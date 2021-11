Como um blog corporativo pode ajudar nas estratégias de Marketing Digital

(foto: Pixabay)



Atualmente existem muitas formas de aparecer na web e pode ser que o blog fique meio esquecido no meio de tantas novidades como as diversas redes sociais para consumo de conteúdo.





No entanto, o blog corporativo ainda é um instrumento único e de muito valor para uma estratégia de marketing. De imediato, você deve reconhecer que essa é a única plataforma que a empresa pode chamar completamente de sua, em que o domínio do site é seu e que nenhuma diretriz de rede social pode tirar do ar.





O que vemos por aí é que não parece ser muito seguro contar somente com um perfil de rede social para divulgar sua empresa, criar conteúdo somente para canais no YouTube ou que só o próprio site pode ser raso. Tudo isso é muito bom, mas o blog corporativo leva sua empresa além e neste post nós vamos discutir como isso acontece.





O que é um blog corporativo?





Para entender a importância de um blog corporativo e até mesmo aprender como criar um blog de sucesso para sua empresa, você precisa entender a sua função principal.





Um blog corporativo é uma página feita quase sempre dentro do site da empresa com o objetivo de criar conteúdos referente a tudo que a empresa produz e propaga no mercado.





O conteúdo do blog não precisa ser necessariamente sobre os produtos da empresa e o plano pode ser ainda maior, passando por detalhes da produção, cultura interna e tudo que pode interessar o leitor ou criar uma conexão entre a marca e seus possíveis clientes que estarão acompanhando o blog.





Por isso, é importante que a estratégia de marketing de conteúdo esteja bem definida para que o blog corporativo faça diferença e traga bons resultados para a empresa. Quer saber que resultados são estes? Abaixo nós vamos discutir alguns dos mais importantes e que toda estratégia de marketing deve levar em consideração.





Importantes resultados de estratégias de marketing

Destaque da sua empresa no Google com tráfego orgânico





Criar conteúdo para um blog corporativo é uma excelente maneira de colocar o seu site nos buscadores de forma mais participativa. Com as estratégias de SEO bem acertadas, o seu conteúdo terá mais chances de aparecer nas primeiras posições de buscas, o que é muito importante para que mais pessoas conheçam o trabalho que a sua empresa desenvolve.





Se você optar somente pelo site, você só tem uma chance de aparecer, que é quando alguém busca especificamente pela sua marca ou domínio no Google e pode ser que, nem assim, esteja nas primeiras opções.





No entanto, com o SEO bem trabalhado e uma boa quantidade de conteúdo relevante e de qualidade, os buscadores entendem que você merece credibilidade e vão te colocar na frente da vitrine.





Em resumo, o blog facilita que a sua empresa seja encontrada por meio da pesquisa de diversos termos diferentes, de acordo com os assuntos que você abordar em seu blog.





Gera autoridade para a sua marca





A autoridade é um fator muito importante que o lead leva em consideração na hora de fazer a compra. Qualquer pessoa sempre prefere confiar e comprar de um profissional que parece entender do assunto e não há melhor maneira de fazer isso do que produzindo conteúdo de qualidade que ajuda o leitor a se manter informado e solucionar suas dúvidas.





Se você deseja que a sua empresa tenha credibilidade e seja referência no mercado em que atua, a melhor maneira de fazer isso é produzindo conteúdo para que o leitor possa aprender com você e construir uma confiança que vai valer a pena na hora de fechar o negócio no final.





Portanto, se a sua empresa deseja ser uma marca referência, uma das melhores formas de construir autoridade no assunto é colocando a mão na massa e produzir conteúdo que ajude o leitor a chegar a algum lugar.





Ainda assim, este conteúdo não só gera autoridade, como também traz o próximo benefício que iremos discutir: educação do público.





Educação do público





Quando um determinado público te acompanha pelo valor que você oferece no seu blog, você está condicionando-os a agir da forma que você ensina.





Isso pode ser muito vantajoso para uma empresa que vende um produto ou serviço, por exemplo. Essa educação do público implica na criação de um estilo de vida ou hábito que acaba necessitando do produto ou serviço que a empresa vende.





Para ser mais claro, imagine uma corretora de valores que possui um blog corporativo que ensina seus leitores sobre investimentos, oferece dicas de educação financeira e até mesmo ensina coisas mais complicadas, como efetuar a compra de ações ou aplicar em fundos de investimento pela plataforma deles.





Quais as chances do leitor procurar outra corretora se ele aprendeu a fazer tudo naquela plataforma? Mínimas!





Quando você educa o seu leitor, acaba o condicionando a ter uma linha de pensamento alinhada com os valores do seu negócio, o que pode ser importante para uma decisão de compra no futuro.





Criação de relacionamento





O conteúdo de um blog corporativo também pode ser utilizado para criar um relacionamento entre a marca e o leitor. Para isso, também é importante fazer um bom planejamento que mostra um pouco mais sobre os valores e missão da empresa dentro do conteúdo e envolve o leitor a entender um pouco mais sobre a organização.





Esse relacionamento é muito importante para a jornada do cliente e pode ser trabalhado de diversas formas no conteúdo de um blog corporativo.





Muitas empresas costumam mostrar um pouco sobre o mercado em que atuam, compartilham desafios e aproximam o leitor para que eles estejam alinhados e possam compartilhar do mesmo sentimento.





Com isso, o conteúdo pode ajudar a criar uma outra vantagem que vamos discutir no próximo tópico, que é a geração de leads, um avanço no relacionamento com o cliente.





Ajuda a gerar leads





Com a construção de autoridade, educação do público e criação de um relacionamento, o seu blog corporativo está apto a gerar valor ao seu leitor e, com certeza, vai receber algo em troca. Muitos blogs são utilizados para captação de leads que serão utilizados em outras estratégias de marketing dentro da empresa e você pode fazer o mesmo com o seu.





Se o seu blog está gerando valor, o seu leitor ficará interessado em participar da sua comunidade, receber conteúdos e vantagens exclusivas e poderá até mesmo fornecer um contato em troca dessas vantagens. Esse contato de e-mail é valioso para estratégias ativas de marketing digital.





Esses leads são muito importantes, tanto para estratégias de lançamento quanto para manter o tráfego orgânico do seu blog em alta. Por isso, crie uma forma de captar leads entregando conteúdo de valor em troca do contato.

Aumenta a visibilidade da sua empresa na web

Por fim, todas essas vantagens do blog corporativo possuem a finalidade de aumentar a visibilidade da sua empresa na web.

Com o seu conteúdo exposto em mais uma plataforma além de redes sociais e do próprio site, você terá mais chances de ser encontrado pelos buscadores, por compartilhamentos de leitores, indicações, citações de outros blogs e muito mais.

Um blog corporativo é essencial para que você tenha uma base sólida para o seu marketing de conteúdo. Ele te dá permissão para aprofundar mais em alguns assuntos, aproximando o leitor da realidade do seu mercado e oferecendo a ele diferentes perspectivas que podem mudar a forma como ele pensa. Tudo isso é importante na hora em que o lead vai considerar a decisão de compra.

Agora que você entende a importância de um blog corporativo para sua estratégia de marketing digital, nós vamos discutir alguns assuntos sobre como criar um blog e quais fatores devem ser considerados para ter uma estratégia de sucesso no seu conteúdo e colher bons resultados.

Como criar um blog corporativo de sucesso

Para aprender como criar um blog corporativo de sucesso, nós vamos considerar que você já tenha um site. Se você ainda não tem um site, este seria o primeiro passo para a sua empresa ter uma presença online fora das redes sociais. Você entende a importância de ter um site próprio?

Ter um site próprio é uma garantia de espaço onde os seus clientes podem te encontrar fora do ambiente das redes sociais. Embora as plataformas sociais tenham muita audiência, elas são uma espécie de “terra alugada” na qual você não possui nenhuma autoridade. Então, do dia para a noite, pode ser que você perca a sua conta e, junto com ela, o contato com seus seguidores.

Já no seu site, quem dita as regras é você. Você escolhe desde o domínio até o layout e o conteúdo que será inserido, pois cada detalhe tem “a cara” da sua empresa. Além disso, é claro, esse é o seu espaço online e por isso é mais seguro para construção de um grande projeto.

Tenha um bom domínio relacionado a sua marca

Considerando que o seu blog vai ficar hospedado dentro do seu site, você vai precisar escolher um domínio para a sua marca. O domínio será o endereço do seu site que as pessoas vão inserir no navegador para chegar até a sua página, também conhecido como link ou URL.

Entretanto, é importante que o seu domínio seja algo fácil e de preferência o nome da sua marca. A marca de refrigerantes Coca-Cola, por exemplo, utiliza o cocacola.com - mais simples do que isso, impossível. Quanto mais fácil for, mais rápido o seu cliente irá lembrar, pois não será nada diferente do nome da sua empresa.

Faça um estudo do seu público-alvo

Com quem você está falando? Quais são os interesses do seu público? Qual a faixa etária mais se interessa pela sua marca? O público que leu seu último post é preferencialmente casado ou solteiro? Você precisa conhecer tudo sobre quem te acompanha para saber se está no caminho certo da sua linha editorial.

Não adianta você escrever textos sem entender a necessidade do seu público, pois uma das finalidades do blog corporativo é justamente gerar valor. Mas como você vai gerar valor para alguém que você nem sabe quem é ou o que precisa?

Para isso, faça pesquisas em seu site, monte formulários, utilize os dados de suas redes sociais, utilize as ferramentas das plataformas anúncios, faça uma pesquisa de mercado, construa personas e entenda de uma vez por todas quem são as pessoas interessadas no que você tem a falar.

Planeje o seu conteúdo e entregue qualidade

Um dos passos mais importantes de como criar um blog é saber planejar o seu conteúdo para que ele seja feito com qualidade. Se você souber planejar o conteúdo pode criar uma linha de pensamento que vai gerar muito valor ao seu leitor que vai aprofundar o conhecimento e sentir que está evoluindo.

Por outro lado, o blog que distribui conteúdo não planejado acaba deixando o leitor confuso e desmotivado, podendo perder audiência com o tempo ou nem mesmo chegar a construir uma boa relação com seus espectadores. Portanto, é sempre importante planejar para que o seu conteúdo converse entre si e seja capaz de gerar valor.

Além disso, dê valor a qualidade do seu conteúdo. Sempre procure fontes confiáveis, evite repetições de outros blogs e seja o mais original possível. É importante que o seu conteúdo seja realmente relevante para que o seu leitor se sinta valorizado pela marca.

Diversifique a forma de entregar o seu conteúdo

Nós sabemos que um blog trabalha quase exclusivamente com texto, mas isso não precisa ser uma regra. Quanto mais você conseguir diversificar a forma de entregar o seu conteúdo, mais o leitor vai conseguir interagir com o conteúdo e não se sentir entediado com tanto texto.

Por isso, é importante inserir outros formatos de conteúdo para incrementar o seu blog post. Aqui vão algumas sugestões:

áudio;

imagens;

infográficos;

vídeos;

gráficos;

animações;

enquetes;

quizzes;

testes.

Quanto mais formatos você colocar, melhor pode ser para o seu conteúdo. Isso não significa que você deve fazer um carnaval de conteúdos diferentes, mas também não precisa ser aquela monotonia de um blog só com textos e mais textos, não é mesmo?

Trabalhe bem o SEO

O Search Engine Optimization (otimização para mecanismos de busca) é a forma como você condiciona o seu conteúdo a estar apto a ser escaneado pelo algoritmo do buscador que vai mostrá-lo como resultado sempre que alguém fizer uma pesquisa.

Quando você trabalha bem o seu SEO, o seu texto tem melhores chances de aparecer nas primeiras posições do Google, por exemplo. Quando ele aparece nas primeiras posições, recebe mais cliques e mais pessoas ficam cientes da existência da sua marca.

Por isso, é importante sempre estar ciente de algumas regrinhas básicas de SEO (que estão em constante mudança) para que o seu conteúdo seja considerado relevante pelo Google e apareça nas primeiras posições nas pesquisas:

utilização de palavras chaves;

utilização de links internos e externos;

publicação de conteúdo original;

formatação de conteúdo;

backlinks para sites de autoridade;

imagens otimizadas.

Da mesma forma, é importante, além de trabalhar bem o SEO, estar sempre se atualizando sobre o tema, pois as estratégias dos buscadores sobre o que é considerado um conteúdo relevante pode mudar de tempos em tempos. Mas uma coisa é certa: a qualidade sempre importa!

O que mais pode ser feito pelo seu blog

Por fim, deixamos algumas outras ações para você explorar dentro do seu blog corporativo. Existem muitos fatores de como criar um blog de sucesso, mas no geral, tudo que discutimos pode te ajudar a chegar longe e o que vamos te apresentar abaixo são atividades extras que podem ser importantes e fazer diferença na sua estratégia digital.

Layout simples

Um layout simples pode ajudar na escalabilidade do conteúdo. Quando o leitor bater o olho, ele será capaz de encontrar tudo que precisa no seu site e isso facilitará todo o processo. Isso serve tanto para o blog quanto para todo o site da sua empresa.

Por isso, crie um ambiente limpo na sua página para que o leitor seja capaz de entender todas as informações e não perca nada importante. Na página inicial do site, você pode dividir o conteúdo por seções, colocando um destaque para o seu blog com os conteúdos mais relevantes de acordo com o feedback dos leitores.

Invista em tráfego

Se a sua empresa está empenhada em trazer resultados por meio do marketing digital, talvez seja a hora de investir em tráfego pago para que os seus conteúdos sejam exclusivamente exibidos nas primeiras páginas de algumas buscas, além de outras plataformas como YouTube Ads e Facebook Ads.

Investir em tráfego pode trazer mais audiência para o seu blog que, com conteúdo de qualidade, vai ter uma alta retenção e te garantir um bom retorno de médio a longo prazo.

Aposte na newsletter

Utilize o seu blog ou uma landing page para captar leads e criar uma newsletter. Como já foi dito, é importante ter uma lista de leads para uma estratégia mais ativa e para fomentar o tráfego orgânico vindo da sua lista de e-mails.

Uma lista de e-mails são pessoas que estão em busca do seu conteúdo, legitimamente interessadas em algo a mais e isso pode ser um ativo muito interessante no futuro do seu negócio.

Conclusão

Gostou das nossas dicas sobre blog corporativo? Fique ligado para mais informações e compartilhe este post com mais pessoas que tenham o mesmo interesse no assunto.