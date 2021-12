Negócio próprio: tudo o que você precisa saber antes de abrir o seu

(foto: Pixabay)



Ainda que pesquise e esteja a par sobre as tendências existentes dentro do mercado comercial o qual te interessa e sobre condições do crédito necessário, é preciso entender que montar uma nova empresa vai muito além deste conhecimento.

Por isso, para lhe auxiliar nesta nova etapa da sua vida, apresentaremos, neste artigo, tudo que é preciso saber para se montar o seu negócio próprio, permitindo que comece com o pé direito no mesmo.





Descubra o que você vai precisar saber

Abrir um negócio próprio é um grande desafio, principalmente em nosso país, visto a quantidade de dificuldade que existem. Tudo irá depender do tamanho da sua ambição em relação a tal.

Para Micro e Pequenas empresas, este é um processo mais simples de se realizar, visto que as mesmas contam com diversas vantagens para auxiliar não apenas na criação, como também a se manterem vivas no mercado.

Dito isto, serão necessárias qualidades como liderança, autoconfiança, controle e criatividade para que a sua entidade possa se sobressair em relação às outras, se consolidando dentro do setor.

E se consolidar não envolve apenas o futuro, mas sim o agora. Por isso, estar ciente sobre tais pontos é mais do que uma necessidade, chegando a ser considerado uma obrigação por alguns.

1° dica: empreender não é para qualquer um

Antes de começar a investir em qualquer área que seja, é preciso, primeiramente, se avaliar e descobrir, em si mesmo, se existe a verdadeira capacidade empreendedora, que o classifica como um bom dono de negócio.

Aqui, o espaço envolve, acima de tudo, a sinceridade. Por mais que almejamos por ter nossa própria organização, esta não é uma posição que qualquer pessoa possa ocupar, visto que a mesma é muito exigente.

Se você pensa que como empregado, o seu trabalho já é muito duro, é por que não faz ideia do quão difícil é estar à frente dos negócios. Ainda que esta posição lhe garanta grandes privilégios e um estilo de vida diferenciado, a mesma possui uma grande carga de estresse, ansiedade e preocupação, sempre te colocando em um cenário enormes desafios.

Ao criar uma empresa, o rosto da marca será o seu, e é assim que os seus clientes e investidores irão ver a mesma. O seu esforço e dedicação indicará a eles o quão comprometida a sua organização é.

Serão incontáveis cenários com decisões difíceis, que irão parecer pior ainda no momento da escolha, mas que serão necessárias. E se prepare para dedicar horas de sono ao trabalho, pois, principalmente no começo, o descanso é algo que demora a vir.

2° dica: Identifique o segmento

Como o mercado nos proporciona diversas oportunidades, sempre existirão áreas que serão mais de nosso agrado do que outras. Afinal, como clientes, nós consumimos o que nos agrada e não tudo o que está à disposição.

Ainda que seja bem informado sobre as tendências, novidades e repercussões relacionadas ao segmento que te interessa, antes de criar um negócio, procure saber sobre as dificuldades que o mesmo passa e se este é realmente rentável.

O que isto significa? Simples. Você deve pesquisar e entender qual a viabilidade de se construir uma corporação do zero nesta área do mercado, entendendo como o público se comporta a estas.

Identificar este fator pode ser o diferencial para um futuro bem sucedido de sua entidade. Ainda que tenhamos gostos próprios, em nem todo o caso, este será o melhor ponto de partida.

É muito comum que empreendedores mais tradicionais abrissem um negócio que tem um maior fluxo e rentabilidade antes de criar algo em cima de seus próprios gostos.

Afinal, esta é a maneira mais simples de se arrecadar recursos para investir na área desejada, além é claro, das alternativas de crédito, como o empréstimo com garantia , às quais muitos iniciantes recorrem.

Certos segmentos são muito mais caros que outros e sem o valor necessário para se começar, a dificuldade para este crescer é ainda maior.

Procure algo que você goste

Logo, se este é o seu caso, procure algo que lhe seja agradável, ainda que o mesmo não seja o seu objetivo final. O importante é o ponto de partida para alcançar o tão sonhado desejo.

Ainda que este não seja o mais gratificante para si, é preciso tanta dedicação quanto a que seria colocada no caso do outro setor. Encare esta parte como uma etapa necessária para uma meta maior.

Caso esta sugestão não seja interessante, outro caminho direto para o tal segmento é realizar todo o planejamento da sua ideia e levá-la, junto a um protótipo, a alguns investidores, apresentando projeções e números especulados, assim como as funcionalidades do produto criado.

3° dica: sócios são diferentes de amigos

Caso esteja pensando em abrir a sua empresa com um associado, tenha critérios para tais. É muito comum que algumas entidades sejam criadas por vínculos familiares ou de amizades, mas, talvez, esta não seja a melhor decisão para o seu.

As consequências da sociedade irão depender daqueles que serão escolhidos para participar da mesma. Portanto, é preciso definir bem a parte, o dever e a obrigação de cada um com a organização, esclarecendo que ambos irão trabalhar em benefício da mesma.

Evite relações com pessoas que sejam muito parecidas a você, visto que isto poderá ocasionar em um futuro conflito. Além disso, como sócios, todas as decisões devem ser tomadas juntas e em cenários em que isto não pode ocorrer, um deverá confiar e não poderá passar por cima do outro.

Um deverá complementar a outra parte, garantindo a harmonia no lugar e permitindo um ambiente de trabalho equilibrado e tranquilo não apenas para os colaboradores, como também para os parceiros.

Ainda que seja difícil, tentem ao máximo separar a relação profissional da pessoal. Trazer estes tipos de problemas para a corporação, ainda que seja comum, não é muito profissional, podendo atrapalhar nas atividades diárias.

Existem diversos exemplos no mercado de que sociedades podem dar certo. Vide a Google, que foi criada por dois amigos de faculdade e hoje é uma das empresas mais fortes e valiosas do mundo.

4° dica: tenha um plano de ação

Antes de criar a entidade, faça todo o planejamento referente a mesma, buscando colocar neste, desde dados como o valor mínimo para se iniciar suas atividades quanto às metas e objetivos impostos à pessoa jurídica.

Nada é capaz de chegar em algum lugar sem um ponto fixo no futuro, principalmente se o caminho até tal não for traçado. Portanto, o plano de ação funciona como um guia, permitindo sempre se manter nos trilhos até a conquista final.

E ainda que chegue no ponto desejado, ainda será necessário fazer outro, para que a empresa, mesmo estando consolidada, possa continuar caminhando rumo a um bom futuro.

Afinal, só é possível fazer algo quando entendemos o que precisamos para, efetivamente, fazê-lo. Com este em mãos, fica mais fácil a identificação dos recursos e do tempo necessário para que o seu negócio estabilize.

5° dica: o ponto comercial faz toda a diferença

Com o plano de ação em mãos, é hora de procurar um local onde tudo irá começar. Este é o ponto de referência de sua pessoa jurídica, e deve ser bem escolhido, a ser condizente com o perfil da mesma.

Este ainda se mostra mais importante para certos tipos de negócios, como bares e restaurantes, mas ter a visibilidade em uma região bem localizada permite que a própria localização faça a sua propaganda.

Além disso, é neste ponto que os clientes irão se referenciar caso desejem ir até a mesma, seja para verificar a procedência por trás do produto, realizar uma devolução ou falar com alguém responsável no local.

Ainda sim, diversos empreendedores acabam negligenciando este fator, e optam por construir suas empresas nas proximidades de sua residência ou em algum lugar afastado pela comodidade de um aluguel mais barato. Claro que nem todo caso é assim, visto que existe a possibilidade deste não dispor do recurso monetário necessário.

Uma escolha gerada com base na intuição ou na vontade excessiva de se lucrar demais e investir pouco pode vir a ser algo a se arrepender no futuro. Tanto pelo fato de que sua marca será menos vista, logo, menos conhecida, como ainda, ao depender do caso, você poderá ser multado por suas atividades no local.

Conclusão

Como podemos conferir, são necessários diversos conhecimentos para tornar um negócio próprio bem sucedido. Entretanto, ainda que estes sejam a base, a necessidade de se atualizar vai ainda mais além.

Existem outros saberes que você irá adquirir em cursos, outros, apenas na prática, e mais alguns conversando com os já estabelecidos. Ainda que este seja um grande desafio, se chegou até aqui, então tem total condição de ser um bom empreendedor.

E não esqueça que o primeiro passo é sempre um bom planejamento, especialmente para quem pretende adquirir os recursos para iniciar seu negócio através da contratação de crédito, como o empréstimo com garantia de imóvel , por exemplo.

Feita com cuidado, essa tomada de empréstimo, não só possibilita uma boa entrada do empreendedor no mercado, como também pode viabilizar sua permanência de maneira rentável.