversário, bodas, uma conquista profissional, nascimentos, entre outros.

Nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, ficou cada vez mais comum o cultivo de flores e plantas em casa , portanto, esse é um presente que pode criar um novo hábito na rotina das pessoas.

5 opções de buquês de flores para cada ocasião

Aniversário

As flores costumam ser o presente mais comum para aniversários, principalmente de mulheres. Seja uma amiga, a chefe ou uma parente próxima, vale a pena escolher um arranjo alegre e colorido, que demonstre o carinho que sente pela presenteada. Entre as opções de flores, as mais populares são girassóis, begônias e gérberas.

Invista também em um conjunto que tenha algum detalhe especial, como balões comemorativos. E não se esqueça do cartão personalizado!

Aniversário de namoro

Românticas em sua essência, as flores são bastante associadas como presentes de comemorações a dois. E, no aniversário de namoro, é possível demonstrar todo o amor por meio de um buquê de rosas, vermelhas ou coloridas, acompanhado de chocolates, vinhos ou mimos românticos.

Há também as opções de flores na redoma, que por estarem muito relacionadas aos contos de fadas, tem todo um simbolismo para casais enamorados.

Noivado

Ainda no quesito romance, o pedido de casamento é outra ocasião que combina perfeitamente com um buquê de flores. Aqui, as rosas seguem sendo a melhor pedida, mas vale a pena apostar em opções mais delicadas, como as brancas ou rosadas. Os lírios também têm o charme ideal para esse momento e podem ser encontrados em arranjos tanto na versão branca, quanto amarela.

Dia das Mães

Os buquês e arranjos de flores costumam ser um dos presentes mais tradicionais do Dia das Mães. Esse é o momento de os filhos retribuírem todo o amor e carinho recebido, portanto, é importante pensar em uma flor que agrade a mãe e demonstre toda a sua importância. As orquídeas costumam ser bastante utilizadas nessa ocasião, assim como tulipas e suculentas, para aquelas que não têm tempo para se dedicar à manutenção do arranjo.

Nascimento de um bebê

Diz-se que ao nascer um bebê, nasce também uma mãe. Portanto, nada melhor do que homenagear a mulher que trouxe ao mundo uma criança. Nesse momento, o ideal é optar por combinações vibrantes, que reflitam a alegria do nascimento. Vale também complementar o presente com uma pelúcia, que poderá ser dada ao recém-nascido. E não se esqueça de evitar os tipos de flores com perfume muito forte, para evitar reações alérgicas!