Testes psicométricos: saiba como eles otimizam o processo de recrutamento

Os testes psicométricos possibilitam uma análise muito mais detalhada sobre o perfil dos candidatos ao que diz respeito a quesitos como comportamento, nível intelectual e valores. Também oferecem informações valiosas sobre a personalidade, o que contribui significativamente para uma contratação alinhada ao perfil da vaga de emprego.





Porém, existem diversos tipos de teste psicométrico, sendo a aplicabilidade variável conforme a necessidade da empresa em determinado momento. Confira!





O que são os testes psicométricos?





Os testes psicométricos são ferramentas baseadas na psicometria com o intuito de selecionar pessoas adequadas para os cargos de uma empresa. Dessa maneira, eles são formulados a partir de instrumentos de constructos, os quais relacionam as impressões do passado e do presente de uma pessoa, bem como outros aspectos psicológicos.





Na prática, os testes psicométricos avaliam as habilidades específicas e a personalidade de um candidato para checar a sua consonância com as exigências de um cargo. Ou seja, os recrutadores têm a oportunidade de entender como a pessoa se adaptará bem ao seu posto de trabalho. Tal assertividade reduz gastos de tempo e financeiros, já que uma contratação errada pode custar até 30% do salário anual do contratado.





Vantagens dos testes psicométricos





Com toda a certeza, essas ferramentas ajudam o departamento de Recursos Humanos a identificar se as informações contidas no currículo correspondem à realidade. Logo, é possível selecionar as pessoas que melhor se adaptarão ao ambiente organizacional entregando um desempenho satisfatório.





Além disso, os recrutadores já contratam os colaboradores cientes dos pontos que precisam ser trabalhados em treinamentos.





Portanto, os objetivos dos testes psicométricos resultam em benefícios como:





Identificação de habilidades, traços, preferências pessoais, competências, aptidão e valores;

Potencial de crescimento e integração com a equipe;

Compatibilidade com a cultura da empresa;

Antecipação do desempenho e do comportamento da pessoa.





Assim, é possível identificar qual candidato pode contribuir para o desenvolvimento da organização reduzindo bastante os riscos de uma contratação ineficiente.





Quais são os principais tipos?





Apesar de existirem vários tipos de testes psicométricos, os de aptidão e de personalidade se posicionam como as duas categorias mais utilizadas.





Vale mencionar que o tempo que um candidato gasta para realizar um teste oferece informações importantes sobre seu perfil. Porém, conforme a complexidade do exame, a duração pode variar entre dez minutos e uma hora.





Teste de aptidão





Sobretudo, estes possuem como objetivo medir as habilidades cognitivas do participante. São divididos em:

Numérico - adotado para observar a facilidade que o candidato possui com os números;

Lógico - como o nome informa, mede o raciocínio lógico;

Indutivo - avalia a capacidade de o candidato pensar metodicamente, especialmente com o uso de gráficos;

Diagramático - explora a habilidade de resolver problemas em curto espaço de tempo;

Verbal - analisa o nível de compreensão a partir de extratos escritos;

Verificação de erros - serve para medir como a pessoa identifica erros em uma informação.





Teste de personalidade





Por outro lado, o teste de personalidade busca identificar a forma como os candidatos interpretam uma situação. Isso também leva à compreensão de suas capacidades de adaptação, bem como de seus conflitos internos, suas habilidades sociais, entre outros aspectos pessoais.

São comuns os testes de personalidade: SJT, SHL ou OPQ32, 16PF e The Big Five.





Testes psicotécnicos





Já os psicotécnicos são ferramentas que avaliam diretamente as competências que envolvem o trabalho a ser executado. Nesse sentido, os recrutadores mapeiam um padrão de comportamento para descobrir quais habilidades se destacam. Ou seja, conseguem prever o potencial que os candidatos podem assumir profissionalmente.





Só para ilustrar, o Teste de Cleaver e o de Moss são os mais importantes desta categoria.





Testes de inteligência





Aqui são percebidas a adaptação perante mudanças, a iniciativa para a solução de problemas e a facilidade em tomar decisões. Por exemplo, o Teste de Raven detecta a concentração, a observação e a lógica do candidato.





Já o Teste de Terman Merril, um dos mais utilizados entre os testes de inteligência, mede o QI. Por isso, é bastante aplicado durante a contratação de pessoas para cargos de supervisão, coordenação e administrativos.





Como são feitos os testes psicométricos?





Sem dúvida, existem muitas maneiras de aplicar os testes psicométricos. Contudo, a empresa deve escolher um programa responsivo para que a avaliação seja eficiente e segura.





Um software de recrutamento e seleção apropriado proporciona tanto a automatização de publicação de ofertas de emprego quanto a disponibilização de testes psicométricos. Consequentemente, o departamento de Recursos Humanos é dispensado de tarefas burocráticas ganhando tempo para concentrar seus esforços em atividades mais estratégicas.





Após a oferta de vagas e recebimento de candidaturas, sistemas avançados realizam uma triagem curricular capaz de aprovar somente as pessoas que cumprem os requisitos e as habilidades exigidas pela empresa. Ademais, com o apoio de scorecards os candidatos passam por uma filtragem ainda mais profunda.





Os recrutadores podem adicionar killer questions durante a aplicação dos testes psicométricos com o objetivo de intensificar a busca pelo candidato ideal. Os resultados são organizados na nuvem facilitando a busca de qualquer informação sobre o processo seletivo.





Por fim, basta entrar em contato com os participantes para fornecer uma atualização de seus status em relação às etapas.