Saúde emocional: entenda as vantagens de consumir alimentos naturais

É fato que todas as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a alimentação. Entretanto, a grande maioria dessas pessoas se lembra somente de se preocupar com a alimentação por conta da saúde física. Mas e a saúde emocional?





Maus hábitos alimentares não afetam somente a saúde física de uma pessoa, mas também tem o poder de afetar diretamente a saúde emocional de todos os seres humanos, pois os alimentos também têm influência no bom funcionamento do cérebro.





Uma dieta bem equilibrada tem impacto direto no humor e na felicidade de todas as pessoas. Veja um exemplo: por que algumas pessoas se sentem melhor depois de comer chocolate? Porque essa delícia contém feniletilamina, uma substância que estimula a produção de serotonina, substância cerebral que dá sensação de prazer, calma e que está associada à felicidade.





Viu só? Alguns alimentos têm impactos diretos no cérebro humano e podem ajudar a controlar as emoções e proporcionam uma melhor saúde emocional para as pessoas. Sendo assim, bons hábitos de alimentação são necessários para que a sua saúde emocional esteja sempre em ordem.





Ao contrário de uma alimentação mal equilibrada, a qual pode ocasionar um desequilíbrio bioquímico no organismo por conta da falta de alguns nutrientes essenciais, acarretando futuros problemas emocionais.





E se você é uma pessoa preocupada tanto com a saúde física, quanto com a saúde mental, veja algumas dicas que você pode seguir para conseguir cuidar das duas coisas, para que seja possível levar uma vida mais saudável e, consequentemente, muito mais feliz.

Como manter uma alimentação mais saudável para cuidar da saúde emocional?

Primeiramente, você precisa saber que manter hábitos de alimentação saudável irá impactar diretamente em seu cérebro e te proporcionar uma sensação de bem-estar tão incrível como você jamais sentiu antes. Ou seja, vale a pena investir em hábitos de alimentação saudável.





Agora sim, você está pronto para ler todas as dicas que você precisa seguir para conseguir mudar seus hábitos alimentares e ser capaz de proporcionar para você e para a sua família, uma melhor saúde emocional baseada em uma alimentação mais natural e balanceada.

Invista em mais refeições caseiras e naturais

Certo, você pode achar que a correria do dia a dia não deixará que sobre tempo para você preparar mais refeições caseiras e com ingredientes naturais. Mas acredite, isso é possível e você saberá como agora mesmo.





Se o seu maior problema é encontrar tempo para ir ao supermercado para comprar alimentos mais naturais, comprar ingredientes online é uma opção. Pois você encontrará ingredientes naturais, que não fazem mal a saúde e por um custo-benefício muito melhor do que se você comprasse no mercado.





Claro que para comprar frutas, legumes, verduras e carnes você precisará encontrar um tempinho, mas existem muitos outros alimentos saudáveis e naturais que podem te ajudar a preparar deliciosas refeições e substituir aquelas guloseimas difíceis de largar.

Invista em gorduras saudáveis e deixe de lado as gorduras trans

As gorduras trans têm o poder de aumentar as chances de depressão em pessoas que são suscetíveis a essa doença mental. Um estudo realizado indicou que o consumo desse tipo de gordura pode aumentar a ocorrência dessa doença em 42%.





Sendo assim, trocar a gordura trans por gorduras boas é uma excelente forma de manter bons hábitos alimentares, ao mesmo tempo que você ajuda a sua saúde emocional a melhorar e a se fortalecer.





Ou seja, troque margarinas, cremes vegetais e gorduras vegetais hidrogenadas por azeite extra virgem, manteiga, óleo de coco e óleo de abacate, por exemplo.

Coma alimentos que sejam ricos em ômega-3

Alimentos ricos em ômega-3 como peixes, frutos do mar, algas, ovos, linhaça e chia, por exemplo, devem obrigatoriamente ser incluídos em sua dieta. Pois todos eles fazem bem para o coração e têm o poder de ajudar de forma significativa no cérebro, agindo diretamente nos neurônios e facilitando o aprendizado e a memória.

Bons hábitos alimentares melhoram a saúde emocional

Como você foi capaz de observar neste artigo, bons hábitos alimentares melhoram e afetam a saúde emocional diretamente. Portanto, se você deseja cuidar da sua saúde emocional e da sua família, siga as dicas acima e comece agora mesmo a adquirir melhores hábitos de alimentação.