Entenda o que é melasma, quais são as causas e como é feito o tratamento

(foto: Dra. Juliana Toma)



Algumas coisas que surgem em nosso corpo por vezes nos assustam. Isso porque não temos uma ideia clara do que se trata. E queremos logo a cura. O mais importante nesse momento é se informar para não ficar fantasiando sobre algo que tenha.

Melasma é uma dessas coisas que assombram às vezes as pessoas. Mas você sabe o que é melasma? Conhece algum tratamento ou sabe se há cura para isso? Pois bem, neste artigo esclarecemos tudo isso para que você não tenha mais dúvidas sobre o assunto.

Melasma: o que é?

Para começo de conversa, as informações que aqui se seguem são de caráter informativo.

De acordo com a doutora Juliana Toma, médica dermatologista, “Não se sabe exatamente qual é o mecanismo de ação exato que desencadeia o melasma, mas sabemos que é uma combinação de hormônios, exposição ao sol e genética”.

Em outras palavras, não são suficientes para um diagnóstico preciso, no entanto, hoje em dia existe tratamento de melasma . Após se informar aqui, procure um dermatologista o quanto antes para poder ser orientado (a) em seu caso específico.

Melasma é uma doença que as pessoas apresentam na pele. Geralmente no rosto. Trata-se do surgimento de algumas manchas. Estás de uma cor mais escura, em tom de castanho. Essas manchas escuras podem aparecer, principalmente, na região das bochechas e nariz.

Contudo, não se preocupe. Na verdade, o melasma não é nada maligno. Em outras palavras, não se trata de uma doença agressiva que causa algum dano. Mas, ocorre que as pessoas que possuem isso podem ter a sua autoestima baixa, devido à estética do próprio rosto.

Quando isso pode aparecer?

Esse tipo de doença é comum aparecer entre os 26 e 37. Ela é crônica, e evolui ao longo dos anos. É algo que costuma acontecer em pessoas do sexo feminino, mas pode atingir também alguns homens.

Quais os sintomas?

O sintoma comum a todos os tipos dessa doença são as manchas que surgem na pele. Geralmente elas são de um tom mais escuro do que o tom da pele da pessoa. Por isso, são aparentes. Ou seja, a pessoa consegue perceber que essas manchas estão surgindo.

É mais comum aparecer na região facial. Nas bochechas, nariz, lábios e testa. Raramente surgem no pescoço, ou peito e regiões inferiores. Mas também pode acontecer.

Tipos de melasma

Essa doença de pele pode se manifestar em três tipos.

Melasma dérmica

Caracteriza-se pela grande quantidade de melanina na camada mais profunda da pele. Geralmente a cor deste é um azul meio acinzentado, ou mesmo castanho-claro. Sua resposta ao tratamento é mais lenta.

Melasma epidérmica

Este tipo, ao contrário do anterior, se localiza na região mais superficial da pele. Sua cor, na maioria das vezes castanho escuro. O tratamento tem uma melhor resposta nestes casos.

Misto

Basicamente é o tipo que junta os dois anteriores. Mas sempre com características intermediárias. Nestes casos, o tratamento vai muito do nível da melasma, seja na derme, ou na epiderme.

Ainda que aqui você entenda um pouco sobre as características dessa doença e seus sintomas, não se auto avalie. Com certeza é um médico nessa área de atuação que poderá classificar o seu tipo de melasma.

O que causa melasma?

Não há apenas uma causa que pode fazer surgir a melasma. Algumas coisas, em conjunto, fazem isso aparecer. Como, por exemplo:

O tipo de pele;

Fatores genéticos, ou seja, alguém da família pode ter passado;

Pouca quantidade de zinco no organismo;

Exposição ao sol;

Hormônios: Alterações que ocorrem, por exemplo, na gravides ou por terapia hormonal;

Entre outros.

Qual o grupo mais afetado por isso?

O grupo que mais tem o risco de apresentar esse tipo de doença é composto, em sua maior parte, por mulheres. Elas podem apresentar isso durante a gravidez, mas também no período fértil. Após o parto, pode ocorrer o desaparecimento dessas manchas. Mas, infelizmente, isso não é muito comum de acontecer.

A utilização de medicamentos, como contraceptivos, pode também contribuir para o surgimento da melasma. Assim como o uso de dispositivos intrauterinos. Isso acontece porque, em ambos os casos, há uma alteração hormonal no corpo da mulher.

Essa doença é contagiosa?

Você não precisa ter medo nesse quesito. A melasma não é uma doença contagiosa. Portanto, não precisa ter medo do contato com as pessoas que apresentarem essas manchas. Os motivos que levam alguém a ter essa doença, como dissemos, não é o contato. Mas, sobretudo, fatores genéticos e hormonais.

Há cura para esse tipo de doença?

Por ser uma doença crônica, a melasma muito raramente possui um tratamento com efeito definitivo. No caso de ter relação com a gravidez, é possível que desapareça após o parto. Contudo, como também já dissemos, isso não é um privilégio de todos os casos. Sendo mais comum que permaneça mesmo após dar à luz.

Ainda que desapareça, é importante que a pessoa tenha cuidados diários. Por exemplo, o uso de protetor solar, renovado a cada 4 horas, no máximo. Isso para que não arrisque a doença voltar a aparecer.

Tratamento para melasma

Já vimos que a melasma é uma doença que pode atingir diferentes níveis da camada da pele. Portanto, é claro que o tratamento deve ser pensado no caso individual de cada paciente. Mas, aqui vão algumas possibilidades de tratamento da doença.

Medicamentos orais

O médico pode receitar algo para retardar a doença e isso é realizado por via oral. Esse é um dos mais simples métodos para o tratamento.

Peelings

Trata-se de uma aposta em produtos manipulados em formato de creme, por exemplo. Seu uso diário tenta agir de fora para dentro contra essa doença. Porém, deve-se ter cuidado no uso desses produtos. Porque são manipulados com alguns tipos de ácido e, em razão disso, pode gerar outros efeitos que não há cura esperada.

Com laser

Esse parece ser a forma mais rápida de se livrar das manchas. São realizados tiros de laser sobre a região que apresenta as manchas. Porém, após o procedimento, pode ser o caso de o melasma voltar mais rapidamente ou, ainda, mais agressivo. Entre outros.

Para você entender qual a melhor maneira de tratamento, precisa de um diagnóstico preciso. Feito a partir de exames detalhados de sua situação. Algumas pessoas se arriscam com tratamentos caseiros. Saiba que essa é uma péssima ideia. Não faça sozinho para não arriscar agravar o seu problema.