Campeonato Brasileiro ou Copa Libertadores: qual é o melhor time do Galo?

(foto: Pixabay)

O Atlético-MG teve um ano de 2021 marcante, finalmente conquistando o Campeonato Brasileiro após um incômodo jejum de 50 anos. O time estará marcado na história do Galo assim como outros grandes esquadrões, como o de 2013, que deu o título da Copa Libertadores com Cuca também no comando.

Para uma boa discussão de bar é possível discutir qual é o melhor time entre os dois. A ideia é: se tivesse um jogo e você conferisse o https://academiadeapostas.com para saber quem seria o favorito, quem você acha que seria?

Comparação das equipes





Vamos comparar as duas equipes posição por posição?

Goleiro





Não há discussão com nenhum atleticano que o time de 2013 ganha. Everson subiu muito de rendimento depois de ser cornetado desde sua chegada com Jorge Sampaoli. Mas Victor é a grande razão para o clube ter conquistado a Libertadores, sendo milagreiro e ganhando o apelido de Santo.





Defesa





A linha de defesa pode ter algumas variações, mas é possível dizer que as laterais estão melhores servidas no time de 2021 por causa de Guilherme Arana, um dos melhores da posição no Brasil e inclusive merecedor de espaço na seleção. Richarlyson estava em boa fase em 2013, mas não se compara em qualidade técnica. Já na direita Marcos Rocha teve grande papel, mas a diferença não é tão grande para Mariano (ou Mariano é até melhor) como é no outro lado.

Já o miolo de zaga é uma excelente discussão: Junior Alonso pode ser o melhor dos zagueiros tecnicamente, mas Leonardo Silva (que inclusive fez gol na final da Libertadores) e Rever tinham excelente entrosamento juntos e eram muito fortes na bola parada.





Meio-campo





A organização da escalação pode alterar o resultado da discussão. Usando o segundo jogo da final da Libertadores como base, Josué e Pierre eram a dupla de volantes e Ronaldinho Gaúcho um 10 mais tradicional, com Diego Tardelli, Bernard e Jô no trio de ataque.

Usando esse “molde” se faz a comparação com Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernandez. O torcedor atleticano está muito feliz com seus dois volantes modernos que marcam e saem para o jogo e Nacho é um meio-campista de imensa qualidade e visão de jogo. Mas ter dois cães de guarda que estão entre os melhores do Brasil nos últimos 20 anos e um craque de bola como Ronaldinho muda toda a discussão.





Ataque





Sem Ronaldinho no ataque, a comparação fica menos balanceada. Tardelli, Bernard e Jô estão na história do Atlético, enquanto Hulk e Diego Costa, com o complemento de Savarino ou Keno, ainda estão construindo suas trajetórias. Mas analisando os jogadores, o ataque atual conta com dois jogadores que fizeram sucesso na Europa, foram titulares na Copa do Mundo e tem imensa qualidade.

Não que o trio de 2013 não tenha passagens pela Europa – sem o mesmo impacto, mas Bernard conquistou seu espaço – mas não é a mesma coisa. Savarino e Keno não estão nesse mesmo nível, mas com o Brasileirão na conta eles fizeram seu papel.





Outros jogadores





É preciso lembrar que em 2013 o elenco era numeroso, com Rosinei, Leandro Donizete, Luan, Alecsandro, Guilherme, Júnior César, Gilberto Silva...

Depois do enorme investimento em 2020 e 2021 e aumento gigantesco no faturamento com patrocínios e outras fontes, o elenco do Galo também tem muitos nomes. Zaracho, Guga, Allan, Dodô, Vargas, Sasha, enfim, um elenco digno de ser campeão brasileiro.

Uma grande discussão é pensar quem fez mais em uma temporada, Hulk em 2021 ou Ronaldinho em 2013. Levando em conta os números, Hulk tem mais participações – somando gols e assistências -- que Ronaldinho, também porque está muito mais próximo de seu auge físico. Mas como discutir com a magia do Bruxo?

Por isso essas discussões dão tanto pano pra manga e Cuca poderia ser um bom juiz para decidir caso ele quisesse se comprometer. Sorte dele por poder comandar dois times tão incríveis e mérito por ter extraído dois títulos para o torcedor poder comemorar e lembrar para sempre.