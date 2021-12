Amarração amorosa: saiba o que o espiritualista fala sobre este trabalho

(foto: Freepik)



Quase todo mundo já teve alguma dificuldade na vida amorosa, seja no relacionamento ou por causa de alguma desilusão amorosa. Trabalhos que auxiliam no amor como a amarração amorosa são os mais procurados no Espaço Recomeçar, uma casa de apoio espiritual que atende pela internet e presencialmente na cidade de São Paulo, SP.

Maicon Paiva, que é espiritualista e fundador do Espaço Recomeçar, conta que atende diariamente diversas pessoas que precisam de alguma ajuda na vida amorosa, como uma abertura de caminhos, uma limpeza espiritual para o amor, orientações sobre o que fazer em determinadas situações, entre outros pedidos recorrentes.

Ele conta que os trabalhos mais procurados são para o amor. "Muitas pessoas procuram por ajuda espiritual para a vida amorosa, por isso, os trabalhos como amarração amorosa, união de casal, casamento espiritual e adoçamento amoroso, são os mais procurados", explica o espiritualista.

Segundo Maicon Paiva, a amarração amorosa é o trabalho mais realizado no Espaço Recomeçar, pois ele auxilia em diversos problemas amorosos. "Dentre os trabalhos que realizamos, a amarração amorosa é utilizada em diversas situações. Com ela é possível trazer a pessoa amada de volta, conquistar alguém difícil, trazer paz e harmonia para o casamento, entre outras finalidades", explica o espiritualista.

Entenda como funciona uma amarração amorosa

Sendo o trabalho mais procurado no Espaço Recomeçar, o espiritualista Maicon Paiva conta detalhes de como funciona uma amarração: "esse é um trabalho que realizamos com a ajuda de entidades espirituais de luz onde o objetivo é auxiliar na vida amorosa de uma pessoa. Por isso, o trabalho age de acordo com a intenção do consulente, criando um ambiente adequado para o resultado esperado e emanando energias positivas para a realização daquele desejo".

Nesse caso, a amarração pode ser definida como um trabalho que auxilia em diversos aspectos da vida amorosa, sendo que ela age nas energias e na preparação do ambiente para que o resultado esperado aconteça. Além disso, Maicon explica detalhes de como esse trabalho é realizado.

"No Espaço Recomeçar só realizamos a amarração após uma consulta espiritual. Essa primeira etapa permite entender melhor a situação de cada pessoa e possibilita descobrir o melhor caminho a seguir. Quando a amarração é a solução indicada pelas entidades de luz, o ritual é realizado com o objetivo de trazer energias positivas para o consulente que está sofrendo", explica ele.

Maicon também explica que duas dúvidas recorrentes sobre esse trabalho são se ele traz consequências e se funciona mesmo. "Para aqueles que têm essas dúvidas, a amarração feita por um espiritualista de confiança e com práticas de luz não traz nenhuma consequência. A amarração amorosa funciona mesmo, mas deve ser feita por alguém que entende verdadeiramente desse ritual para que o resultado esperado seja alcançado", conclui.

Maicon Paiva conta sobre os primeiros efeitos

Para quem nunca realizou uma amarração amorosa, fica a curiosidade sobre o que acontece ao longo desse processo e quais seriam os primeiros efeitos. O espiritualista explica para aqueles que procuram por amarração amorosa os primeiros efeitos, que o trabalho é percebido de forma diferente por cada pessoa.

"Após a realização do ritual o consulente pode perceber os primeiros efeitos em questão de horas ou dias, sendo que a percepção dos efeitos é diferente para cada um. Em geral, as pessoas se sentem mais felizes, dispostas e começam a sonhar com mais frequência com a pessoa amada. O mesmo ocorre na pessoa amarrada, ela passa a sentir um interesse repentino por determinada pessoa e é influenciada pelas boas vibrações das entidades de luz a conhecer mais sobre aquela pessoa".

De acordo com o espiritualista, nenhum ritual realizado com práticas do bem é capaz de interferir no poder de decisão de uma pessoa. "Mesmo com a amarração amorosa, não há como interferir no livre arbítrio de alguém. Por isso, tudo que o trabalho faz é influenciar a pessoa amarrada a conhecer melhor determinada pessoa, sendo que a decisão é sempre dela", explica ele.

Fundada em 2002, a casa de apoio espiritual de Maicon Paiva, Espaço Recomeçar, já ajudou muitas pessoas com problemas amorosos. O espiritualista que além de fundador também realiza atendimentos, conta que já ajudou mais de 30 mil pessoas ao longo do seu tempo de experiência na área.

Considerado um dos espiritualistas mais confiáveis na área, Maicon é especialista em amarração amorosa e atende de forma presencial e online. Para aqueles que procuram por amarração amorosa como fazer, Maicon orienta que no Espaço Recomeçar o ritual pode ser feito pela internet, garantindo mais conforto, comodidade e segurança para o consulente.

Além disso, no Espaço Recomeçar também é possível realizar outros trabalhos para o amor, limpeza espiritual e atendimento com jogos de búzios e leitura de cartas de Tarot.