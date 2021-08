Apostas esportivas: saiba alguns fatos matemáticos para apostar no vôlei

(foto: Pexels)



A cultura esportiva brasileira vai muito para além do futebol, existindo modalidades de grande relevância neste país e que têm sido de grande sucesso em termos internacionais, sobretudo nas Olimpíadas.

O vôlei é, sem dúvida alguma, uma dessas modalidades, já que o Brasil conta com alguns dos melhores praticantes neste esporte e, ao mesmo tempo, tem uma das seleções com melhor currículo, tanto no feminino como no masculino.

Assim sendo, as casas de apostas, como as de casadasapostas.website , começam a ter cada vez um maior impacto na forma como os brasileiros abordam o esporte, se este não fosse suficientemente grande por si só.

Hoje em dia, é normal que uma modalidade como o vôlei ganhe ainda mais apreciadores, nem que seja pelas apostas esportivas que podem ser realizadas nos seus eventos, já que essa é uma forma de também se conseguir um rendimento extra assistindo uma partida.

O sucesso nas apostas em vôlei nem sempre é fácil, sendo que um dos fatores que o pode ajudar a chegar mais próximo do sucesso é o uso de alguns fatos matemáticos.

Neste caso, iremos apresentar-lhe algumas dicas para o ajudar no seu futuro como apostador, apesar de estas estarem condicionadas por variáveis incalculáveis, os humanos.





A matemática das probabilidades no fim de um set





Imaginemos que uma partida de vôlei está com um resultado de 24-23, metade das ocasiões a equipe 1 irá garantir um ponto, vencendo o set, e na outra metade a equipe 2 irá garantir um ponto, empatando o set.

Assim sendo a probabilidade da equipe 1 em vencer este set é de 1/2 * 100% + 1/2 * 50%, ou seja, 75% em termos reais.

Mais interessante ainda é se o resultado se encontra é 24-22, em que metade das ocasiões a equipe 1 irá garantir um ponto, vencendo o set, e na outra metade a equipe 2 irá garantir um ponto, fazendo um resultado de 24-23.

Assim sendo a probabilidade da equipe 1 em vencer este set traduz-se na fórmula 1/2 * 100% 1/2 * 75%, ou seja, 87.5% em termos reais.





Importância de cada ponto para a vitória em um set





Neste exemplo voltamos a falar apenas de um set, sendo que aqui demonstraremos que cada ponto tem uma maior importância perto do fim do set do que propriamente ao início.

Em termos matemáticos o primeiro ponto do jogo apenas tem 11% de porcentagem na diferença das odds para a vitória de uma equipe, enquanto se o resultado estiver em 23-23, o ponto tem uma percentagem de 50%.

Porquê 50% neste caso? Teremos de ter em consideração que a percentagem da equipe que garante este ponto sobe para 75% vs os 25% de descida se ela não conseguir este ponto, ou seja, 50% de percentagem de média.

Estas variáveis são claramente alvo de muitos sucessos durante o encontro, mas em termos matemáticos tudo será calculado até encontrar os 100%, já que todos os pontos terão uma maior ou menor influência no final.





Odds altas após a perda do 1º set por parte de um favorito





Apesar de este ser um fato matemático um pouco menos linear, está demonstrado através de análises estatísticas que a perda do 1º set por parte de uma equipe favorita tem muito pouca influência em termos globais, relativamente ao resultado final.

Num primeiro momento, irá entender que as casas de apostas irão alterar as odds existentes para as duas equipes após o final do 1º set, porém, consoante o equilíbrio/desequilíbrio de linhas apresentadas antes do jogo iniciar, esta influência poderá ser pouco volátil.

Sendo este um encontro, em que uma equipe para garantir a vitória, terá de garantir 3 sets vitoriosos, a margem de erro existente para equipe favorita diminui, mas não tão drasticamente como os apostadores costumam crer.

Apesar das odds subirem, muitas vezes para números onde a equipe favorita deixa de o ser, não deixe de confiar no seu palpite inicial, já que terá vários sets para poder recuperar essa desvantagem no marcador.

Estes são apenas 3 fatos matemáticos que poderá ter em consideração na altura de realizar as suas apostas em vólei, sobretudo quando falamos de apostas ao vivo, sendo que esta modalidade tem tendência a “flutuar” as odds apresentadas após o final de um set.

Incorpore estas pequenas dicas na sua estratégia como apostador e a longo prazo certamente que irá encontrar dinâmicas que lhe irão mostrar que os números não mentem.