Aproveite o tempo na faculdade e se prepare para o mercado de trabalho

(foto: Freepik)



Para os estudantes que estão prestes a entrar no mercado de trabalho, conseguir o primeiro emprego pode ser um grande desafio. Para se destacar e conseguir a vaga, existem algumas técnicas que podem te ajudar a sair na frente dos demais candidatos, como, por exemplo, ter um bom planejamento de carreira, conhecer bem suas habilidades e saber quais funções você consegue ou não desempenhar.





Em se tratando do primeiro emprego, geralmente, os jovens que saem da faculdade não possuem muita experiência para colocar no currículo, por isso, uma outra alternativa para crescer os olhos do contratante, é ter trabalho voluntário, prêmios em alguma área e ter participado de projetos durante o período de graduação. Dessa forma, mesmo que a experiência trabalhista ainda seja pouca, você terá uma base sobre como desempenhar determinadas funções.





Dicas para te ajudar a se preparar para ingressar no mercado de trabalho

Essa é uma dúvida de milhares de jovens que se deparam com a alta competitividade do mercado, que deseja cada vez mais profissionais qualificados e que tenham boas referências e experiências dentro de suas áreas. É importante ressaltar que cada caso é um caso e que não existe uma fórmula mágica, porém se você seguir alguns passos, terá maiores chances de obter êxito na hora de ser contratado. Veja a seguir algumas dicas e leia o artigo até o final, se quiser se aprofundar ainda mais no assunto, acesse aqui





Tenha definido seus objetivos profissionais

A primeira coisa que você deve fazer até mesmo antes de pensar em aceitar uma vaga de emprego, é definir quais são os seus objetivos profissionais, ou seja, onde você deseja chegar, em que área você pretende trabalhar, qual a profissão que você deseja seguir e talvez a pergunta mais importante de todas: você deseja seguir carreira em alguma empresa ou pretende abrir o seu próprio negócio?





Aprimore suas habilidades pessoais

Também conhecidas como Soft Skills , as habilidades pessoas são um outro fator que é bastante observado na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo. Mesmo que a graduação e os cursos de extensão te ensinem a teoria e uma parte da prática, eles não são a única característica que é observada pelo contratante na hora de escolher o candidato que melhor preencha a vaga.





As demais competências, como criatividade, empatia, resolução de problemas, boa comunicação e gestão de tempo também são muito importantes e devem ser aperfeiçoadas pelo candidato o máximo possível.





Conheça o seu mercado de trabalho