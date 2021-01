Criciúma aposta em novo treinador para a temporada de jogos de 2021

(foto: Criciúma/Divulgação )



A temporada 2020 não foi fácil para o Criciúma. A equipe, que sonhava em retornar a Série B do Campeonato Brasileiro, precisou lutar para continuar na terceira divisão nacional e agora passa por uma grande reformulação para começar o ano visando voltar aos trilhos.





Sendo assim, a diretoria resolveu apostar na contratação de um treinador bem conhecido no futebol catarinense. Hemerson Maria foi anunciado como novo comandante do Tigre. Emerson Nunes, auxiliar técnico, e Alexandre Souza, o preparador físico, compõem a comissão técnica do clube.





O técnico de 48 anos possui passagens por vários times do estado, como Joinville, Avaí, Figueirense e Chapecoense. Ele atuou pela última vez no Brasil de Pelotas, na Série B do Brasileirão 2020.





A prioridade para a próxima temporada é obter o acesso para a Segundona, só que o primeiro desafio de Hemerson Maria será a disputa do Campeonato Catarinense. E, a estreia do novo treinador já tem data marcada: 24 de fevereiro, às 20h30, contra o Metropolitano, no Heriberto Hülse, pelo Estadual.





Segundo os prognósticos esportivos dos analistas, como acontece no site Esportes Online, a partida tende a ser equilibrada. Mesmo jogando em casa, o Criciúma estará iniciando um trabalho e o próprio treinador confirmou que a sua comissão chega correndo contra o tempo para preparar a equipe para o Catarinense.





Na coletiva de apresentação, o treinador se mostrou empolgado em assumir o Tigre, só que não deixou de mencionar que esse um "grande desafio na carreira". O contrato do novo comandante tem validade até o fim da Série C do Brasileirão 2021.





“Quando começamos a negociar, tinha algumas sondagens, mas pedi para focar apenas no Criciúma, pois é um clube que eu sempre quis trabalhar. E espero dar sequência. Trabalhar para ter performance e resultados juntos. Começar com as minimetas. Minha ideia é cumprir o contrato e, depois, dar sequência ao projeto”, declarou Hemerson.