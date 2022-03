Assista ao vídeo e conheça o maior empreendimento residencial de Minas

Um empreendimento que está tomando forma e mudando não só o cenário, mas toda a cidade de Varginha, se torna destaque em Minas Gerais, alcançando visibilidade nacional. O New York Tower, obra da Barbosa Incorporadora , traz uma arquitetura de nível mundial e chama atenção para a possibilidade de morar com todo o conforto, segurança e qualidade de vida.

A torre de alto luxo chega com um design único e a proposta de oferecer experiência de viver em um resort com 25 opções de lazer e entretenimento, além de toda segurança e bem estar. O sucesso absoluto é fruto do estudo e planejamento, diz o presidente da empresa, Rafael Barbosa.

"Todo projeto exige um nível de estudo e planejamento compatível com sua grandeza e complexidade, no caso dos empreendimentos da Barbosa Incorporadora cuidamos de organizar cada detalhe desde o conceito à entrega das chaves".





Varginha foi escolhida por seu potencial de crescimento

A escolha da cidade de Varginha para receber o empreendimento é com certeza um grande acerto. A cidade tem se destacado e mostrado cada vez mais o seu potencial de crescimento. Posicionada como um polo regional e ponto estratégico para centros de distribuição, hoje conta com um Porto Seco, várias faculdades, hospitais de ponta, comércio de commodities e o maior shopping do sul de Minas Gerais.

Rafael Barbosa é o presidente da Barbosa Incorporadora, responsável pela construção do New York Tower





“Varginha cresceu muito e deve continuar se desenvolvendo e sendo destaque nos próximos anos, uma cidade de pessoas prósperas e que merecem morar no que há de melhor no país”, afirma Rafael Barbosa.

O desenvolvimento da obra tem sido elogiado por empresas e pessoas renomadas no setor. Toda a execução segue rigorosamente dentro do planejamento e a empresa promete entregar antes do prazo.

New York Tower, torre de alto luxo chega com um design único e a proposta de oferecer experiência de viver em um resort



“Em dezembro de 2022 estaremos com toda a superestrutura finalizada e partiremos para o acabamento, para que no fim do próximo ano os moradores possam receber antecipadamente as chaves”, ressalta o presidente.

Com toda a certeza o estado de Minas Gerais está em destaque no âmbito nacional e Varginha se torna a cidade do maior e mais tecnológico empreendimento do estado. Um empreendimento deste padrão movimenta a economia e agrega valor a tudo em sua volta, potencializando o mercado e abrindo portas para o sucesso.