Clínica de recuperação: posso internar uma pessoa de forma involuntária?

Vamos falar como é possível internar uma pessoa contra sua vontade e como falar sobre o assunto com ela caso seja necessário.





Veja tudo isso abaixo.





A resposta mais curta para isso é que sim, dependentes químicos podem sim ser internados de forma involuntária. A internação involuntária está dentro da Lei Federal de Psiquiatria nº 10.216/2001.





Imaginando que você é uma pessoa que tem um amigo ou parente que está nessa situação, isso é com certeza um alívio.





Para isso você precisará de um médico psiquiatra, ele vai realizar um pedido com o ministério público.





Dessa forma, a lei ainda diz que os responsáveis devem avisar o ministério público 72 horas antes da internação e porque estão internando a pessoa.





Afinal, a pessoa está doente e você quer ajudar para que ela não piore e muitas vezes a única forma é a involuntária.





Porém, você precisa saber primeiro qual abordagem ter com essa pessoa para que a recuperação seja a melhor possível.





Afinal, a forma involuntária deve ser feita para casos urgentes onde não há mais opções.

Como falar sobre o assunto com essa pessoa?

Em alguns casos é necessário mesmo a forma involuntária de internação, o importante é internar se for necessário.





O único problema é quando a pessoa poderia ter sido alertada antes, isso vai influenciar querendo ou não na sua recuperação.





Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tenha uma possibilidade moderada de ser dependente de determinada droga.





Imagina uma pessoa que bebe socialmente e algumas vezes na semana e dessa forma você está pensando em interná-la.





O mais importante é conversar bastante com essa pessoa e também com um dependente caso seja possível.





Conversar sozinhos ou em grupo?





Você quer conversar com a pessoa sobre um problema que você está identificando, mas fica a questão: Conversar sozinhos ou em grupo?





Isso vai depender de que tipo de relação você tem com essa pessoa, se você for amigo por exemplo, é interessante saber se essa pessoa se sente à vontade para falar com você a sós.





Caso a pessoa tenha facilidade em falar com você sobre assuntos mais pessoais, é interessante sim falar com ela explicando o que você está observando.





Entretanto, se vocês tem um grupo de amigos que não seja grande e perceberam a mesma coisa que você, é interessante conversar em grupo, mas sem julgamentos.





O mesmo funciona caso vocês tenham algum parentesco, o mais importante é não julgar a pessoa e sim mostrar a preocupação de vocês.

Devo falar mais de uma vez?





É interessante que sim, mas não ao ponto que a pessoa “fuja” de você. É importante que você sempre seja um ombro amigo para essa pessoa.





O mais interessante é você falar uma vez a sua preocupação com a pessoa e mostrar uma ou mais consequências do vício dela que estão acontecendo hoje.





Naturalmente a pessoa vai notar aquela consequência e quando acontecer, você pode falar de consequências futuras e como é possível reverter indo até uma clínica de recuperação





Dessa forma, a pessoa pode ir apenas com uma conversa sem a necessidade de uma internação forçada.





Uma vez que ela esteja dentro da clínica fazendo o tratamento, será mais convence-la a ficar e se livrar do vício.





Porém, o mais importante mesmo é manter a pessoa próxima de você e ela precisa te enxergar como uma figura de segurança.

Se a pessoa não me ouvir, o que eu posso fazer?





Caso ele esteja em um grau muito alto de vício e mesmo com tantas conversas, ela não te escuta, é importante você pensar em uma internação involuntária.





É importante que o diálogo tenha acontecido para deixar a pessoa minimamente ciente do que está acontecendo com ela.





Dessa forma, a semente está plantada em sua cabeça e naturalmente vai crescer quando passar pelo tratamento que é o mais importante.

Conclusão

A conclusão que podemos ter é que a forma involuntária de internação é importante, mas a conversa com a pessoa e fazer ela se sentir segura é também muito importante.





