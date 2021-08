Real Madrid: Carvajal renovou o seu contrato com o time espanhol até 2025

(foto: Pixabay)





É oficial, Carvajal renovou o seu contrato com o Real Madrid até 2025. O clube anunciou numa declaração oficial a prorrogação do contrato de Carvajal, que deveria expirar em 2022: "O Real Madrid C. F. e Dani Carvajal acordaram a prorrogação do contrato do jogador, que permanece ligado ao clube durante as próximas quatro temporadas, até 30 de Junho de 2025", diz a declaração oficial.





O jogador assinou o novo contrato nos escritórios do clube em Valdebebas e depois recebeu uma camisa com o número 2025 nas costas, ano no qual termina o seu novo contrato. Carvajal foi um dos jogadores que, como Isco, Varane e Marcelo, deveriam terminar os seus contratos em 2022, mas o lateral-direito é o único que o Real Madrid fez questão de renovar antes do término.





As conversações de renovação começaram há meses, mas desde o início, Carvajal não teve problemas em adaptar-se aos pedidos do Real Madrid para baixar a sua faixa salarial em cerca de 10%.





Quem é Carvajal





Daniel Carvajal é um jogador profissional espanhol que joga como lateral direito do Real Madrid e da seleção espanhola; o jogador começou nas categorias de base do time espanhol, passando uma temporada com o Bayer Leverkusen antes de retornar ao time principal do Real em 2013. Desde então conquistou 16 grandes troféus com o clube, incluindo quatro troféus da Liga dos Campeões, dois títulos da Liga e uma Copa do Rei.





