Planejamento financeiro: conheça as vantagens de um consórcio

(foto: Freepik)



Se você pretende comprar carro, casa, moto - ou qualquer outro bem ou serviço com parcelas que cabem no seu bolso, o consórcio é a sua melhor escolha.





Reunimos aqui as informações essenciais e as vantagens para orientar você que está pensando em contratar um consórcio.

O que é consórcio?

Consórcio é a forma de compra, por meio da união de pessoas em grupos, com um objetivo comum, essas pessoas são denominadas "consorciados".





A modalidade se adequa a um bom planejamento financeiro, com pessoas de diferentes perfis. Possui parcelas previsíveis, o que significa que você irá saber o tempo e os recursos que você necessita para a realização do seu desejo que parecia distante.

Como funciona o consórcio?

O consórcio é uma das formas mais seguras de adquirir quaisquer bens ou serviços de forma planejada, sem entrada e sem juros.





Os grupos são organizados pelas administradoras de consórcio, que por sua vez, apresentam as vantagens do consórcio aos seus clientes de acordo com o seu desejo de aquisição de bens ou serviços. Também são responsáveis pela formação do fundo financeiro e gerir os pagamentos. Pela quantidade de pessoas nos grupos, são altos os valores arrecadados ao mês. Essa quantia mensal é usada para contemplar os participantes do grupo (aos poucos cada participante é contemplado).





Ao escolher uma administradora de consórcio, é importante certificar-se de que ela é autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen). O que afirma que a administradora pode atuar é ela fazer parte da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (ABAC).

Categorias de consórcio

Consórcio de Imóvel: realizar o sonho da casa própria, seja nova ou usada, você consegue comprar o apartamento que tanto deseja, uma casa na praia, casa no interior ou até mesmo um terreno, para construir a casa do jeito que você quer;

Consórcio de Carro: a categoria mais popular do consórcio, você pode ter o seu próprio carro, seja aquele 0km lindo que você viu na concessionária ou até aquele usado dos sonhos;

Consórcio de Moto: você poderá escolher uma moto para passeio ou até mesmo para trabalhar;

Consórcio de Veículos Pesados: renovar a frota de caminhão, comprar um veículo para realizar entregas, ônibus ou até mesmo máquinas agrícolas;

Consórcio de Serviços - As vantagens do consórcio de serviços são justamente poder contratar diversos tipos de serviço, seja casamento, cirurgia plástica, tratamento dentário, viagens, cursos e etc.

Quais são as vantagens do consórcio?

São grandes as vantagens do consórcio. Além de não pagar juros, oferece uma ampla gama de planos de contratos de bens ou serviços, parcelamento e aquisição da casa própria pelo FGTS. Veja algumas das vantagens do consórcio:





1. Compra à vista: Ao ser contemplado por sorteio ou lance, a carta de crédito que você recebe equivale a compra de um serviço ou bem à vista.

2. Parcelamento efetivo do bem: O valor dos bens ou serviços é integralmente dividido pelo valor da mensalidade previsto no contrato entre os consorciados e a administradora.

3. Diversidade: Quando escolhe um consórcio, o consorciado escolhe também o valor necessário para contratar o serviço ou comprar o bem desejado, e o valor das parcelas que pode pagar.

4. Atualização dos valores dos bens: Ao longo dos anos, os valores dos bens são reajustados conforme o contrato. Isso garante o poder de compra no momento da contemplação do consorciado.

5. Baixo custo: O consórcio não exige taxas de admissão. Aliás, muitas pessoas não buscam poupança e investimento porque acham que é necessário ter um orçamento inicial muito alto. No consórcio, não é cobrado juros.

6. Risco baixo: Quando comparamos a outras formas de investimento, o consórcio tem um risco bem baixo. Ao evitar a inadimplência, os participantes comprometem-se a um pagamento mensal previamente estipulado.

7. Planejamento financeiro: É um dos principais atrativos do consórcio, já que muitas pessoas têm dificuldade nessa parte. Como o consórcio é uma espécie de compromisso, é certo que você poderá planejar melhor seu orçamento, acompanhar o parcelamento e ter a oportunidade de receber a recompensa.

8. Menos burocrático: Consórcios têm menos burocracias e mais agilidade nos processos, o que facilita a aquisição do bem.

9. Formação do patrimônio: A compra de bens por meio de consórcio interfere para a constituição de patrimônio familiar ou pessoal. Por meio da organização das prestações, essa tarefa fica mais simples, o que facilita investimentos recorrentes em bens ou serviços duráveis, que podem ter um efeito positivamente diferente no futuro de seus familiares.

10. Uso do crédito flexível: Outra das variadas vantagens do consórcio, é a flexibilidade no uso do crédito. Desta forma, desde que respeitada a categoria do bem escolhido, o local, quando e o que comprar podem ser escolhidos