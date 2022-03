GruvCast: o que esperar da segunda temporada do Podcast da Gruv

(foto: Pixabay)



Está em processo de gravação a segunda temporada do GruvCast, podcast idealizado pela Agência de Marketing e Design, Gruv. O roteiro segue trazendo assuntos relacionados a empreendedorismo, criatividade, comunicação, design e mercado e promete complementar com maestria o conteúdo divulgado na primeira temporada.





Convidados de peso, assuntos atemporais e descontração. Estes são alguns dos ingredientes que tornaram o GruvCast um case de sucesso na história da Gruv, premiada agência brasileira de Marketing.





Gabriel Lira , sócio fundador da Gruv, é quem roteiriza e recebe os convidados de cada episódio. Em uma conversa com nosso time, deixou alguns spoilers do que vem por aí na próxima fase do podcast.





“Quero trazer alguns temas para a segunda temporada, como tendências de comportamento para 2022, fomentar mais sobre criatividade e estamos roteirizando um episódio muito bacana, que é ‘Pare de criar coisas da sua cabeça’. Esse vai ser voltado para a importância de ouvir o público antes de você criar uma campanha bem sucedida”, diz Lira.





O empresário ainda informou que a estratégia de criar um conteúdo em podcast, estreitou relações com empresas convidadas, além de extrair briefings e insights para campanhas futuras na agência.





“Você pode esperar um elenco de alto nível, como foi na primeira temporada e vamos continuar abordando temas que ao mesmo tempo são educativos e alinhados às nossas vivências e cases de sucesso”, promete.





O que rolou na primeira temporada





A primeira temporada do GruvCast trouxe convidados renomados no mercado e abordou assuntos diversos, em que tanto Gabriel Lira quanto os convidados, compartilham em suas culturas e vivências do dia a dia no mercado.





Os episódios têm em média 40 minutos e são verdadeiras imersões sobre os temas que os nomeiam. Cada expert contribui com suas estratégias e explorações criativas e juntamente ao apresentador, trazem aos streamings percepções valiosas.





Abaixo a lista do que rolou na primeira temporada:





Ep 1 - Futuro da estratégia, com Gabi Pearl





A troca de ideias entre o sócio fundador da Gruv e a Manager da agência gringa, Warc, trazem um conteúdo rico de informações e insights para empreendedores de vários nichos. Gabi Pearl, que é responsável por estratégias de soluções e fornecimento de recomendações para empresas, entregou muito de seu conhecimento focado em fazer as marcas prosperarem e alcançarem melhores resultados.





Ep 2 - Falando sobre construção da marca, com Edwin Junior





O convidado do segundo episódio tem sólida carreira em gestão, expansão e marketing de marcas do setor alimentício, como Koni, Spoletto e Domino’s Pizzaria, onde passou os últimos 8 anos. Edwin Junior foi o responsável pelo crescimento da rede de pizzas de 40 lojas em 2012, para 300 unidades atuais, dentro do grupo Trigo. Ele conta que foi nesse crescimento da rede de pizzaria que passou a entender a cabeça do cliente e fazer marketing com pouca verba.





Ep 3 - Como Contratar, Treinar e Motivar times, com Jéssica Miller





Jéssica Miller, é Senior Manager Sales da Uber Eats Brasil e nesse episódio, foi convidada para falar sobre processos de gestão e liderança de times. Com um currículo extenso no ramo de vendas, se aprofundou na sua experiência tendo passado também pela Rock Content. O bate papo leve e repleto de insights traz ideias essenciais para quem está em expansão nos negócios e precisa encontrar e treinar profissionais de acordo com a cultura da marca.





EP 4 - Coragem criativa, com Luísa Fedrizzi





A criatividade é aliada importante para o sucesso de qualquer negócio. Neste episódio, o GruvCast conta com a presença da estrategista especializada em planejamento criativo. Luíza Fedrizzi é também líder da Contagious no Brasil, empresa de consultoria e programa de inteligência com foco em excelência criativa e estratégica para agências e marcas. O episódio é digno de material de estudos sobre a coragem criativa e como ela pode ser fundamental aplicada à vida, como um todo.





EP 5 - O futuro da criatividade, com Rapha Avellar





Permeando ainda sobre a criatividade, o próximo episódio traz o empreendedor em série, atualmente fundador da Adventure Inc, um grupo de comunicação que já nasceu com 4 empresas: Adventures, Adventures Lab, Adventures Partners, e Cria School. Como empresário, se destacou em campanhas diversas. Um de seus feitos mais famosos, foi o recorde mundial do YouTube com a live da Marília Mendonça, assistida por 3,3 milhões de pessoas simultaneamente. No 5º episódio do GruvCast, Gabriel Lira e Rapha Avellar trocam ideias sobre como a criatividade é variável de sucesso, o papel do líder como parte importante do processo de inspiração, o valor da equipe como um todo e a criatividade como objetivo.





EP 6 - Como ser excepcional, com Marcelo Toledo





Assim como os outros episódios, o escolhido a dedo para tratar sobre o assunto não poderia ser outro. Marcelo Toledo tem mais de 20 anos de experiência em startups de tecnologia, e é fundador do Klivo, uma Health Tech focada em melhorar a vida de pacientes crônicos. Além do vasto currículo, foi fundador e CEO da Payleven, do grupo Rocket Internet. Em sua carreira, também foi diretor do Nubank, CTO da Vex, CTO da área de inovação da Oi e CTO da LTM.





EP 7 - Como resolver problemas complexos?, com Paula Thofehrn





Fechando a primeira temporada, o GruvCast traz Paula Thofehrn, que contribuiu com o marketing da Hering, Claro do Brasil e Cubo Itaú, migrando em seguida para o mercado de consultoria Futurebrand. Hoje é consultora independente focada em inovação e branding. Atua no mercado de comunicação desde 2007 e chegou a supervisionar um e-commerce desempenhar funções de direção de arte e designer de interface para plataformas digitais. No 7º e último episódio, a convidada compartilhou sobre design sprint, consultoria de inovação, como destravar a criatividade e a importância da diversidade dentro dos times.





A data de estreia da segunda temporada ainda será definida pela Gruv.