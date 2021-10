Pesquisa: valores cobrados por empresas de mudança podem variar em até 208%

O portal é uma ferramenta online que têm como objetivo facilitar a comparação de preços e serviços entre diversas empresas de mudanças (foto: Freepik)







O preço médio de uma mudança completa com embalagem dentro da cidade do Rio de Janeiro ficou em R$1.620,00.





As transportadoras inlcuíram os seguintes serviços nos orçamentos: embalagem e desembalagem, 10 caixas de papelão grandes, mantas, cintas, plástico bolha e fitas adesivas, transporte da mudança. Não foi previsto o custo de içamentos e transporte por escada de móveis que não cabem em elevador.





As equipes são compostas de 1 motorista, 1 montador/cordenador e 3 ajudantes mais um veículo do tipo baú com 5 m3 de capacidade em média.





A origem estava há 5 km do destino, dentro da cidade do Rio de Janeiro e foi considerado que o transporte foi feito em uma sexta-feira.





Para uma mudança com 10 m3 os preços variaram de R$1.050,00 a R$2.190,00, uma variação de 208%, preço médio de R$1.620,00.





A variação de preço se deveu principalmente por causa da idade da frota dos caminhões. Empresas com caminhões de mudanças mais novos tendem a cobrar um preço maior pelo serviço. Para efeito de pesquisa foi considerada uma mudança exclusiva, ou seja, o caminhão de mudança transporta os bens de apenas 1 cliente e vai direto da origem para o destino.





Outro fator que tem afetado o custo de uma mudança é o preço dos combustíveis. Por causa das altas constantes os orçamentos têm validade curta de 1 semana. Algumas transportadoras repassam estes aumentos com mais frequência do que outras.





Mudanças compartilhadas, aquelas em que o mesmo caminhão transporta bens de mais de um cliente, são mais baratas pois os clientes irão ratear os custos, porém o prazo de entrega pode ser maior. Este tipo de mudança, também conhecida como “aproveitamento” é mais usada no caso de mudanças de longa distância e os prazos podem ser superiores a 7 dias.





Todas as transportadoras contatadas estão no mercado há mais de 7 anos e possuem ótima reputação na praça. Não foram feitos orçamentos com carreteiros, pessoas físicas que prestam serviços de mudanças sem ter empresa registrada e pessoal com carteira assinada.





O Mudanças Econômicas orienta ao consumidor a pesquisar o preço sempre e para desconsiderar valores baixos demais que são praticados por pessoas não qualificadas para executar a mudança com segurança e qualidade.





O portal é uma ferramenta online que têm como objetivo facilitar a comparação de preços e serviços entre diversas empresas de mudanças. Para receber várias propostas e saber quanto custa uma mudança no Rio de Janeiro e demais cidades, basta visitar o Mudanças Econômicas e solicitar os orçamentos.