Crédito: veja como escolher um empréstimo on-line confiável

Todos já passaram por situações em que as contas fugiram ao controle e o mês acabou fechando no vermelho. Dívidas crescendo, boletos vencidos, gastos emergenciais — às vezes é necessário solucionar o problema buscando um empréstimo. Mas como encontrar uma instituição financeira confiável, com bom atendimento, boas condições de pagamento e que, de quebra, libere o dinheiro de forma rápida?

Atualmente, inúmeras empresas oferecem empréstimo on-line, prometendo eficiência e ótimas condições de pagamento, sem que o cliente precise sequer sair de casa para fazer a solicitação. A questão é que, como em qualquer outra transação via internet, a segurança muitas vezes acaba deixando a desejar. Há criminosos que se aproveitam da situação de vulnerabilidade das vítimas para aplicar golpes.

Felizmente, tomando os devidos cuidados, é possível conseguir empréstimo pessoal on-line com segurança — muitas empresas reconhecidamente honestas e confiáveis atuam no mercado, oferecendo seus serviços financeiros de forma eficiente e sem burocracia.

5 dicas para escolher um empréstimo on-line confiável

Para te ajudar a encontrá-las, vamos listar 5 dicas valiosas que te guiarão no caminho da melhor escolha:

1) Pesquise e compare

Em primeiro lugar, é fundamental dedicar um tempinho para fazer uma pesquisa entre as empresas existentes. Nesta etapa, é legal comparar as taxas, os prazos, os valores que cada empresa pode emprestar; se aprovam crédito com facilidade ou não. A partir daí, já será possível fazer a primeira triagem, selecionando as empresas que melhor se encaixem nas suas necessidades.

Em seguida, verifique os dados empresariais das financeiras selecionadas: CNPJ, endereço, telefone de contato e redes sociais. Estas informações ajudam na hora de confirmar se a instituição é legalizada e idônea.

2) Confira a reputação da empresa

O passo seguinte é conferir o que se fala sobre a empresa. Vale checar os comentários nas redes sociais, matérias em jornais e avaliações em sites de defesa do consumidor.

Geralmente, empresas confiáveis mantém canais de comunicação abertos com os clientes e liberam a livre publicação nas caixas de comentários nas principais redes sociais.

3) Procure os indicadores de segurança do site

Todos os sites seguros apresentam alguns sinais que identificam a eficiência da proteção. São detalhes importantes que precisam ser considerados ao acessar quaisquer sites, inclusive:

HTTPS: todo endereço eletrônico seguro precisa conter, no início, as letras “https” (por exemplo, https://www.supersim.com.br)

Cadeado: os sites confiáveis devem apresentar o símbolo de um cadeado ao lado do endereço eletrônico. Ele indica que a conexão é segura e seus dados permanecerão protegidos.

4) Esteja atento às tentativas de contato por redes sociais

Mantenha a comunicação com a empresa apenas através dos meios de contatos oficiais divulgados no site.

Desconfie das mensagens e ligações de números desconhecidos — criminosos tentam enganar consumidores com ofertas tentadoras e condições extraordinárias de empréstimo pessoal, que servem de pretexto para aplicação de golpes.

É recomendado, também, nunca fornecer dados pessoais, dados bancários e senhas, fora dos canais oficiais da instituição financeira.

5) Nunca faça depósitos antecipados

Instituições financeiras legalizadas são proibidas pelo Banco Central de solicitar depósitos antecipados para a liberação do empréstimo.

O pagamento do valor emprestado deverá ser feito posteriormente ao recebimento do dinheiro, conforme o acordado em contrato.