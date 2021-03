Venda de caminhões e financiamento de usados crescem no país

(foto: Divulgação Mercedes-Benz )



Este ano parece indicar bons resultados para o setor automobilístico. A venda de caminhões novos em janeiro cresceu 1,13%, superando as 7,26 mil unidades. Esse número supera em quase 2 mil unidades as vendas de janeiro de 2020, conforme registro da Fenabrave – entidade maior dos concessionários diesel no país.

Com o aumento da demanda, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Junior, alerta para a forte demanda e os baixos estoques. “O segmento de caminhões vem enfrentando escassez de peças e componentes”, diz. Esse apontamento revela uma questão que pode limitar a oferta. Segundo Assumpção Junior, alguns modelos de caminhão encomendados no início deste ano estão programados para serem entregues somente em junho.





O cenário econômico para o mercado de implementos rodoviários também é positivo. Os emplacamentos de janeiro superaram as 6,72 mil unidades. A alta foi de 44,8% sobre os 4,64 mil veículos emplacados em janeiro do ano passado.

Ranking por marcas

A marca líder de vendas em janeiro foi a Mercedes-Benz. A empresa alemã tem 38,67% de participação. Logo em seguida vem a Volkswagen/MAN, com 26,66%, a Volvo, com 13,99%, a Scania, com 8,4%, a Iveco, com 7,66% e a DAF, com 4,28%. As informações são da Fenabrave.

A busca por caminhão usado também cresceu. As linhas de financiamento de usados do Banco Mercedes-Benz cresceram 12,1% em 2020. O volume de negócios foi de R$185 milhões contra os R$165 milhões registrados em 2019.

Os compradores estão optando pelo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para fazer a aquisição. A preferência por essa modalidade de crédito foi fomentada pelo o aumento da demanda por caminhões, já que o agronegócio apresentou importantes resultados nos últimos meses.