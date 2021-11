Rodobens lança a Open Black e oferece consórcios com desconto

(foto: Pexels)



No mês da Black Friday, a Rodobens, uma das maiores administradoras independentes de consórcio do mercado, lança a promoção Open Black. Esta é a oportunidade para quem quer fazer um consórcio de veículo, imóvel ou serviços com um desconto de 10% na taxa de administração.





Neste mês da Black Friday existe a especulação de movimentar 377 milhões de reais apenas em Minas Gerais. Nesse momento em que muitos buscam as melhores condições para aquisição de produtos/serviços, vale lembrar das seguintes dicas:





1. Validar a veracidade das informações: Como alguns dizem “cuidado com a black fraude”, para fugir de promoções/ anúncios enganosos é recomendado verificar a idoneidade da empresa que está por trás da campanha.





2.Forma de pagamento: Em algumas promoções para aqueles que pagam à vista, existe um desconto ainda maior, fique atento a esses detalhes nas promoções e aproveite os descontos da Black.





3.Proteja seus dados: Dado a grande movimentação de dinheiro nessa época do ano, cresce o número de golpes online. Então, muito cuidado em quais sites você insere os dados de cartão de crédito, endereço e etc.

As principais dicas para evitar golpes são:





evitar baixar aplicativos desconhecidos ou mal avaliados;

não utilizar redes públicas de Wifi para as compras;

cuidado com promoções surreais/ sensacionalistas, ex: 5 notebooks por 300R$! Como diz o ditado brasileiro “quando a esmola é demais o santo desconfia”;

não faça compras em sites que não possuem protocolo de segurança;

analise o endereço dos sites e e-mails.





Para participar da promoção de Rodobens, o interessado deve entrar no site: https://lp.rodobens.com.br/openblackrodobens/ , preencher o formulário para que a equipe de vendas faça contato para simular a melhor oportunidade de um grupo de consórcio, de acordo com as necessidades do cliente. Essa promoção é válida entre os dias 08 e 30 de novembro de 2021.





Você sabe o que é um consórcio e como ele funciona? Ele é uma compra feita por um grupo de pessoas que têm um objetivo de compra em comum, como: um carro, uma moto, um apartamento, ou até mesmo um serviço, como uma cirurgia plástica ou uma viagem. Para fazer um consórcio você precisa escolher um plano e os grupos variam de acordo com o valor do crédito e das parcelas pagas mensalmente.

Ao pagar as parcelas em dia, o consorciado pode concorrer todos os meses à contemplação, que acontece por sorteio ou por oferta de lance, nas assembleias. As parcelas do consórcio Rodobens são compostas por fundo comum, taxa de administração e seguro prestamista*.





Sobre a Rodobens





Com mais de 70 anos de história, a Rodobens é conhecida por oferecer a menor parcela de consórcio do mercado. A administradora conta com prazos maiores que os concorrentes, tornando o valor da parcela mais baixo e a aquisição de imóveis, automóveis e serviços mais acessível para os brasileiros.





Uma das maiores Administradoras independentes de Consórcio é um dos maiores grupos de concessionárias de automóveis e Veículos Comerciais do Brasil, representante das marcas: Mercedes-Benz, Toyota e Hyundai.

Também oferecem linhas de crédito e condições especiais para aquisição de veículos, imóveis e empréstimos pessoais, além de soluções de leasing , locação e corretagem de seguros, segmento em que atua desde 1986.









Serviço:

Promoção Open Black

Administradora: Rodobens

Data: 08 a 30 de novembro de 2021

Site: https://lp.rodobens.com.br/openblackrodobens/