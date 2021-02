Qual é a seleção dos melhores jogadores da história do Super Bowl?

(foto: Reprodução/Instagram)



Realizado de forma anual desde o fim dos anos 60, já tivemos 55 edições e gênios em todas as posições, dando material suficiente para algo que todo fã de esporte ama ler: uma lista de melhores.





Betway , site de apostas esportivas, criou a sua e fez algumas escolhas bastante interessantes que iremos comentar abaixo. Caso você tenha vontade de conhecer mais sobre o esporte, iremos apresentar os principais nomes e alguns feitos incríveis.





Caso você já seja um expert sobre a NFL e Super Bowls, aceite o desafio da Betway e nos diga quais são os favoritos para a lista dos maiores da história da grande decisão.





Difícil discordar de um nome





O Super Bowl LV nem tinha acontecido e Tom Brady já era o quarterback escolhido. Com nove decisões e 6 títulos até aquele momento, com 4 MVPs do Super Bowl (melhor jogador da partida), não tinha como discordar disso.





Desde lá Brady chegou a seu décimo Super Bowl e venceu seu sétimo, batendo os atuais campeões Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, uma estrela jovem da liga. Como falar que Brady não é o maior então?





Dá para citar algumas lendas como Joe Montana, Terry Bradshaw (ambos quatro vezes campeões), John Elway (jogou em cinco, venceu dois) e Troy Aikman – três títulos nos anos 90 pelo Dallas Cowboys – mas Brady é soberano.





Apresentando o ataque





Equipes que constantemente venceram ou chegaram várias vezes no grande palco do Super Bowl são beneficiadas, claro. Por isso vemos Jerry Rice, Emmith Smith, Lynn Swann, Franco Harris e Rob Gronkowski, todos eles pelo menos três vezes presentes na final, na lista da Betway.





As produções deles também são absurdas. Os running backs Smith e Harris, responsáveis por carregar a bola no jogo terrestre, somam 9 TDs em Super Bowl. Rice e Swann, velocistas que correm rotas e são responsáveis pelas recepções e fazer avançar o ataque aéreo, tem 11 TDs e mais de 1000 jardas combinadas. Gronkowski é inegável na posição de tight end.





Claro que há outros jogadores que poderiam ter aparecido. Marcus Allen teve um Super Bowl espetacular pelos Raiders contra Washington, por exemplo. Julian Edelman, MVP do Super Bowl LIII e determinante na conquista contra os Falcons, também podia estar presente. Mas a lista está longe de ser injusta.





Algo interessante de explicar para pessoas que não conhecem tanto futebol americano é a linha ofensiva. O quarterback é a estrela do jogo, o líder do ataque. Mas sem a linha ofensiva para protegê-lo da defesa rival fica difícil fazer qualquer coisa. Esses cinco jogadores que normalmente são os mais pesados da equipe são fundamentais e os escolhidos foram do time de Washington de 1987, que dominou o Denver Broncos.





E a defesa?





Os fãs mais old school de futebol americano sempre reclamam que as defesas não são mais o que eram antes. E isso é fato: o jogo é cada vez mais dos ataques e várias regras beneficiam o ataque contra a defesa para tornar o jogo menos violento.





Por isso é normal ver na seleção da Betway e até em outras listas de melhores jogadores defensivos a presença de jogadores mais antigos. L.C. Greenwood fazia parte da Steel Curtain (Cortina de Ferro) dos Steelers dos anos 70, temida por todos os jogadores rivais. Charles Haley, Willie Davis, Jeff Siemon, todos das antigas.





Os mais recentes são Justin Tuck, estrela dos Giants nas duas conquistas de 2007 e 2011 e Rodney Harrison, safety vital para os Patriots na primeira década do século XXI. Será que veremos jogadores atuais entrando nessa lista nos próximos anos? Eles vão precisar ser espetaculares.